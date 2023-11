S tímto Mercedesem někdo jezdil dva roky skoro non-stop, za tu dobu urazil téměř 400 tisíc km před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haverkamp Autos, publikováno se souhlasem

Je to fascinující ukázka toho, že i moderní Mercedesy dokážou být těmi nenasytnými polykači kilometrů, v jejichž roli za poslední dekády tolik prosluly. Proč se i takových aut a jejich kupců chce třícípá hvězda vzdát, nemáme tušení.

Před pár hodinami jsme psali o tom, že se Mercedes rozhodl nařídit všem svým zaměstnancům používání pouze elektrických aut a ze strategie „Elektřina na prvním místě” přešel k té nazvané „Pouze elektřina”. Nechme nyní stranu tragikomický dogmatismus takového rozhodnutí a zaměřme se pouze na jeho praktické dopady. Hned v onom článku jsme ostatně zmiňovali, že takový krok nutně ovlivní i efektivitu vnitřního fungování a konkurenceschopnost samotné firmy, neboť „odjezdit s elektromobily to, co je možné zvládnout třeba s dieselovou třídou E, prostě není možné”. Přišlo vám to přehnané? Tak se podívejte, co taková dieselová třída E také zvládá.

Vůz na fotkách níže je totiž jedním těch aut, které zvládly za krátký čas najet takovou kilometráž, že se musíte ptát, zda někdo jejich tachometr nestočil směrem nahoru. Je to Mercedes-Benz E300de W213 ve verzi kombi, tedy přesněji typ S213, který byl prvně registrován v roce 2021. Má tak nyní za sebou 2 roky provozu, za které by průměrný Čech celkově najel něco mezi 20 a 30 tisíci kilometry, ale třída E je stavěná na to, aby se s ní hodně jezdilo. Právě na to si ji někteří zákazníci pořizují. A první majitel tohoto konkrétního Éčka po autě sáhl nepochybně hlavně z tohoto důvodu.

Autem už totiž najelo tak obrovské množství kilometrů, že jde o daleko nejojetější dvouleté Éčko W/S213 v prodeji. Na jeho tachometru svítí neskutečných 397 740 km, tedy bezmála 400 tisíc kilometrů za pouhé dva roky provozu. Abychom byli zcela přesní, auto bylo poprvé registrováno koncem srpna 2021, takže jezdilo 26 měsíců a ne jen dva roky, ale přesto - za takovou dobu objelo skoro 10krát Zemi a skoro se nezastavilo. Když budeme počítat s tím, že jezdilo jen v pracovní dny, bavíme se 15 298 km ujetých za měsíc, skoro 765 km ujetých každý hloupý den, při 12hodinovém zápřahu by šlo o 64 km za hodinu i s přestávkami na tankování, svačiny, navíc jsou tu servisy, přezouvání... Znamená to opravdu téměř permanentní nasazení, to je skoro k zbláznění i pohledem automobilového fanatika.

Mluvili jsme s prodejcem a nepřekvapivě jde o vůz dosud používaný firmou ke smluvní přepravě osob - typicky skutečně jen o pracovních dnech a nikoli 24 hodin denně. Na jeho stavu jsou kilometry nějakým způsobem znát, ale krom jistého opotřebení některých částí interiéru (typu volant) skoro není o čem mluvit. Technicky má být auto ve stavu 1A, dostalo veškerý servis přesně tehdy, kdy jej mělo mít a do první povinné technické kontroly mu zbývá jezdit ještě dva roky...

Můžete si jej koupit, stojí 29 945 Eur, tedy asi 735 tisíc Kč. Na dvouletý Éčkový kombík 300de to je krásná cena, na Mercedes třídy E s 400 tisíci najetými km ani ne. Ale proto vám ho neukazujeme. Jde jednak o živoucí ukázku toho, jak moc představa Mercedesu o nahraditelnosti spalovacích aut elektrickými nástupci nereflektuje realitu. Však jak chcete najet takové kilometry s jedním elektromobilem sloužícím s jedním řidičem během obvyklých pracovního dnů? To prostě není technicky možné, na to potřebujete rychlá doplňování spousty energie, to elektromobily neumí. A také to ukazuje, jak moc velkými držáky i moderní Mercedesy umí být. Také takových aut se výrobce chce dobrovolně zbavit. Proč, je vskutku otázkou za milion.

Tento Mercedes třídy E ujel skoro 400 tisíc km za pouhé dva roky provozu. Je to óda na nezlomnost dieselových kombíků značky a další připomínka absurdity snah této automobilky elektrifikovat všechno a pro všechny. Pro zákazníka tohoto vozu není elektromobil žádným řešením, žádnou alternativou. Foto: Haverkamp Auto's, publikováno se souhlasem

Zdroj: Haverkamp Auto's@Marktplaats

Petr Miler

