S tímto Mercedesem někdo najel za 2 roky skoro 400 tisíc km. Není to překlep, stojí polovinu toho co druhý nejlevnější v prodeji
Petr MilerJe tohle rekordman optikou rychlosti nájezdu takového množství kilometrů kýmkoli z řad zákazníků, jež tyto vozy používají k zajištění pracovních aktivit? Vypadá to tak, něco takového jsme ještě neviděli.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
S tímto Mercedesem někdo najel za 2 roky skoro 400 tisíc km. Není to překlep, stojí polovinu toho co druhý nejlevnější v prodeji
včera | Petr Miler
Je tohle rekordman optikou rychlosti nájezdu takového množství kilometrů kýmkoli z řad zákazníků, jež tyto vozy používají k zajištění pracovních aktivit? Vypadá to tak, něco takového jsme ještě neviděli.
S kolegy z redakce už chvíli nejsme nejmladší a kolem aut se točíme po celé naše životy. Je to vášeň, prokletí, závislost, říkejte tomu, jak chcete, ale když vidíme zajímavé auto, nedá nám spát jako většině mužů atraktivní žena nebo její moderní ekvivalent. Poznali jsme takto tolik aut, že se to nedá spočítat, najezdili s nimi dohromady tolik kilometrů, že 10 milionů může být málo, a viděli toho na silnicích i mimo ně v tomto směru tak moc, že nás máloco překvapí.
Na tohle auto ale koukáme jen s vytřeštěnýma očima, které jsme si museli vrátit do důlků, pořádně promnout a nažhavit pár telefonních linek, abychom tomu vůbec uvěřili. Jenže je to fakt a je stejně neuvěřitelný jako skutečný.
Vůz, na který se díváte, je Mercedes třídy E z konce éry jeho předchozí generace. Dobře, takových aut se najde dost. Jde o hybridní verzi 300 de v provedení kombi. Dobře, těch už se vidí míň, ale pořád nic mimořádného. Je to dodnes časově zánovní auto, kterého se jeho dosavadní majitel zmocnil koncem července 2023. Jde tedy asi o 2 roky a 4 měsíce staré auto, které už je nějaký ten pátek v prodeji, jezdilo asi dva roky. Tak fajn, dobrá koupě? Možná, ale spíš ne, protože na tachometru má 386 913 km.
Tři sta osmdesát šest tisíc devět set třináct! Za dva roky ježdění.
Teď si říkáte, že to prostě není možné. Protože i kdyby William Fog jezdil kolem světa 80 dnů autem a bral to po rovníku po dálnici, která neexistuje, tak najede 40 075 km za ony necelé tři měsíce, 182 842 km za rok a za dva roky na tom bude s nájezdem hůř. Je to pitomost, nikdo přece nemůže jezdit přes 500 km den co den včetně víkendů a svátků, však kdyby to mělo být jen za pracovní dny, znamená to bezmála 800 km denně. Pořád dokola. Nemožné, nereálné, blbost.
Jenže je to tak. Všechno jsme ověřili, nakonec jsme ale možná ani nemuseli. Už fakt, že auto stojí jen 17 750 Eur, tedy asi 430 tisíc Kč, když nové přišlo majitele na 74 549 Eur (přes 1,8 milionu Kč), jasně dokládá, že není „normálně ojeté”. Druhý nejlevnější Mercedes 300 de kombi 2023 v prodeji v Evropě totiž stojí skoro 35 tisíc Eur, tedy takřka dvojnásobek, a to má také najeto přes 100 tisíc km. Tohle auto skutečně takové kilometry najelo, nakonec ani podle fotek nevypadá úplně jako nové. Nabízí se tedy jediná otázka: Jak?
I to jsme zjistili a pozadí je tak nizozemské jako registrace a původní cena vozu. Dosavadním majitelem auta byl totiž subjekt, jehož posláním - a to byste uhodli - je převoz osob. Ale jakých? Jedná se o Královskou veslařskou asociaci sídlící v Rotterdamu, která má za úkol zajišťovat kotvící zaoceánské lodě a převážet jejich navigátory, což je kvalifikovaná činnost, jež nemůže dělat každý.
Tento vůz pak byl permanentně (dvě dvanáctihodinové směny) nasazen pro převoz tohoto personálu po přístavech i mezi nimi, jezdil v podstatě jen v uzavřeném prostředí a po dálnici. Ale zato pořád. Proto takové kilometry.
Zajímavé, že? Teď je otázkou: Koupit? Odpověď vám nedáme, tohle auto může být bezedná kasa. Ovšem dvouletý Mercedes E v této specifikaci za 430 tisíc asi jindy a jinde nekoupíte, je to kandidát na zápis do guinessovky...
Chtělo to víc řidičů a velmi neobvyklé nasazení, aby tohle auto najelo skoro 400 tisíc km za 2 roky, ale stalo se to. Teď je na prodej super levně. Foto: Arendshorst BV, publikováno se souhlasem
Zdroj: Arendshorst BV
Bleskovky
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
včera
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
10.12.2025
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
9.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Předprodej vstupenek na MotoGP startuje zítra 10.12.2025
- Chang Circuit v Thajsku útočištěm uprchlíků 10.12.2025
- Piaggio Beverly 310 a 400 25th Anniversary: výroční edice 10.12.2025
- MotoGP: GP Turecka 2027? 9.12.2025
- Manzi: „Nechtěl jsem odejít bez titulu mistra světa“ 8.12.2025
Nejnovější články
- Rozlitá voda se stává postrachem elektrických aut, další majitel na ni doplatil opravou za stovky tisíc
včera
- Korejci pořádně ukázali svou neobvyklou novinku pro Evropany, která má jít po krku těm nejlepším Audi, BMW a Mercedesům
včera
- Prodeje Tesly musely jít do kopru, před koncem roku prodává svá auta tak výhodně, že je pomalu rozdává
včera
- Fešný čínský soupeř Škody Superb se začal prodávat na prvním západním trhu, z jeho ceny jde hlava kolem
včera
- Finanční situace Audi musí být zoufalá, své „rodinné stříbro” prodala neznámé firmě s nejasnými zkušenostmi v oboru
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva