Přímo bývalý designér Mercedesu se na adresu odpudivého nového AMG GT ptá: „Je to vtip?” Spravil ho během pár minut
Petr ProkopecPřemalovat ve Photoshopu může kdekdo kdeco, bez zkušeností s vývojem skutečných aut ale stěží zohlední technické limity, který musí každý design respektovat. Davis Yongwon Lee je zná, přesto dokazuje, že není vůbec těžké udělat ze zpackaného AMG docela hezké auto.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Přímo bývalý designér Mercedesu se na adresu odpudivého nového AMG GT ptá: „Je to vtip?” Spravil ho během pár minut
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Přemalovat ve Photoshopu může kdekdo kdeco, bez zkušeností s vývojem skutečných aut ale stěží zohlední technické limity, který musí každý design respektovat. Davis Yongwon Lee je zná, přesto dokazuje, že není vůbec těžké udělat ze zpackaného AMG docela hezké auto.
Nedávno odhalené Ferrari Luce se ukázalo být vozem ošklivým tak mimořádně, že svět najednou přestal mluvit o jiné obludě, která se představila jen o pár dnů dřív. Na mysli teď máme nový Mercedes-AMG GT 4-Door, které jsme do odhalení Luce považovali za jasně nejnepovedenější novinku letošního roku. Tuto nemilou trofej si v mezičase přivlastnili v Maranellu.
Nic to ale nemění na tom, že nové AMG GT ve čtyřdvéřovém provedení je neuvěřitelný designový i technický bizár, vedle kterého i dlouho nezajímavý předchůdce najednou vypadá jako superstar. A jak říká Davis Yongwon Lee, který byl designérem přímo Mercedesu dlouhých sedm let, ono Ferrari ho zase do tolik lepšího světla s odstupem času nestaví. Italové se dnes aspoň mohou vymlouvat na to, že najali špatného designéra. Němci své pochybení nemají na koho svést, auto si takto zmrvili od A do Z sami.
Lee se na adresu novinky ptá, zda je její design vtip, odpovídá si ale sám: Bohužel není. A vysvětluje důvody, proč jsou nové Mercedesy tak neatraktivní. V posledních letech prý ve firmě vládla toxická kultura, za kterou stál bývalý šéfdesignér Gorden Wagener. Ten se součástí značky stal již v roce 1997, následně pak po firemním žebříku stoupal stále výše. Zlom přišel v roce 2008, kdy byl jmenován viceprezidentem pro design. Jako takový pak o pár měsíců později vyrukoval s jazykem zvaným Sensual Purity. Mercedes jej využil u všech chystaných novinek, které podle Leeho představovaly designový vrchol.
Tato chvála ovšem zjevně Wagenerovi zatemnila úsudek. Jazyk Sensual Purity tak odmítal opustit, přestože se vlastně stal přežitým. V důsledku toho se ovšem stal pověstnou žábou na prameni, neboť jednotliví designéři věděli, že jejich návrhy budou odmítnuty, pokud nebudou vyvedeny v zastaralém stylu. To vedlo k jejich zdrženlivosti, přičemž v rámci inovací se zaměřovali jen na příď a záď, na které sázeli jednu hvězdu za druhou, nebo k jediné druhé možnosti, a to k odchodu. Lee se přidal mezi ty, kteří odešli.
Po krátkodobém pobytu na vrcholu, kdy design Mercedesu překonával vzhled Audi a BMW, se tak reputace automobilky začala propadat. Lee její spásu vidí ve Wagenerově nedávném odchodu, nicméně protože životní cykly jednotlivých aut jsou vždy mnohaleté, bude ještě dlouho trvat, než ve Stuttgartu dojde na nápravu. Dobrou zprávou ale má být fakt, že vedení si je jistého ustrnutí vědomo a posun kupředu podporuje. Zajistit ho pak má nový šéfdesignér Bastian Baudy.
Od automobilky se tak můžeme přesunout k samotnému elektrickému GT, které má podle Leeho v pořádku jen boční siluetu. Přední a zadní část, tedy v podstatě to jediné, kde Wagener dával prostor k inovacím, ovšem jen pokud se nesly v duchu třícípé hvězdy, jsou ale vyloženě odporné. Přitom ale evidentně stačí málo, a vůz může vypadat daleko dramatičtěji i lákavěji. Vpředu totiž Lee vymazal černý pruh propojující světla, kterým zároveň nadělil užší tvar.
Vedle toho došlo na zúžení a zvýšení čelní masky či lehčí úpravu bočních výdechů v nárazníku. Mimo to si Lee pohrál s přední kapotou, zatímco vzadu především eliminoval černý pruh. Dále přihodil odlišný nárazník s výraznějším difuzorem, a tím jeho práce skončila. A jakkoli to neznamená, že by se elektrické GT rázem stalo nejkrásnějším vozem na světě, posun oproti továrnímu provedení je vážně neskutečný a lze ho jen pochválit.
Lee si přitom po odchodu od Mercedesu založil vlastní firmu ADRO, kde se věnuje hlavně úpravám existujících aut. Třeba BMW M4 či Toyotě Supra tak přihodil rozšiřující bodykit. Ten pak není jen pro ozdobu, společnost se totiž snaží přenést hlavně technologie Formule 1 na veřejné silnice. Pro zájemce o nový elektromobil Mercedesu tak zjevně existuje naděje, že své auto budou moci Leemu svěřit a on jim z něco udělá něco, na co se dá koukat. Bohužel s tím ale pořád nepůjde moc jezdit...
Bývalý designér Mercedesu vysvětlil, proč elektrické AMG GT 4-Door vypadá tak, jak vypadá. Značka se totiž zasekla na designovém stylu prosazovaném bývalým šéfdesignérem, který ovšem v mezičase již vyšel z módy. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: ADRO@Youtube
Bleskovky
- Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům
dnes
- „Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
včera
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
Nejnovější články
- Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Tuhle si ex-šéf stáje F1 Renaultu nechal překopat jako pro Le Mans a sběratelé se mohou utlouct
před 6 hodinami
- Novinář se zeptal šéfa Toyoty, čeho se v případě budoucnosti aut nejvíc bojí. Řekl, že jsou to elektromobily
před 8 hodinami
- I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty
před 9 hodinami
- Přímo bývalý designér Mercedesu se na adresu odpudivého nového AMG GT ptá: „Je to vtip?” Spravil ho během pár minut
před 11 hodinami
- Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům
dnes
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 06.10. 20:37 - M.Z.
- Dříve M135i, nyní ///M2 06.10. 17:16 - Eda
- Video a Nordschleife, the best of 06.10. 15:28 - Vrooom
- Další zajímavá autovidea 06.10. 15:23 - Vrooom
- Sraz AutoForařů na Nurburgring Nordschleife 06.10. 12:12 - jerry
- S větrem ve vlasech.... 06.10. 10:42 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 06.10. 10:29 - pavproch
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 06.09. 14:18 - Předseda