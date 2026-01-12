Šampión v aerodynamice býval autem snů, téměř všechny kusy ale zrezly. Tento přežil v garáži 1. majitelky v neuvěřitelném stavu
Petr Miler
před 6 hodinami | Petr Miler
Patříte-li mezi ty, které nikdy nepřestal okouzlovat Opel Calibra, patrně znáte nejen jeho přednosti, ale i slabiny. A tak vám patrně neuniklo ani to, že sehnat dnes některý z vyrobených exemplářů v sériovém stavu, s původními koly, zachovalým interiérem a s karoserií, která nemá na sobě víc rzi než původního laku, je velký problém. Ostatně, kdysi jsme na něj vzpomínali článkem s titulkem „šampión v aerodynamice byl sexy, bohužel rezl”, který už svým nadpisem říkal vše. A to bylo prosím v roce 2014. Dnes jsme o 12 let dál a situace není ani o trochu lepší.
Občas se tedy v prodeji objeví kusy jak z muzea, takové ale dnes stojí klidně k 1 milionu Kč, a to je už je moc peněz pro jakéhokoli obyčejného člověka. Dnes vám ukážeme Calibru, která je ve stavu blízkém dokonalosti a může být vaše, i když jste do takového auta ochotni investovat nanejvýš nízké statisíce. Není to bez jistých „ale”, ta jsou ovšem docela snesitelná.
Před nám totiž nestojí Calibra Turbo, není to šestiválec a není to ani čtyřkolka. Ale její nájezd má dost blízko k nulovému a stav auta je zjevně vynikající. Pod kapotou je nicméně základní dvoulitrový čtyřválec, který posílá svých 115 koní na přední kola, ale aspoň je to manuál - automatická převodovka by auto po technické stránce zabíjela zcela. Řidičské auto to asi není, krásný youngtimer v nadčasové stříbrné barvě ale ano. A podívejte se ten interiér, z toho 90. léta stříkají tak moc, že se všechny ty cákance skoro nedají chytat.
V Německu, kde je nyní nabízen, byl tento vůz prodán jako nový už v roce 1990. Měl přesto jen jednu jedinou majitelku, která to nájezdem navzdory už víc než 35 let trvajícímu držení vozu moc daleko nedotáhla, nenajela s ním ani 30 tisíc km. Auto tak má za sebou pouhých 28 301 km, což za 36 let není skoro nic. Podle prodávajícího tedy nese jen minimální známky používání. A je to na něm vidět - je prakticky bez poskvrny a je dokonale originální. Podívejte se i tu stále původní německou registrační značku...
Technické specifikace připomínají, o kolik racionálnější než dnes svět aut v 90. létech byl. Hmotnost 1 190 kg zajišťuje i této verzi akceleraci na stovku za přijatelných 10 sekund, vynikající aerodynamika šponuje maximálku až na 205 km/h. Nádrž? Na 63 litrů. Srovnejte si to s dnešní produkcí docela jinak koncipovaných aut, která mohou mít klidně 300 nebo 400 koní, jedou ale snadno jen 180 nebo 200 km/h, váží 2 až 2,5 tuny a dostanete do nich energii odpovídající snadno třetině této nádrže. A ani konstrukčně jiná auta nemusí být v řadě ohledů lepší, zejména hmotnost odjela na dovolenou do Absurdistánu, může být klidně dvojnásobná.
Podstatná je i cena. Prodávající za tento vůz chce jen 13 990 Eur, tedy asi 340 tisíc Kč. Není to na starou dobrou Calibru úplně málo, na takhle krásnou Calibru je to ale dnes velmi, velmi rozumná částka. Jen nechte znovu pořádně ošetřit podvozek proti korozi, udělejte z ní striktně letní auto a přes zimu ji uchovávejte v suché garáži. A máte opravdu výjimečné auto, které jen tak na silnici nepotkáte. A za pár let ho prodáte jedině dráž, Calibry levnější už nebudou, v tomto stavu je to dnes téměř vyhynulý druh, nebudou vůbec...
Nejsme v roce 1990, takhle krásná Calibra se prodává dnes, navíc nestojí nesmyslné peníze. Ideální specifikace to není, úplně marná ale také ne a originalita je dokonalá. Foto: Bella Cars, publikováno se souhlasem
Zdroj: Bella Cars GmbH & Co. KG@Autoscout24.de
