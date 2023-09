Nové sankce proti Rusku se obrátily proti jejich strůjcům, Japonci přišli o podstatnou část hodnoty svých aut před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

V tomto případě je nutné znovu se ptát, kdo je novými sankcemi vlastně bit. Zákaz vývozu japonských ojetin do Ruska zemi asi nepoloží, ta má stále dost jiných zdrojů. Z Japonska se ale vypařila podstatná část poptávky, což ceny ojetin posílá strmě dolů.

Japonsko je jednou z nejvyspělejších a nejlidnatějších zemí světa. Prodává se tam tedy i spousta aut, letos jich bude okolo 5 milionů. Vysokým prodejům pomáhají i přísné inspekce prověřující technický stav starších aut nebo daňová zátěž spojená s plněními dřívějších emisních standardů. Průměrné stáří tamních aut v provozu tedy činí jen 9 let, což spolu s pravostranným řízením posílá ceny tamních ojetin rychle dolů.

Spousta vyřazovaných vozů a relativně nízké ceny se pak starají o to, že se země vycházejícího slunce stala jedním z největších exportérů ojetin na světě. Spousta jich v uplynulých dekádách tradičně mířila do Ruska, jiný obrovský trh, a to i přes onen volant na špatné straně vozu. V podstatě celý východ Ruska jezdí do značné míry ve vozech s pravostranným řízením, je to oficiálně tolerovaný svéráz.

Například v roce 2021 bylo z Japonska vyvezeno 1 026 098 ojetých aut, jejichž celková hodnota dosáhla 619,9 miliard jenů (cca 96,83 mld. Kč). Nejvíce vozů (153 271 ks neboli zhruba 15 %) se dostalo právě do Ruska, z čehož Japonci pochopitelně dlouhodobě profitovali - domácí poptávka po takových ojetinách je malá, což ceny tlačí dolů, zemí toužících po japonských ojetinách bez ohledu na umístění řízení mnoho není, takže ruská poptávka udržovala ceny výš. Jenže to už je dnes minulostí.

Japonská vláda totiž v srpnu přišla s dalším kolem sankcí, jenž zakázalo vývoz jakýchkoli ojetých aut do Ruska, pakliže mají objem motoru větší než 1,9 litru, jde o elektromobily, hybridy nebo dodávky. Zákaz tedy není plošný, přesto ruskou poptávku drasticky zredukoval. Litují toho Rusové? Možná, ale nějak zvlášť se tím trápit nemusí, nová i ojetá auta mohou do země dál dovážet mnoha jinými kanály. A litují toho Japonci? Ti obyčejní ano.

Nová opatření totiž snížila hodnotu ojetin obyčejných japonských motoristů, neboť umělé omezení poptávky poslalo podle dat Nikkei jejich cenu v průměru o 6,9 procenta níž oproti stavu loňského roku. A dá se předpokládat, že půjde ještě více dolů, neboť omezení se v srpnových datech pořád naplno neprojevila. Čeho pozitivního přesně chtěli Japonci tímto omezením dosáhnout, je vskutku otázkou.

Vývoz ojetých aut do Ruska držel ceny japonských ojetin relativně vysoko. Takový export byl ale v srpnu zakázán, ruská poptávka zmizela a s tím poklesla i hodnota aut obyčejných Japonců. To je vskutku svérázný krok. Ilustrační foto: Eastern Car Liner, tiskové materiály

Zdroj: Nikkei

Petr Prokopec

