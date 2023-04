Sázka na downsizing Mercedesu krutě nevyšla, šestiválcové BMW ho v testu Němců rozneslo na kopytech před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jít o běžný model, asi by to nebyl problém, v případě sportovních derivátů ale od začátku varujeme, že nahradit šestiválec čtyřválcem je špatný nápad. Že to tak ale zřetelně vidí i jindy k Mercedesu shovívaví Němci, je překvapení.

Dieselový skandál se netýkal pouze Volkswagenu, v souvislosti s ním byla pravidelně zmiňována také další německá automobilka - Mercedes-Benz. Vlastně by nás proto nemělo překvapovat, že rovněž třícípá hvězda se stejně jako lidový vůz zkusila očistit s pomocí elektrifikace. Jenže zatímco VW alespoň ještě vidí zemi, i když se od ni už odlepil, Mercedes zamířil opravdu vysoko do nebes. Kvůli tomu se však ke své tradiční klientele otočil zády, což se mu ve finále nemusí vyplatit.

Třícípá hvězda dlouhodobě zmiňuje, že by velmi ráda omladila svou klientelu. To se jí postupně daří, načež by příklon k elektrickému pohonu mohl být tou správnou cestou. Nicméně je třeba si uvědomit, že značné investice do elektrifikace je třeba nějakým způsobem vykompenzovat. Ke zdražování tak začíná docházet na všech frontách. I taková třída B, což je dnes nejlevnější Mercedes, tak již startuje na 871 200 Kč. Zrovna tento vůz by nicméně značka brzy chtěla zaříznout.

Během několika málo let tak nový Mercedes pod milion korun již ani nekoupíte. Manažeři ve Stuttgartu nejspíše jásají, nejspíše však předčasně. Namísto stále větších provizí je totiž čeká spíše hrozba vyhazovu. Nedochází totiž pouze na zdražování, ale rovněž ke zhoršování samotných aut. Asi nejlépe to demonstruje srovnání kombíků C43 AMG s BMW M340i. Mnichovský model si totiž ponechal šestiválec, zatímco ten stuttgartský sází na downsizing, konkrétně na dvoulitrový čtyřválec.

Na papíře vše hovoří ve prospěch Mercedesu. Jeho spalovací jednotka produkuje 408 koní, k nimž se navíc přidává ještě dalších 14 produkovaných mild-hybridní technikou. BMW oproti tomu disponuje pouze 374 koňmi, které se přitom musí vypořádat jen s nepatrně nižší hmotností (1 833 kg versus 1 852 kg). Přesto je to ale M340i, kdo je tu rychlejší. A zatímco v v případě akcelerace na stovku je propast malá (4,4 s versus 4,6 s), u dvoustovky již jde o velký rozdíl (16,2 s versus 17,1 s).

Mohlo by se říci, že dynamika pro třícípou hvězdu nebyla podstatná a za prioritní byla zvolena spotřeba. Pokud se tak ovšem stalo, pak Mercedes dosáhl vítězství pouze na papíře. Reálně si totiž jeho vůz řekne o 11,2 litru paliva na sto kilometrů, zatímco konkurenci stačí jen 9,4 l. Pokud pak dojde na sportování, máme tu 16,4 l/100 km v případě třídy C a 13 l/100 km u BMW. To pak si pak při úsporné jízdě řekne o 7,4 l/100 km, tedy o takřka litr méně než soupeř.

Kde přesně udělali „soudruzi ze Stuttgartu“ chybu? Asi nikde, takto extrémní downsizing se pro podobně zaměřené vozy prostě nehodí a v praxi dle našich zkušeností nikdy nefungoval. Dle kolegů může být na vině také převodovka, která je u Mercedesu při nižších stupních poněkud letargická. Oproti tomu automat ZF, jenž využívá BMW, odvádí svou práci mnohem lépe. Třída C pak selhává i v případě podvozku, který je v kombinaci s 20palcovými koly až příliš tvrdý. Čím ale naopak skutečně překvapuje, to je řízení. Z cesty tak občas schází i mnichovští - kdo poznal poslední trojku, ví, o čem je řeč.

I přesto všechno je to BMW, které vítězí na okruhu i v rámci každodenního ježdění. Mimo jiné proto, že jeho sedadla jsou komfortnější. V rámci zavazadelníků jsou pak na tom oba vozy prakticky stejně, zmínit tak už můžeme pouze cenu. Ta na první pohled hraje ve prospěch třícípé hvězdy, ovšem po dorovnání výbavy vychází jako jednoznačný vítěz z testu M340i.

Sázka na čtyřválec a downsizing tedy Mercedesu krutě nevyšla, citujme německé kolegy: „Šlo o přímé srovnání a AMG kousek po kousku prohrálo na celé čáře. Je to tedy nakonec celkem jasné vítězství BMW a v Affalterbachu si mohou leda položit otázku, zda nebylo lepší ponechat v nabídce šestiválec,” praví až překvapivě nekompromisně. Co k tomu dodat?

Mnichovští u řady 3 i nadále nabízí šestiválec, tedy ve finále rychlejší a úspornější jednotku, ... Foto: BMW



...než jakou se jeví být čtyřválcový agregát s mild-hybridní technikou od třícípé hvězdy. Sázka na downsizing od vás tak bude vyžadovat více financní na pořízení i provoz, a to bez jakéhokoli hmatatelného efektu pro vás či životní prostředí. Foto: Mercedes-Benz

