Sázka na elektromobily je „slepá ulička”, říká už zcela otevřeně šéf BMW. To to trvalo včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Z kdysi údajně perverzních názorů na domnělou elektrickou revoluci se stává obecně akceptovaný pohled. Netušíme, proč to muselo trvat skoro deset let a stát promrhané biliony. Bylo to jako znovu zjišťovat, že oheň pálí.

Máme pro vás dobrou zprávu. Pokud chcete poznat, co to je ničím nepodložená ostrakizace, už se nemusíte odchylovat od „jediné pravdy” týkající se změn klimatu, stačí dělat to samé na poli elektrických aut. Buď „roztleskáváte” to, co říkají skoro všichni, nebo jste prostě špatní a do úst jsou vám vkládána slova, která jste nikdy neřekli.

My jsme nikdy nevystupovali proti elektrickým autům jako takovým, už asi 10 let bojujeme „pouze” proti představě, že se mohou stát univerzálně nejlepším řešením pro všechny a všechno. Člověk ani nemusí o věci nic dalšího vědět, aby tušil, že to je správný pohled, protože jedno řešení není univerzálně správné pro všechny a všechno skoro nikdy a v ničem. Pokud se pak o věc zajímáte hlouběji, zjistíte, že představa o nařízení elektrických aut všem je stejně hloupá z tisíce technických i ekonomických důvodů. A bazírování na ní je jen koledování si o kaskádu malérů.

Bohužel, když moc nad „veřejným prostorem” převezme ideologie, fakta nejsou podstatná, zdravý rozum nehraje roli. Kdo nejde s námi, jde proti nám, to byla zas jednou jediná přijatelná mantra. Ani si tedy nedovedete představit, čeho všeho jsme se dočkali ze strany kdekoho od politiků přes zástupce automobilek až po kolegy z branže za všechna ta léta, kdy s se skutečnými experty říkáme prosté: Nepůjde to, svět není černobílý.

Každý rozumný člověk to od začátku musel vidět, až po nějakých 8, 9, možná i 10 letech, kdy tohle začalo být velké téma, jsme se ale od zástupce velké evropské automobilky dočkali jednoduchého konstatování téhož. V Americe byla diskuze na toto téma vždy alespoň trochu otevřenější, kritické pohledy šéfa japonské Toyoty jsou pak též dobře známé. V Evropě jsme si ale zvykli držet ústa a krok a i dlouhodobě poněkud neposlušný šéf BMW dosud jednoznačně neřekl, že celá tahle sázka selže a ani nekonečné zametání schodů ze strany politiků na tom nic nemění. To si troufl až na poslední valné hromadě automobilky.

Oliver Zipse na ní pronesl poměrně kurážný projev, ve kterém řekl, že ambiciózní politické cíle sice firma nemůže brát na lehkou váhu, ale jednoduše „nevěří v technicky jednostranné regulace, které omezují nabídku”. Přesně to se zejména v EU děje a následky vidíme dnes a denně - poptávku nikdo nevytřepe z toho, že neexistuje jiná alternativa, a tak trh s auty směřuje k dlouhodobé kontrakci, která by měla nedozírné ekonomické následky.

Zipse proto nešetřil silnými slov, když mj. řekl: „Jako jediná technologie vede elektromobilita do slepé uličky - to je už nyní jasné,” prohlásil poté, co ze svých nesmyslných elektrických cílů vedoucích jen k nabídce elektrických aut během tří, pěti, osmi nebo deseti let ustoupili prakticky všichni od Fordu po Porsche.

„Rozdíly jsou prostě příliš velké, a to i jen v rámci Evropy,” řekl Zipse k tomu, že někde s elektromobily uspět lze, ale jinde prostě ne. Za příklady dal Belgii a Itálii, kdy v první zmiňované zemi vedlo mohutné ohýbání trhu k nadpolovičnímu podílu elektrických a hybridních aut na prodejích, zatímco v Itálii jde jen o 4 %, i když mohutná podpora pro ně existuje též. Pokud tedy mají být emise CO2 efektivně sníženy, „nejde myslet černobíle”, neboť někde elektromobily prostě neprorazí.

„Pouze komplexní přístup umožní stimulovat investice,” řekl dál a připomněl, že BMW se nikdy nepřidalo k těm, které zachvátila elektrická obsese. „Zatímco ostatní výrobci obrací nebo mění své strategie, my jsme přesně na správné cestě,” řekl Zipse a neopomněl si ani uštěpačnou poznámku na politickou část celé této taškařice: „Dokonce i tvůrci politik si začínají uvědomovat situaci: Nová německá spolková vláda podporuje široký přístup k technologiím, zatímco Evropská komise se snaží učinit Evropu konkurenceschopnější,“ dodal.

BMW přitom s prodeji elektrických aut problém nemá - vypadají vesměs stejně jako jiné modely a představují jednu z alternativ, po které lze sáhnout. Proti takovému přístupu nelze nic namítat, elektromobily mají své zákazníky. Ovšem představa, že je někdo pod tlakem vecpe do chřtánu všem navzdory jeho nekompatibilitě s takovým autem a otevřenému odporu... Jak si někdo někdy mohl myslet, že to vyjde?

BMW na valné hromadě ukázalo také kamuflovaná provedení svých prvotin z řady Neue Klasse. Ani ty nebudou jen elektrické. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.