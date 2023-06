Sběratel prodal svou obrovskou sbírku Porsche přímo samotnému Porsche, je to světový unikát včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Někteří sběratelé dali dohromady vskutku úchvatné kolekce výjimečných automobilů, obvykle si ale můžeme říci, že tu nejlepší sbírku má sama automobilka nebo někdo z lidí, kteří ji ovládají. V tomto případě tomu tak aspoň dosud nebylo, jedná se ale „jen” o modýlky Porsche.

Máme rádi auta, bez přehánění je milujeme, sběratelství aut v obvyklém smyslu slova nás ale u srdce nevzalo. S automobily je zábavné jezdit, ne se na ně dívat, třebaže některé umí být i krásné. Úplně nás tedy neodzbrojují obrovské kolekce výjimečných vozů, s nimiž majitelé vyjedou jednou za uherský rok - je to už fanatismus, posedlost, někdy také jen ekonomický kalkul. Na jednu stranu proč ne, na tu druhou... Míjí nás to.

Přesto existují kolekce, které se třemi slovy vymkly z rukou, ale i tak nás fascinují. Jednu takovou dal dohromady Nizozemec jménem Henk Koop. Už jeho jméno je vtipné, neboť v překladu znamená „koupit”. A Henk toho za svůj život koupil opravdu hodně. Jmenovitě se jedná o 1 700 Porsche, navíc ne jen tak ledajakých - jde o úplně každou verzi každé generace modelu 911, která kdy vznikla.

Možná si nyní ťukáte na čelo a říkáte si, jak by vůbec mohlo vzniknout tolik verzí jednoho modelu, ale vzniklo. Pokud vezmete všechny vyrobené devětsetjedenáctky a jejich varianty, za celou historii se dopočítáte asi 900 variací. Přidejte k tomu velké množství speciálních provedení a máte celkem oněch asi 1 700 modelů. Kde to Henk skladuje, po celém Nizozemsku? No, ani ne, jde o všechny modely Porsche, které ovšem byly vyrobeny v měřítku 1:43.

Jeho kolekce je přesto úžasná a světově unikátní. Henk Koop, mimochodem šéf Porsche Model Club Europe (kdo jiný by jím měl být?!), navíc vlastní neméně úchvatnou kolekci knih Porsche. Jde - podobně nekompromisně - o absolutně všechny knihy napsané o Porsche od roku 1978. Znamená to asi 500 knížek od oficiálních publikací vydaných samotnou automobilkou až po vše, co nezávislí autoři a fanoušci o autech této značky napsali a jde nazvat knihou. I toto je světový unikát.

Proč se o tom ale zmiňujeme? Ono by to stálo za zmínku i bez čehokoli dalšího, Koop ale nyní v pořadu Nationale Autowshow rádia BNR prozradil, že po uváženém rozhodnutí sbírku prodal. Komu? Samotnému Porsche, přesněji řečeno Hansi-Peterovi Porsche, vnukovi Ferdinanda Porsche a synovi Ferryho. Je to ten hračička, který provozuje tzv. Traumwerk v německém Angeru a vystavuje tam nejen věci související s Porsche, ke kterým pouští širokou veřejnost. Také proto Koop svolil k prodeji: „Oni (rodina Porsche, pozn. red.) na to mají nárok. Má to kulturně-historický význam,“ říká.

Aby navíc nepřišel o kontakt se svou životní láskou (dá-li se to tak říci), bude Koop celou sbírku i ve vlastnictví Porscheho nadále doplňovat a udržovat, bude takovým jejím kurátorem. Dobrý konec, špatný konec? Posuďte sami, každopádně mimořádné vyvrcholení příběhu jedné mimořádné životní vášně.

Samo Porsche dalo za vznik spoustě zmenšených modelů typu 911, ani ono, ani nikdo z rodiny ale nedal dohromady tak úchvatnou sbírku jako Henk Koop. A tak ji od něj sám Hansi-Peter Porsche koupil a ustájí ji ve svém Traumwerku. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: BNR Nationale Autowshow

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.