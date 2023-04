Sběratel prodává hned tři nejvzácnější moderní Škody, vzniklo jich pouhopouhých 100 před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Turbogrieche, publikováno se souhlasem

Vzácná Škoda? To zní jako horký sníh, ale i když jste na ni možná už zapomněli, skutečně existuje. Česká automobilka dala zkraje milénia za vznik stovce aut, která připomínala 100 let jejího působení v motorsportu a účast ve WRC. Jeden Němec drží hned tři. A všechny prodává.

Později narozeným to při pohledu na současné aktivity koncernu VW a jeho jednotlivých značek přijde možná absurdní, ale Škoda ještě v době, kdy na automobilové mapě světa neznamenala skoro nic, působila v nejvyšší lize motoristického sportu. Ještě před koncem milénia vyráběla, soukromým týmům prodávala a i sama se mistrovství světa v rallye účastnila se Škodou Octavia WRC a později ještě s Fabií WRC.

Žádný velký úspěch z toho nebyl, na špičkové stroje s tehdy ještě zelenkavým logem české automobilky se ale v akci nedívalo špatně. Smyslem bylo samozřejmě značku zviditelnit, na onu automobilovou mapu světa ji vrátit a sami musíte posoudit, jak moc tomu zrovna tahle aktivita pomohla. Bez ohledu na váš názor ale právě z této doby pochází jeden artefakt, který má s účastí Škody ve WRC souvislost, i když jde o ryze silniční vůz.

Jedná se o Škodu Octavia RS první generace s přídomkem WRC Edition. Jejím smyslem bylo oslavit 100 let účasti škodovky v motoristickém sportu, firma k ní ale přistoupila trochu nešťastně. Na jednu stranu edici auta omezila na pouhých 100 aut, což dávalo prostor k rozsáhlým úpravám a adekvátnímu nafouknutí ceny, na tu druhou s ní ale neudělala skoro nic.

Vůz dostal bílý lak se soutěžními polepy, zvláštní sedmnáctipalcová kola zvaná Spider opět v bílém laku, trochu více výbavy, obklady prahů dveří s logem motorsportu a štítek označující pořadové číslo vozu v rámci limitované série. To byl v podstatě jediný zcela unikátní prvek, proto také září z hlavní fotky, bohužel po čase z auta odpadával. Technika zůstala zcela sériová.

Velký obchodní úspěch to tehdy nebyl, dokonce pamatujeme, že někteří dealeři, kteří si některá ze stovky aut koupili na sklad, z nich raději sundali ony křiklavé polepy, aby je vůbec někomu prodali. Čas ale otupí i ostrý břit, zpívá Jiří Zmožek. A má pravdu - dnes se na tohle auto hledí docela jinak a vzhledem k tomu, že velká část vyrobených exemplářů byla nutně „odjeta” a nebo nabourána, je hezký kousek ceněným zbožím.

Takové se dnes nachází u německého sběratele z Elberfeldu. A to množné číslo je správné - dotyčný vlastní hned tři kusy z celé série - 35., 49. a 52. Jsou to všechno originální WRC Edition, fakticky 3 ze 75 aut, protože 25 z oné stovky bylo vyrobeno s pravostranným řízením pro Británii. Dotyčný říká, že přes vyšší nájezdy (79 až 90 tisíc km) jsou auta ve stavu zánovních vozů, většina tuningu se jim vyhnula (na fotkách vidíme kus 49., ten 52. má jen neoriginální audiosystém) a s požadovanou cenou 25 990 euro (asi 609 tisíc Kč) za kterýkoli z nich to prý myslí smrtelně vážně.

Jestli má tento svérázný artefakt takovou hodnotu, nevíme, ale věrný fanoušek Škody ho jistě ocení. Na každý pár jde o nejvzácnější moderní škodovku, nevíme o jiné, byť podobně uměle omezené nabídce české značky z posledních dekád, která by čítala jen 100 kusů pro celý svět nebo pak 75 pro kontinentální Evropu.

Jeden poněkud bláznivý škodovkář dal dohromady hned tři Octavie RS WRC Edition. A všechny prodává. S fotkami se nepřetrhl, ale kusu 49 zjevně zůstala aspoň originální plaketka na palubce. Foto: Turbogrieche, publikováno se souhlasem



Pro lepší představu o tom, co je tohle auto zač, přidávám i oficiální dobové fotky. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Turbogrieche@eBay Kleinanzeigen

Petr Miler

