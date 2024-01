Sběratel prodává vzácnou první Tatru 603 se třemi světly a místem pro šest, za její cenu byste mohli mít několik nejdražších Škod před 3 hodinami | Petr Miler

Tohle auto je nejen naprosto výjimečné z hlediska své specifikace, ale je i ve stavu, v jakém nejsme zvyklí vídat ani extrémně zachovalé exempláře. Také ovšem stojí naprosto výjimečné peníze.

Když jsme zkraje roku psali o prodávaném Ferrari, které své rodině kdysi pořídil sám Michael Schumacher, všiml jsem si u stejného prodejce ještě zajímavějšího auta. Taková F430 Spider s „fakturou na Schumiho” je možná zajímavá věc, nakonec jde ale o relativně tuctové auto v barvě Rosso Corsa s automatickou převodovkou. V nizozemské Gallery Aaldering, u tradičního to prodejce vzácných aut všeho druhu, ale stojí rovněž někdejší výkvět československého strojírenství ve verzi a stavu, v jakém se opravdu nevídá. A protože nás v jeho případě s vydáním článku netlačil čas, zjistili jsme o autě vše důležité a získali i jeho autentické fotografie.

Jde o Tatru 603, ve své podstatě neuvěřitelné dílo automobilky z komunistické země. Tento model se v Kopřivnici začal rodit až v roce 1955, tedy v dobách nejtvrdšího utužování komunistického režimu, přesto vznikl a dalších 20 let se dostával do rukou nejen místních prominentů, ale i významných osob z celého světa. Nakonec i ve vyspělejších zemích nezatížených komunistickým zřízením museli obdivovat, co dokáže malá středoevropská země vyprodukovat, v žádném z okolních sovětských satelitů nic srovnatelného zdaleka nevznikalo.

Byla to ale nakonec komunistická vláda, která k vzniku dala impuls. Ta svého času potřebovala reprezentativní osobní automobily a v roce 1953 se rozhodla doplnit státní flotilu o auta z Kopřivnice. Vedení firmy tak dostalo za úkol vyvinout a vyrobit náležitě luxusní velké limuzíny v šibeničním termínu - na první výsledky měla Tatra pouhých 12 měsíců. To je příliš krátký čas na to, aby bylo rozumně možné byť jen promítnout nákresy do prvních prototypů, s takovými věcmi si ale komunisté nikdy hlavu nelámali.

Průmyslový výtvarník František Kardaus a vedoucí konstrukční kanceláře automobilky Vladimír Popelář se nicméně ani takového termínu nezalekli, neboť mohli vytáhnout ze šuplíku návrhy automobilu, kterým dali za vznik ve volných chvílích pro vlastní potěchu v předchozích letech. Vypracovali projekt vozu se zaoblenou karoserií navazující na předchozí Tatraplan a přesto kráčející vlastní cestou. První pojízdný exemplář Tatry 603 první série tak vznikl už v roce 1955 a v roce 1956 bylo v tovární hale bylo ručně smontováno dalších devět kusů.

Už o rok později byla slavnostně spuštěna sériová výroba. Hlavně západní novináři nemohli uvěřit, co v Československu té doby vzniklo, když jeden exemplář T 603 osedlala československá výprava na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo v roce 1958. A Tatra s vozem zazářila i na výstavě EXPO 1958 v Bruselu.

Poptávka po autě byla obrovská, první evoluce Tatry 603 se ale mimo Československo dostala jen hrstka. Ani běžní lidé u nás neměli šanci se k vozu dostat, protože byl vyráběn výhradně pro stranické funkcionáře na vysokých postech a jim spřátelené osoby všeho druhu. Do roku 1963, kdy přišla druhá evoluce vozu, tak bylo postaveno jen pár tisíc aut, z nichž většina dávno neexistuje.

Dnes vzácná první evoluce vyráběná jen do roku 1959 se vyznačuje zejména trojicí světlometů ve středu přední masky, které později musely být nahrazeny čtveřicí, aby vůz vyhověl platným normám. Má také místo pro šest osob uvnitř a skoro barokní přístrojovou desku. To všechno z auta později zmizelo, proto jsou dnes původní verze mimořádně vyhledávané a ceněné.

Jedna z nich se ve zcela mimořádném stavu prodává na zmíněném místě a jde o jeden z posledních původních kusů z roku 1959. Je to opravdu krásný exemplář po kompletní renovaci s dvoubarevnou modro-bílou karoserií a červeno-bílým, částečně károvaným interiérem. Najít na autě z kolekce soukromého sběratele chybu je skoro nemožné, i technicky je prý v dokonalém stavu a připravený dělat přesně to, co dokázal v roce 1959.

Bohužel pro všechny případné zájemce si je současný majitel až moc dobře vědom toho, jakou vzácnost pouští do oběhu a za překrásný vůz s vzduchem chlazeným V8 o objemu 2,5 litru a rozvorem náprav 2 750 milimetrů požaduje 179 500 Eur, tedy přes 4,4 milionu Kč. To z této T603 dělá vůbec nejdražší české auto v současném prodeji a pochopitelně i bezpečně nejdražší Tatru. Mohli byste místo šestsettrojky sáhnout po dvou plně vybavených Škodách Enyaq Coupé RS a ještě by vám dost peněz zbylo.

Ale co komu bude po pár elektrických SUV? Tohle auto je pojízdnou reklamou na výjimečnost, nakonec jeho 100 koní stačí na stejnou maximálku (160 km/h) jako pohon skromnějších Enyaqů. První 603 je ale hlavně mimořádně významným vozem optikou celé historie československého motorismu a už samotná trojice světel uprostřed je znakem něčeho jedinečného. Však jen pár aut v historii si s úspěchem dovolilo umístit hlavní světlomety na jiná než pro ně obvyklá místa.

Originální Tatra 603 se pozná podle třech světel na přídi a vysoké prodejní cenovky. Aktuálně je v Nizozemsku na prodej jedno ze skutečně zcela původních provedení z roku 1959 v dokonalém stavu, stojí ale také téměř 4,5 milionu Kč. Foto: Gallery Aaldering, publikováno se souhlasem

