Sběratel Porsche s vizáží bezdomovce (anebo je to Krakonoš?) si čistkou ve své garáži přišel na nečekaně velké peníze
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tušíme, že od pohledu byste tomuto muži dali peníze leda ve chvíli, kdyby si někde na ulici sedl s kloboukem a kytarou a zahrál intro z Krkonošských pohádek. Ve skutečnosti mu je ale lidé z celého světa cpali za jeho Porsche a hlavně další artefakty s nimi spojené.
Asi nejznámější „bezďák“ pod sluncem, sběratel Magnus Walker, před časem přistoupil k úklidu své garáže. Do té po řadu let pěchoval hlavně vozy značky Porsche, pročež se postupně stal expertem na slovo vzatým. A ne kvůli jeho vzhledu, Walker se na svou sbírku nechtěl pouze dívat, neváhal auta z ní také pravidelně používat. Z toho důvodu je uchovával plně provozuschopnými, přičemž originální komponenty neváhal nahrazovat zakázkovými, pokud to vedlo ke vylepšení dynamiky nebo jízdního projevu vůbec.
Zatímco řada jiných lidí by si užívala toho, že se postupem času stala pomalu stejnou ikonou světa aut, jakou jsou přímo zuffenhausenské vozy, Walkerovi automatické spojování se značkou Porsche začalo vadit. A právě proto přišla ona garážová čistka, která vedla k opravdu rozsáhlé aukci společnosti RM Sotheby's. Zamířilo do ní hned 160 položek, přičemž všechny do jedné našly svého nového majitele. Povětšinou šlo ovšem o předměty s Porsche nějak spojené, jinak se totiž Walker zbavil „pouze” 16 kompletních aut.
Jak jsme zmínili, sběratel s vizáží bezdomovce (anebo vypadá spíš jako Krakonoš? Podívejte se na hlavní fotku...) se u nich nedržel předepsaných postupů, nýbrž s nimi nakládal dle svého. Kupříkladu Porsche 911 S z roku 1967 tak dostalo kola Fifteen52, které doplnila kontrastně lakovaná kapota a 2,3litrový plochý šestiválec s odpovídajícím identifikačním číslem, ovšem i tak poladěný. Něco takového by za normálních okolností vedlo ke snížení hodnoty, i proto aukční síň odhadovala, že vůz se prodá za 150 až 200 000 USD, tedy za 3,1 až 4,2 milionu korun.
Nicméně nakonec se z tohoto kousku stal zlatý hřeb nabízené kolekce, kupé se totiž prodalo za 308 tisíc dolarů neboli za 6,5 milionu korun. A podobně tomu bylo také u ostatních aut, a vlastně nejen u nich. Třeba za 2,4litrový motor někdo zaplatil 27 600 dolarů, tedy 582 tisíc korun. A Walkerem podepsané tenisky Nike Dunk, které pochopitelně nesly odkaz na Zuffenhausen, zamířily k novému majiteli za 3 360 USD neboli za 71 tisíc korun. Celkově si tak sběratel přišel na 2 miliony USD, tedy víc než 42 milionů Kč. Z toho už půjde chvíli žít.
Peníze ale vážně neměl nebyly být tím hlavním důvodem, proč Walker svou kolekci pročistil. Sám totiž již dříve uváděl, že se chystá objevovat nové obzory. Zamíří tedy do jeho garáže i jiné značky? Toť skutečně otázka, na kterou asi nikdo kromě něj odpověď nezná. Protože jde ale o sběratele se specifickou vizáží, který je navíc znám svou módní značkou Urban Outlaw, je jisté, že jakýkoli další krok Walker udělá, dozvíme se o něm velmi rychle.
10 nejdražších položek z Walkerovy prodané kolekce
Porsche 911 S (1967) - 308 000 USD
Porsche 911 Carrera 2,7 MFI (1976) - 225 500 USD
Porsche 911 (1965) - 225 000 USD
Porsche 911 Turbo (1975) - 203 500 USD
Porsche 911 (1966) - 192 500 USD
Porsche 911 GT3 (2005) - 159 500 USD
Porsche 911 GT2 (2002) - 148 500 USD
Porsche 924 Turbo (1980) - 77 000 USD
Porsche 911 Urban Outlaw Starter Kit (1968) - 66 000 USD
Porsche 911 Carrera Flat-Nose Widebody (1974) - 50 600 USD
Walkerova sbírka se nakonec prodala dráž, než se očekávalo. Tím se ale vlastně jen potvrdil jeho statut experta na vozy Porsche, neboť prakticky žádné nabízené auto nezůstalo v továrním stavu. Kde by ale jiný na úpravách tratil, tam tento „bezďák“ vydělal. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: Magnus Walker: The Outlaw Collection@RM Sotheby's
