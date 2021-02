Schumacher znovu září ve Formuli 1 Ferrari, pohrával si s monopostem s 1 000 koní před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Tomuto spojení už jsme si trochu odvykli, ale ono je znovu aktuální. A možná bude ještě více aktuální v dalších letech. Prozatím má za sebou syn německé legendy Mick testy ve dva roky starém monopostu na Fioranu.

Zájem diváků o Formuli 1 v posledních letech spíše klesá. Stojí za tím nejen dominance Mercedesu a Lewise Hamiltona, která šampionátu ubrala kus napětí, ale i technické změny pramenící u přílišného sešněrování šampionátu často zbytečnými pravidly. Ta jsou spojena již s vývojem a testy monopostu, neboť stáje mají kupříkladu omezeno využívání větrného tunelu. Pravidla pak dokonce i určují rychlost větru, což je skutečně již nepochopitelné. Stejně jako to, že nově příchozí jezdci z nižších sérií mají stále méně dnů i kilometrů na seznámení se svým novým „služebákem“.

Tyto změny byly zavedeny proto, aby týmům pomohly držet náklady na uzdě. Nicméně se dá předpokládat, že výsledek je nakonec přesně opačný. Díky nedostatku testů musí stáje hrát vabank, sázet vše na jednu kartu a pokud se zvolená cesta ukáže být mylnou, pak v mohou první část sezóny hodit za hlavu a draze přebudovávat monopost od základů. Sluší se přitom dodat, že vše je pochopitelně ještě nebezpečné, a to hlavně pro ony nováčky.

Pravidla nicméně omezují využití současných či těch posledních, tedy loňských, vozů. Pokud ovšem týmy mají k dispozici i ty předchozí, pak do nich závodníky mohou pouštět libovolně. A přesně to v minulém týdnu udělalo Ferrari, které vzalo dva roky starý monopost SF71H, a spolu s ním nahnalo prakticky celou svou akademii na firemní okruh Fiorano. Do kokpitu, který ještě v roce 2018 okupoval Sebastian Vettel, se tak mohl nasoukat i Mick Schumacher. Odstartovala tím další fáze jeho působení v nejvyšší lize motorsportu.

„Jako malý jsem tu strávil mnoho chvil, kdy jsem sledoval, jak můj otec jezdí. Kdykoliv vidím obrázky z té doby, začnu si vše vybavovat. Většinou šlo o zimní testy, takže jsme všichni měli bundy. I tak jsem tu ale byl vždy dříve, než jsem musel,“ popisuje své pocity z trati, která je se Schumacherovou rodinou propojena, syn legendy. Jak totiž dodává šéf stáje Mattia Binotto, okruh musel být přebudován, neboť Michaelovi nevyhovovala první zatáčka. Stalo se tak již po prvním testu.

Mick zatím žádné takové požadavky nemá, ostatně ze své pozice by si je ani nemohl dovolit. Když totiž jeho otec začal jezdit za Ferrari, byl již dvojnásobným šampionem a potenciální spásou pro celé Ferrari. Jeho syn má ovšem zatím za sebou „pouze“ mistrovský titul z Formule 3 a Formule 2. I proto ostatně s Ferrari pouze testoval, zatímco během sezóny bude závodit za Haas. Tato stáj je nicméně neoficiálním béčkem Scuderie, jak ostatně potvrdil třeba příchod technického šéfa Simone Resty.

Sám Schumacher pak dodal, že „každý kilometr ve voze Formule 1 je pro mne důležitý, neboť předsezónních testovacích dnů je velmi málo. A právě proto je den jako tento pro mne velmi cenný - a to, že je u toho Ferrari, z něj navíc dělá něco zvláštního. Bylo odjakživa mým snem stát se pilotem Formule 1. Nyní mám tu šanci. A právě proto dělám vše proto, abych byl na sezónu velmi dobře připravený.“

Jak to Mickovi ve Fioranu šlo, můžete vidět na fotkách níže. Místní svou jízdou nadchnul, neboť se s tím opravdu nepáral a i těžké situace dokázal vyřešit s přehledem. Vedle toho jiný syn slavného otce, Carlos Sainz junior, předváděl ve Fioranu mnohem opatrnější jízdu.

Dodejme, že Schumiho trénink nespočívá jen v testování na Fioranu, zejména přes zimu velmi poctivě cvičil také ve fitness centrech. Přitom se zaměřil na krční partie, které jsou v F1 velmi namáhány, dle jeho vlastních slov daleko více než v nižších sériích. Zda tomu tak je, si pochopitelně ověřil i na starším tisícikoňovém monopostu, který je ostatně nejúspěšnějším monopostem Ferrari v turbohybridní éře. A ještě více si to ověří za pár týdnech v závodech ef-jedniček za v kokpitu Haasu.

Mick Schumacher má za sebou testy ve Ferrari SF71H na okruhu Fiorano. Na videu níže můžete vidět, jak nebojácně se do nich pustil, u publika vzbuzovala jeho jízda nadšení. Foto: Ferrari

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec