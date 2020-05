Schumacher si koupil Ladu Niva, užívá si na ní hlavně manuálního řazení před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nestává se často, aby se jezdci Formule 1 těšili na vůz, který neoplývá zrovna působivou dynamikou. Lada Niva je ale zvláštní případ, její kouzlo učarovalo i Ralfu Schumacherovi.

Také vás vždy zajímalo, co dělají závodní jezdci poté, co odejdou do důchodu? Možná se budete divit, ale velké množství z nich končí u lahve alkoholu. Nikoliv však proto, že by z nich ústup ze slávy udělal opilce. Místo toho se z pilotů stávají vinaři, kteří vydělané jmění investují do půdy a bobulí. S touto tradicí začal již před mnoha dekádami Maurice Trintignant, mimo něj ovšem vinice zlákali také Maria Andrettiho, Scotta Pruetta či Jarna Trulliho, který je asi nejznámějším „rychlým vinařem“.

Výroba ušlechtilého pití uchvátila i Ralfa Schumachera, mladšího bratra sedminásobného světového šampiona Michaela Schumachera a též špičkového pilota. Ten přiznává, že měl k „mléku starců“ blízko již zamlada, ovšem nikoliv v tom smyslu, že by byl počínajícím alkoholikem. „Když ovšem děláte něco, při čem se cítíte být extrémně naživu, chcete si následně vychutnat i dobré a zdravé jídlo a pití,“ osvětluje situaci milovník biostravy, který se při hledání ideální půdy pro pěstování vína dostal až do Slovinska.

Právě v místním regionu Brda nakonec Ralf zakoupil vinice, které hojně navštěvuje. A nejen to, i jako majitel soustavně přikládá ruku k dílu, ať se již jedná o péči nebo sklizeň. Právě z toho důvodu si pořídil i nový vůz, který je opravdovým překvapením. I když pokud si dáme do souvislosti alokaci vinic a skutečnost, že jde náročnější terén, až o takové překvapení vlastně nejde.

Ralf si koupil Ladu Niva, která slouží k tahání speciálního přívěsu. A jakkoliv jde o provedení Classic, které by na první pohled nebylo pro vítěze šesti velkých cen adekvátním, Schumacher si legendární ruský off-road nechal ještě patřičně vyšperkovat. Vůz se tedy dočkal výrazných čelních mřížek, se kterými dorazil naviják. Mimo to nechybí ani střešní nástavba, sériové pak nejsou ani boční nášlapné prahy či černá litá kola.

Ve výsledku tak vlastně není divu, že Ralf o voze básnil na Instagramu ještě předtím, než si jej vůbec převzal. Nyní oceňuje hlavně jeho manuální převodovku, která je spojena s 1,7litrovým čtyřválcem naladěným na 83 koní. Schumacher mladší je totiž milovník ručního řazení a pracovat s ním dokáže opravdu excelentně, jak dlouho připomínalo dobové video s McLarenem F1 GTR, které se nám nyní nedaří nikde najít - tak dobře s „fofrklackem” nepracoval ani jeho slavnější bratr. Dynamiky srovnatelné s ani jedním ze strojů zvaných F1 se Ralf od tohoto vozu jistě nedočká, Niva ale uměla vždy okouzlit jinými způsoby. A u Ralfa Schumachera opět bodovala.

Ralf Schumacher si pořídil Ladu Niva...



...z pilota Formule 1 je totiž dnes vinař

