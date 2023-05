Šéf Audi znovu ukázal své pokrytectví, realitu vidí jen tehdy, kdy se mu to hodí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Elektromobily táhnou Audi ke dnu, šéfové značky to ale přiznávají jen někdy. Teď se to asi nehodí, stejně jako se přestalo hodit kritizovat neomezenou rychlost na dálnicích. Lidé jako Markus Duesmann řeknou zjevně cokoli, co bude v danou chvíli sloužit jejich prospěchu.

Pohled na tiskovou zprávu Audi mapující prodeje značky za loňský rok skoro bere dech. Text každou chvíli oslavuje elektromobilitu a vyzdvihuje, že se automobilka ve srovnání s předchozím obdobím pyšní 44procentním růstem. To bez širšího kontextu nutí k potlesku, jakmile si ale všechna čísla zasadíte do reality, úsměv na rtech se vám snadno promění ve svraštělé čelo. Zvláště když Audi soustavně uvádí, že během několika málo let nic jiného nechce prodávat.

Abychom se nepohybovali pouze v obecné rovině, uveďme, že Audi loni prodalo 1 614 231 aut. To oproti roku 2021 představuje 3,9procentní propad, s obdobím před koronavirem se pak bavíme o sešupu v řádu desítek procent - tehdy automobilka prodávala přes 2 miliony vozů ročně. Největším trhem znaky pak zůstává z podstaty riziková Čína, kde navíc 642 548 prodaných vozů znamená meziroční propad o 8,4 procenta. Tak kde jsou ty dobré zprávy?

Aha, elektromobily, jenže z oněch 1,6 milionu aut disponovalo elektrickým pohonem pouze 118 196 vozů. Máme tu 7,3procentní podíl na celkovém odbytu, který by za normálních okolností ve světle enormních nákladů znamenal leda zaříznutí programu. Jenže světu dnes nevládne ekonomická realita, a tak Hildegard Wortmann k výsledkům uvádí, že „silná čísla spojená s elektromobily nás utvrzují v tom, že jde o správnou cestu“. Ano, to je ta samá dáma, která loni uvedla, že automobilka kvůli přechodu na elektromobily s 50procentní pravděpodobností zkrachuje.

Po svém proslovu ale nejspíše zamířila na kobereček, kde jí Markus Duesmann, tedy hlava celé automobilky, vysvětlil, jak se správně chovat před novináři. To nyní osobně demonstroval v rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung, kde neopomněl pochválit syntetická paliva, za která horuje nový šéf koncernu VW. Ovšem i tak řekl, že Audi bude dál kráčet pouze elektrickým směrem.

A Duesmannovu „obratnost” potvrdila i další jeho slova. Šéf Audi se totiž loni nechal slyšet, že nemá problém s rychlostním limitem na německých dálnicích, po mohutné kritice ze strany zákazníků značky se ale najednou profiluje jako bojovník za svobodu, kterou vidí - uhádli jste - v neomezené rychlosti na Autobahnech. „Každý totiž ví, že Německo je svobodná země. Absence rychlostního limitu je symbolem této svobody,“ říká dnes. Ovšem i ten prý může skončit, pokud bude docházet ropa. Tedy pouze jako poslední možné řešení.

Duesmann tak ukázal, že politikaření je kovaný jako málokdo jiný a říká to, co zrovna někdo chce slyšet. A že jde často o protichůdná vyjádření? Nevadí, řekne jedno, řekne druhé, každý si vybere to své. Nakonec je ale nejdůležitější sledovat činy, kdy svobodu pohybu elektromobily omezují jako máloco jiného. Ostatně takové Audi Q4 e-tron zvládne jet maximálně jen 160 km/h, což definici svobodné dynamiky na Autobahnu zrovna neodpovídá. Stejně jako velmi teoretický dojezd 519 km na nabití.

Je vskutku načase, aby se lidé jako Duesmann probudili ze svého opojení a přestali zavírat oči před realitou. K něčemu takovému nicméně zatím dochází pouze v případě návrhu emisní normy Euro 7. Stejně jako skoro kdokoli z branže totiž i šéf Audi poukazuje na to, že politici nedali výrobcům na opravdu zásadní změny dostatek času. A že pokud ho nedostanou, začnou propouštět ve velkém. Na to politici nejspíše uslyší. Že k témuž povede nesmyslný tlak na plošnou elektromobilitu, ví dnes už každý. Duesmann nám to ale zřejmě řekne až ve chvíli, kdy přijde ten správný čas.

Q4 e-tron byl loni nejprodávanějším elektromobilem značky, po celém světě oslovil 52 800 lidí. Tedy stejně jako model A1 pouze v Evropě a přibližně polovinu odbytu A3 znovu jen v Evropě. Přesto automobilka nadále zastává názor, že její budoucnost bude čistě elektrická, elektromobily jsou nejskvělejší a modely A1 a A3 zcela zařízne jako oběť položenou na jejich oltář. Foto: Audi

Zdroj: Süddeutsche Zeitung přes Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.