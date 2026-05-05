Šéf automobilky, která loni prodělala 75 miliard na hrstce prodaných aut, si vyplatil víc než 8miliardovou odměnu
5.5.2026 | Petr Prokopec
Není tohle výsměch všem, zaměstnance firmy nevyjímaje? Mít věci aspoň pozitivní trend či jakkoli pozitivní stav, dá se to chápat. Automobilka ale prodala míň aut než předloni a její ztráta je hrozivá, přesto je realita taková, jaká je.
V loňském roce se čínské BYD stalo šestým největším výrobcem aut na světě, přičemž překonalo i takový Ford. Její šéf Wang Chuanfu si ovšem domů neodnesl zase takový balík. Jeho plat ve výši 8,139 milionu juanů neboli 24,7 milionů korun je na poměry manažerů tak velkých firem skromný, i když je třeba dodat, že Wang je současně zakladatelem a významným akcionářem společnosti. I proto na tom finanční šéfka BYD Zhou Yalin byla lépe, neboť si přišla na 10,135 milionu yuanů, tedy na 30,77 milionů korun. Ve srovnání s Jimem Farleym, šéfem Fordu, jsou to ale skoro drobné - jeho odměna totiž činila 27,5 milionu dolarů, což je dle současného kurzu 573 milionů korun.
Modrý ovál ve zdůvodnění uvedl, že Farley dostal takový ranec za zlepšení kvality aut značky a snahy v oblasti elektromobility. Něco takového musí působí jako velmi špatný vtip, neboť Ford loni dosáhl velmi smutného rekordu v počtu svolávacích akcí. A zároveň se pochlubil obrovskou ztrátou, do které ho dostaly hlavně promarněné investice do elektrických aut. V podstatě by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby Farley jen zatopil pod kotlem špatných strategických rozhodnutí, aby dostal ještě víc...
Vzorem mu ostatně může být RJ Scaringe, zakladatel a šéf Rivianu. Ten loni zákazníkům dodal 42 247 aut, což nejsou měsíční prodeje, ale odbyt za celý rok. Ve srovnání s předchozím obdobím si tedy automobilka o zhruba 18 procent pohoršila. Když ji postavíme vedle Fordu a BYDu, působí jako trpaslík - první zmíněná značka totiž za rok 2025 prodala zhruba 4,4 milionu aut, druhá pak 4,55 milionu vozů. A ekonomické výsledky jsou ještě tragičtější - Rivian loni prodělal 3,6 miliardy USD, tedy asi 75 miliard Kč. To je výsledeček...
Scaringe za něj přesto na odměnách bral skoro šílených 403 milionů dolarů, tedy skoro 8,4 miliardy korun. A je celkem jedno, že naprostou většinu dostal akciích a opcích, i tak máme oči až na navrch hlavy. A být takovým Volkswagenem, chystáme si pomalu hřeby na Scaringeho ukřižování. Jeho výplata šla totiž v podstatě z pokladny německé značky.
VW totiž do Rivianu investoval pět miliard dolarů, tedy přes 104 miliard korun, aby se dostal k firemnímu softwaru. Tím hodlá osadit své budoucí elektromobily, neboť jeho vlastní kdysi vychvalovaná divize Cariad selhala na celé čáře. Nicméně zájem o elektrický pohon začíná povážlivě váznout, načež se daná investice asi Němcům příliš nevyplatí. Scaringe to nejspíše i tuší, ostatně sám čelí témuž, přesto nemá problém zmíněné akceptovat.
RJ Scaringe v tom zjevně umí chodit. Rivian sice prodává stále méně aut a prodělává majlant, přesto pobírá stále více peněz. Ale co už, však jdou i tak trochu z kapsy strádajícího Volkswagenu... Foto: Volkswagen
Zdroj: Rivian přes Carscoops
