Šéf BMW dál hájí spalovací motory a trefil desítku: „Nebudu přece pomlouvat věci, které pořád prodáváme,” říká před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Také máte pocit, že většina šéfů automobilek jako by dělala blbce z asi 90 procent vlastních zákazníků, když jim říká, že si kupují „špatnou věc”? A jimi řízená firma už takovou vůbec nebude nabízet, třebaže ji klienti zřetelně preferují? BMW přesně tohle dělat nechce.

Obchod je delikátní obor, ve kterém je třeba se pohybovat maximálně citlivě. Zákazníka je těžké získat a lehké ztratit, těžké nadchnout a snadné naštvat. I proto šéfové firem obvykle našlapují po špičkách, když vysílají nějaký vzkaz směrem k zákazníkům, neboť si bývají vědomi, že pár špatně zvolených slov během několika minut může pohřbít roky dobře odvedené práce. Platilo to dlouho i v automobilovém světě, jeho současná éra je ale jiná.

Automobilismus se ocitl v zajetí regulací a pro bezvýhradné plnění přání zákazníků zbývá stále menší prostor. Je to tak, jak to je, dokážeme se s tím vypořádat, automobilkám nic jiného ani nezbývá. Kdyby se k nám jejich šéfové postavili čelem a řekli něco jako: „Rádi bychom vám nabídli víc, ale mantinely jsou takové a takové a víc dnes není rozumně možné,” nebylo by těžké to chápat. Tak se ale většina šéfů automobilek nechová a dráždí hada bosou nohou.

Kolik už jsem potkal lidí velmi rozhořčeně reagujících na to, že třeba Audi nebo Škoda chtějí od určitého momentu nabízet jen elektrická auta. Je to samo o sobě absurdní, když se podíváte na strukturu jejich prodejů (na odbytu Škody mají u nás elektromobily podíl 0,093 procenta, u Audi je to 2,8 procenta. A ani z globálního pohledu to nejsou žádné hity). Nejde ale jen o to, jde i o způsob, jak tyto značky své záměry prezentují.

Padají slova o tom, jak jsou elektromobily jedinou možnou budoucností a zřetelně nadřazeným produktem, vedle kterých spalovací auta působí jako koňský povoz vedle automobilu... Ale pořád chce je plus minus 90 procent kupců. Nebylo by lepší jim naslouchat? Ignorace přání zákazníků vždy dráždí a byť to samo o sobě většinu klientů od značky neodežene, některé přece jen ano. Mohu citovat jednoho známého, který dekády kupoval především Audi, dnes přesedlal hlavně na BMW: „Já jim říkám, co si přeji, oni říkají, že mi nic takového nenabídnou. Tak je s takovým uvažováním nebudu podporovat ani teď,” pravívá. Je to gesto, ale rozumíme mu.

Podobnou reakci by si zasloužila většina značek, třeba by se pak probraly. Pár stále sympaticky uvažujících výjimek se ale najde. Jednou z těch největších je možná překvapivě BMW, které zákazníky pořád ignorovat nechce. A je to jistě hlavně díky jeho šéfovi Oliveru Zipsemu, který mohl svého času působit jako člověk, který bude potichu držet ústa a krok, nakonec se z něj ale vyklubal rebel svého druhu, který zejména v poslední době otevřeně protestuje proti potírání spalovacích motorů všude, kde jen může. A při své prezentaci v rámci Wirtschaftsinitiative Rhein-Main to udělal znovu.

„Nechceme odepsat spalovací motory,” řekl znovu k dokola omílané kritice BMW, že odmítá stanovit jakýkoli termín, kdy by s benziny a diesely mělo skončit. Šéf BMW se ve své prezentaci ohradil proti tvrzením, že automobilce chybí odhodlání: „Technologická otevřenost nepředstavuje ekvivalent pozdního rozhodování,” řekl a dodal možná tu nejpodstatnější větu: „Nebudu přece pomlouvat věci, které pořád prodáváme.”

Tím v našich očích trefil desítku, neboť to je ten jediný jasný signál směrem k zákazníkům, že automobilce na nich pořád záleží. Je to jako by řekl: „My to nabízíme, zákazníci to kupují, tak proč bych na to házel špínu? Budeme to nabízet dál. A až to přestanete kupovat, přestaneme to nabízet.” Samozřejmě někdy nastanou situace, kdy na trh přijde nový produkt, který je zřetelně lepší než ten předchozí, mnozí by ze setrvačnosti kupovali pořád to samé a je na výrobci, aby ukázal přednosti novinky a zákazníky k ní nasměroval. To by ale elektromobily musely zřetelně lepší produkt představovat, což neplatí ani v tom nejrůžovějším zeleném snu. A i kdyby, pořád je to tak, že když zákazník řekne ne, tak mu vyhovím - někdo chce telefon od Aligatoru a nepotřebuje iPhone, tak proč bych mu dokola nutil to druhé?

BMW se přesto k elektromobilům nestaví zády, nabízí jich dost a podíl na celkových prodejích je v jeho případě docela vysoký, jde asi o 15 procent. Přesto Zipse nevidí důvod, proč by se automobilka měla soustředit pouze na tento typ pohonu. Poptávka po spalovacích motorech prakticky neklesá, tak proč by je BMW hanilo a končilo s nimi? Zipse je přesvědčen, že vnucování elektromobilů stejně ničemu nepomůže, neboť lidé si pak svá stará spalovací auta jen nechají déle. Větší smysl tak vidí v syntetických palivech než v ryzí elektromobilitě.

Když se moderátor zeptal, zda BMW nehoní příliš mnoho zajíců, Zipse mu odporoval: „Rozmanitost je recept na úspěch. Radikální omezení pestrosti nabídky riskantní - když to uděláte, budete prodávat méně aut,” říká. A to šéf BMW nechce dopustit. Není to prostě jen rozumný postoj k věci?

Racionální postoje k elektrifikaci aut jsou dnes mezi šéfy automobilek velmi vzácné. O to víc si musíme váži toho, jak vystupuje Oliver Zipse - chce pestrost, nikoli unifikaci. A úctu k přáním zákazníků, to přece není zase tak moc. Foto: BMW

Zdroje: FAZ, SDA

Petr Miler

