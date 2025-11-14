Šéf BMW dál tvrdě kritizuje EU. Podle něj zabíjí místní autoprůmysl, i když BMW její tlak viditelně neškodí

Je to nakonec sympatický postoj v tu správnou chvíli, který jen ukazuje, že si Mnichov přeje obecně rozumné řešení. Tedy ne jen takové, které mu zrovna oportunisticky vyhovuje, což definuje přístup řady jiných.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Šéf BMW dál tvrdě kritizuje EU. Podle něj zabíjí místní autoprůmysl, i když BMW její tlak viditelně neškodí

včera | Petr Prokopec

Šéf BMW dál tvrdě kritizuje EU. Podle něj zabíjí místní autoprůmysl, i když BMW její tlak viditelně neškodí

/

Foto: Europa EU/EC - Audiovisual Service, tiskové materiály

Je to nakonec sympatický postoj v tu správnou chvíli, který jen ukazuje, že si Mnichov přeje obecně rozumné řešení. Tedy ne jen takové, které mu zrovna oportunisticky vyhovuje, což definuje přístup řady jiných.

Pokud malému dítěti řeknete, aby nedávalo ruku na rozpálenou plotnu, můžete si být pomalu jisti, že tak udělá. Takové chyby se ovšem dopustí pouze jednou, bolestivý kontakt jej poučí po zbytek života. Bylo by fajn, kdyby aspoň takové úrovně dosáhla Evropská unie, ale bohužel - ta už chvíli působí jako ratolest bez mozku, která ruku na sporák pokládá opakovaně ve víře, že tentokrát už určitě pálit nebude. Na zázraky ovšem soustavně nedochází, pouze na výjezdy ambulance a poté léčbu seškvařené kůže.

Nově Brusel před jejím počínáním a zejména emisními cíli pro roky 2030 a 2035 znovu varoval Oliver Zipse, šéf BMW. Ten se obává masivních dopadů na automobilový průmysl na kontinentu, pokud politici své plány nepřehodnotí. Pokud EU neuhne, celou branže zde čeká „masivní zmenšení”. „Abychom přitom dosáhli klimatických cílů a vytvořili skutečně efektivní regulace CO2, musíme k věci přistupovat pragmaticky. Je tedy třeba vzít v potaz emise z celého životního cyklu vozu, stejně jako klimaticky neutrální paliva jako HVO100,“ uvedl dále Zipse ve svém typickém duchu.

„Musíme se rovněž zaměřit na různé potřeby trhu i nerovnoměrně rozloženou infrastrukturu, stejně jako je třeba chránit evropské dodavatelské řetězce, pracovní místa a silné stránky tohoto průmyslu. Jen tak dosáhneme skutečné ochrany životního prostředí a skutečně tak snížíme emise CO2,“ dodal Zipse, který je skeptický hlavně směrem ke snahám o zezelenání firemních flotil. Zrovna u nich je totiž zapotřebí velký dojezd, to si se současnými možnostmi elektromobility jednoduše netyká.

Leckdo si nyní pomyslí, že šéf BMW na Brusel tlačí jen proto, že jím řízená automobilka zachází na úbytě a s elektromobily se jí nedáří. Jenže realita nemůže být od pravdy dále. „Po devíti měsících roku 2025 jsou prodeje našich elektrických aut o 10 procent nahoře a představují 18procentní podíl na celkových registracích. Plug-in hybridy se pak zvedly dokonce o takřka 28 procent,“ uvedl Zipse s tím, že značka tak bez problémů a hrozby pokut obstojí před přerozdělovacími mechanismy EU. Přesto je proti nim.

Příští rok se navíc do prodeje dostane nové BMW iX3 jakožto první člen elektrické rodiny Neue Klasse, od které se očekává opravdu velmi hodně. Automobilku tak můžeme vnímat jako zkušeného rodiče, jehož každé slovo by mělo být pomalu tesáno do kamene. Brusel je ale zkrátka rozmazlený spratek, který se nejspíše poučí až ve chvíli, kdy o celou ruku přijde a už s ní nebude moci nikoho dirigovat. To se ale může stát až v momentě, kdy škody napáchané na místním autoprůmyslu budou nevratné.


Šéf BMW dál tvrdě kritizuje EU. Podle něj zabíjí místní autoprůmysl, i když BMW její tlak viditelně neškodí - 1 - BMW valna hromada 2025 Oliver Zipse EVs 01Šéf BMW dál tvrdě kritizuje EU. Podle něj zabíjí místní autoprůmysl, i když BMW její tlak viditelně neškodí - 2 - BMW valna hromada 2025 Oliver Zipse EVs 02Šéf BMW dál tvrdě kritizuje EU. Podle něj zabíjí místní autoprůmysl, i když BMW její tlak viditelně neškodí - 3 - BMW valna hromada 2025 Oliver Zipse EVs 03
Oliver Zipse je dlouhodobým kritikem bruselských plánů, přičemž vyznává hlavně technologickou otevřenost, díky níž by automobilky mohly reagovat na konkrétní potřeby trhu. Tím by ve finále prospěly klimatu daleko více, o to ale EU zjevně nejde. Foto: BMW

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.