Šéf ChatGPT po sedmi letech čekání zrušil svou objednávku Tesly Roadster, Elon Musk mu to vrátil i s úroky
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Oba muži jsou staří známí, v roce 2018 se ale rozešli ve zlém. A nyní se rozhodli ukázat celému světu, že se navzdory svému stáří a inteligenci mohou stále chovat jako malí kluci na pískovišti.
Před pár dny šéfdesignér Tesly Franz von Holzhausen uvedl, že Tesla stále počítá s Roadsterem druhé generace. Dokonce jej ještě letos hodlá odhalit. Nepůjde však ani tentokrát o sériové provedení, nýbrž o nový koncept. Produkční model pak má dorazit do dvou let, čemuž je ale obtížné věřit. Vůbec poprvé se totiž Tesla s vizí nového Roadsteru pochlubila již v roce 2017, kdy tvrdila, že sériová výroba odstartuje do tří roků. Jenže ani po osmi letech k tomu nedošlo.
Tesla přitom na vůz vybrala zálohy ve výši 50 tisíc dolarů, což dle aktuálního kurzu odpovídá zhruba milionu korun. Tyto peníze značka lidem nadále dluží, přičemž z nich samozřejmě neplatí žádné úroky. Není tak divu, že některým již došla trpělivost. Jak ale uvedl třeba Marquees Brownlee, dostat zpět z Tesly zálohu není až tak jednoduché. Automobilka mu nejprve vrátila na účet 45 tisíc dolarů a teprve poté, co se zalekla negativní publicity, vyplatila i zbytek.
Nyní se s podobným problémem vytasil Sam Altman, šéf společnosti OpenAI známé hlavně díky aplikaci ChatGPT. Také on na Roadster složil zálohu, a to v roce 2018. Po oznámení značky, že bude muset čekat ještě další dva roky, se ale rozhodl od smlouvy odstoupit. Na jeho zprávu od zrušení rezervace ovšem automobilka nijak nereagovala, místo toho Altmanovi přišlo oznámení, že adresa „reservations@tesla.com“ nebyla nalezena. O svých strastech se proto šéf OpenAI rozepsal na sociální síti X.
To nicméně vyburcovalo k aktivitám Elona Muska, který svým fanouškům sdělil, že Altman zapomněl říct, že svou zálohu dostal na svůj účet do 24 hodin od žádosti. Ještě předtím ovšem šéfovi ChatGPT odepsal: „Ukradl jsi neziskovku.“. Načež se vlastně ukázalo, že tu nejde až tak o Roadster či 1 milion korun, ale o dvě obrovská ega, která se svého času potkala na jednom pískovišti. A dobře to nedopadlo.
OpenAI byla založena v roce 2015 jako nezisková organizace, která je tu pro blaho lidstva a nikoli kvůli zisku. Tak si to alespoň Musk s Altmanem a dalšími spoluzakladateli odsouhlasili. Musk ale OpenAI o tři léta později opustil, neboť nebyl spokojen s jejím směřováním. Navíc se ji snažil propojit s Teslou, což zbytek vedení odmítal. OpenAI pak v roce 2022 poslala do světa ChatGPT, který se stal nejrychleji rostoucí softwarovou aplikací na světě.
Altman navíc organizaci přeměnil na „ziskovku“ a poslal jí na burzu, což se Muska zjevně dotklo. Po odchodu totiž založil vlastní společnost xAI orientovanou taktéž na umělou inteligenci. Její úspěch však zatím není velký, pročež Muskovy právníci sepisují jednu žalobu za druhou. Tu z roku 2024, která zmiňovala porušení původní dohody zakladatelů, soud odmítl. Letos v létě proto šéf Tesly oznámil, že OpenAI najmutím jeho bývalých zaměstnanců zcizila obchodní tajemství.
Je docela zábava sledovat na hádku „velkých kluků“ takhle naživo. O trochu méně zábavy ale zažívají právě zájemci o nový Roadster, neboť Muskem titulovaný nejrychleji akcelerující vůz na světě se realitou ne a ne stát. Ostatně v tuto chvíli by Tesle ani nic nového nepřinesl, v rámci zrychlení se totiž elektromobilita dostala prakticky na limit fyzických možností. A jak se navíc poslední dobou ukazuje, čelo pelotonu přebírají Číňané.
Sam Altman, spoluzakladatel OpenAI, čekal na nový Roadster od roku 2018. Po nedávném oznámení značky, že produkční verze dorazí do dvou let, ale od smlouvy odstoupil. To byl další důvod jeho „kočkované” s Elonem Muskem, který mu to vrátil i s úroky a připomněl mu jeho „hříchy”. Foto: Tesla
You stole a non-profit— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2025
Zdroje: Elon Musk@Twitter, Sam Altman@Twitter
