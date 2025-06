Šéf čínského gigantu říká, že tamní „elektrická revoluce” je nafouknutá bublina. Automobilky bez marží žijí na hranici krachu jen díky státu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Great Wall Motor

Říká, že Evergrande automobilového světa už existuje a pouze čekáme na chvíli, než to praskne. Automobilky orientované na elektrická auta prý pracují s menšími maržemi než výrobci čajů, což není udržitelné.

Pokud patříte mezi dříve narozené, nejspíš si vzpomenete, jak to v České republice vypadalo po Sametové revoluci. Otevřely se hranice i trh, což skýtalo nemalé možnosti k prosazení se v byznysu. Lukrativní byl v tu chvíli pomalu jakýkoli obor, neboť Češi byli hladoví prakticky po všem, co jim bylo dekády upíráno. Spousta dnešních miliardářů tak vydělala první miliony na dnes nepředstavitelných věcech typu kopírky nebo digitálky. Kdo byl schopen se od toho odrazit dál, může být dodnes úspěšný, jinak se ale trh se všemi snadnými výdělky relativně rychle zkonsolidoval a dnes na něm přežívá jen hrstka subjektů pracujících obvykle s dost malými maržemi.

Nyní si místo Česka dosaďte Čínu, tedy nesrovnatelně větší zemi, která se také ne až tak dávno otevřela světu. Zároveň se ovšem místní vláda rozhodla, že západ nejen dožene, ale i předežene. Proto bylo třeba dostat řadu lidí z rýžových políček do měst, která nicméně neexistovala, ve velké míře se proto začal rozvíjet stavební průmysl. Ti největší developeři se pak nezabývaly stavbou jedné či dvou budov, místo toho se jejich plány týkaly klidně rovnou celých metropolí.

Zpočátku to též bylo velmi lukrativní, jak ale možná víte, také tady se situace začala rychle komplikovat. Ve hře navíc zůstával zájem státu, který některé společnosti nutil stavět i objekty, pro něž neexistovalo žádné využití. Do nově postavených měst se tak nikdo nestěhoval, místo toho se stala místem duchů. Developerům v důsledku zůstaly na krku závazky spojené s investicemi, které nebylo možno pokrýt příjmy z prodeje. Přemíra nabídka pak zdevastovala ceny a neštěstí byla na svět. V roce 2021 vše vyústilo krachem největší developerské společnosti Evergrande, která měla dluhy přes 300 miliard dolarů.

Právě na tuto firmu se nově v rozhovoru s agenturou Sina odkázal Wei Jianjun, šéf automobilky Great Wall Motors (GWM). Podle něj dnes automobilová branže v podobné pozici, neboť výrobci sekají nové vozy rychleji než Baťa cvičky, aniž by pro ně měli zákazníky - potenciál domácího trhu je stále víc vyčerpán. I proto se automobilky zaměřují na export, v čemž je vláda velkoryse podporuje, neboť nepřekvapivě nechce řešit další bankroty.

Jak ovšem naznačuje šéf GWM, bublina už je nafouknutá, teď se jen čeká, až praskne. „Evergrande automobilové branže už existuje, jen dosud neexplodovalo,” řekl doslova. Konkrétní Wei Jianjun nebyl, nejspíš tím ale myslel značku BYD, která se sice během pár let dostala mezi největší výrobce světa, ovšem během své cesty na vrchol nashromáždila dluhy ve výši 585 miliard yuanů neboli 1,77 bilionu korun. Dáno je to mimo jiné i tím, že vsadila na elektromobily a hybridy, které se snaží prodávat co nejlevněji.

Šéf GWM k tomu říká, že především čistě bateriové vozy jsou i v Číně nerentabilní věcí a branže jako taková stále ještě nezvládla vytvořit uzavřený obchodní kruh. Přitom všichni zúčastnění prodávají se ztrátami, které sanuje právě zmiňovaná vláda s pomocí všemožných dotací. Všechny takové, které ovšem nevedou ke zdravému rozvoji průmyslu, ovšem podle Wei Jianjuna musí skončit, jinak díky sérii krachů Čína přijde o vše, co v posledních dekádách budovala.

Rezervovaný přístup značky GWM k elektromobilitě je dobře znám, ostatně vcelku nedávno jej Číňané odprezentovali na domácím autosalonu v Šanghaji, kde mimo jiné představili nový osmiválcový motor. Wei Jianjun přitom věří, že budoucností je hybridní pohon, u kterého přitom hlavní hybnou sílu bude představovat spalovací jednotka. Možná i proto, že s tímto pohonem mohou Číňané expandovat do celého světa, a to i do méně rozvinutých částí. Však zkuste třeba někomu v Patagonii prodat elektrické auto...

GWM sází hlavně na hybridní pohon, které používá třeba i 4,7metrové SUV Latte. To už dorazilo i do Evropy, ovšem pod názvem Wey 03. Foto:

Zdroj: Sina News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.