Šéf BMW M přiznal, že s novou M5 udělala automobilka velkou chybu, vzala si z ní ale úplně špatné poučení včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

BMW při vývoji nové M5 zvolilo nesmyslné technické řešení a tohle zní jako první projev katarze. A ona to katarze svého druhu je, ale úplně špatným směrem. Automobilka místo toho, aby změnila samotný vůz, změní jen způsob, jakým jej prezentuje.

Od představení nového plug-in hybridního BMW M5 uplynulo pouhých osm měsíců. Přesto byly již nyní nafoceny maskované prototypy téhož auta s úplně jiným designem, které naznačují možný příchod velmi brzkého faceliftu. Podle toho, co vidíme na špionážních záběrech publikovaných kolegy z Carscoops, se auto vizuálně přiblíží chystaným novým modelům z rodiny Neue Klasse, prý aby ikona typu M5 příliš vyčnívala z řady. Ale dává to smysl?

Designové jazyky různých automobilek se mění prakticky neustále a jen velmi zřídka - pokud vůbec - vedou k tomu, aby třeba za dva roky změnily podobu tak důležitého modelu. Jde tu také o úctu k zákazníkům, kteří si už podobně drahé „haló auto” koupili. Však to by rázem vypadalo zastarale a ztratilo podstatnou část své vysoké hodnoty. Horečnatá snaha automobilky spojená zrovna s tímto modelem je v tuto chvíli podezřelá, zvláště v kontextu s tím, kolika popela si na hlavu nasypal Frank van Meel v rozhovoru s Car Sales.

Šéf divize M totiž nechyběl na australském křtu BMW M5, kde kolegům sdělil, že automobilka udělala s novou M5 velkou chybu. Už jsme se chvíli tetelili blahem z představy, že řekne něco jako: „Sorry, že mám rad hory (materiálu), ale udělali jsme ji moc těžkou jen kvůli brzy obsolentním pravidlům EU, lidi to nevzali, já je chápu, a tak auto zase změníme.” Nic takového se ale nestalo.

Nizozemský manažer v podstatě udělal to, co s oblibou dělají politici, když řekl, že faktický problém se nestal, potíží je jen „špatná komunikace”. Automobilka podle něj jen podcenila sílu sociálních médií. „Když jsme vůz představovali, neměli jsme za sebou žádné jízdní zážitky. Tedy došlo akorát na testy předprodukčních prototypů na okruhu v Rakousku. Nicméně v daný moment jsme nemohli jízdu nikterak okomentovat, jen jsme tedy ukázali, na čem pracujeme. Také jsme oznámili pár čísel včetně hmotnosti. A najednou to bylo to jediné, o čem lidé mluvili,“ uvedl van Meel.

Je to pochopitelné, neboť auto váží v různých specifikacích okolo 2,5 tuny, což je třeba ve srovnání s vrcholem předchozí generace em-pětky, verzí CS, o dobrých 600 kilo víc. Nové auto tak rázem prohrává sprinty i s obyčejnými variantami staršího auta a hmotnost novinky nikdy zcela nezastřete, i když uděláte hodně pro, to, aby nebyla bezprostředně znát. Už způsob, jakým musí devastovat brzdné schopnosti... Navíc ze 727koňového stáda nového pohonu má auto trvale k dispozici jen 585 kobyl, zbytek dodávaný elektromotorem závisí na stavu nabití baterií. Hmotnost 2 445 kg tu ale zůstává pořád, takže dynamické představení po vybití baterek bude ještě podstatně problematičtější než ve chvíli, kdy je auto v nejlepší možné kondici.

To všechno je prostě špatně a van Meel by to jako technik měl vědět ze všech nejlíp. Ale zavírá před tím oči a jediné poučení, které si z toho bere, je to nejhorší možné - nebude měnit realitu, bude měnit jen to, co automobilka řekne.

„Dobrou věcí na tom všem je, že to rozšířilo povědomí o voze a rozvířilo diskuze. Spousta obav pak zmizela, jakmile lidé mohli usednout za volant a ven se dostaly první testy, ve kterých se psalo, jak to auto jezdí, jak je lepší to předchozí a jak jeho hmotnost vůbec necítíte,“ říká dále šéf divize M. Jistě i takové názory padly, jak už ale jsme zmínili, došlo také na úplně jiná rozuzlení, ta ale van Meel vidět nechce.

Anebo je možná nemůže nevidět a onen v úvodu zmiňovaný předčasný facelift je víc než designem motivován kýženým odlehčením, které by autu spravilo reputaci? Vyloučit se nedá nic, van Meel ale nic takového ani nenaznačuje. Podle něj bude automobilka napříště do poslední chvíle hmotnost tajit jako třeba Mercedes.

„To je naše stěžejní ponaučení,“ říká a přijde nám zas jednou hodně hloupé. Ono to totiž nic neřeší - pokud Mercedes někdy v minulosti hmotnost podobně koncipované novinky skutečně nezveřejnil hned, bylo to akorát rudým hadrem na býka spekulací o tom, kolik auto musí vážit, že o tom výrobce vůbec nechce mluvit. A padají ještě vyšší čísla, než se kterými jsou nakonec taková auta spojena.

Buď jak buď, van Meel má jasno a dnes si prý libuje nad množstvím objednávek, které je s novou M5 spojeno. Nevíme, jestli je to pravda, nakonec může být, M5 je ikona, kterou spousta lidí koupí ze setrvačnosti, zvlášť když ta přechozí byla skvělá. Prostě je nenapadne, s čím také může automobilka přijít. Jenže jednou se ucho utrhne a po úvodní salvě objednávek nepřijde skoro nic. Porsche by o tom mohlo vyprávět...

Ať se na nás Frank van Meel nezlobí, ale jestli něco definuje sportovní auta, je to jejich hmotnost. Ta je ale v případě nové M5 absurdně vysoká, i proto je vůz posměšně propírán celým internetem. Poučení automobilky? Příště tento údaj tajit, to je opravdu geniální. Foto: BMW

Zdroj: Car Sales, Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.