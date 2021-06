Šéf F1 Mercedesu prodává všechna Ferrari a s nimi i jednu vzácnost s úžasným příběhem před 8 hodinami | Petr Prokopec

Může to znít zvláštně, ale šéf stáje a jeden ze strůjců úspěchů Mercedesu ve Formuli 1 vlastní jedna z vůbec nejvzácnějších Ferrari. Možná i proto je už dlouho mít nebude, stejně jako vzácný Mercedes, který prodává s nimi.

Na počátku letošního roku se v nabídce britské společnosti Tom Hartley Jnr. objevilo hned několik exkluzivních modelů od Ferrari a Mercedesu. Jejich cena už s ohledem na limitovanou produkci nebyla zrovna nízká, do nebes jí ovšem více než co jiného šponovalo jméno jejich předchozího majitele. Tím totiž byl čtyřnásobný světový šampion Formule 1 Sebastian Vettel, který tak chtěl zřejmě učinit tlustou čáru hlavně za svým angažmá u Scuderie. Německý pilot totiž od letoška jezdí za Aston Martin, kde se mu začíná opět dařit.

Vettel přitom není jen jezdcem britské stáje, zároveň v automobilce koupil i jistý podíl. Stejně jako šéf konkurenčního Mercedesu Toto Wolff, se kterým ho pojí daleko více věcí. Také tento bývalý závodník a manažer totiž vyprazdňuje svou garáž, přičemž podobně jako Vettel se i on zbavuje několika aut ze své sbírky. A aby toho nebylo málo, i on jejich prodej svěřil společnosti Toma Hartleyho, která měla se sbírkou německého závodníka nemalý úspěch. A je prakticky jisté, že s Wolffovou kolekcí na něj naváže.

Šéf závodního týmu třícípé hvězdy totiž posílá za novými majiteli Ferrari LaFerrari Aperta a Enzo, stejně jako Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series. Právě ten je do jisté míry nejzajímavější, neboť Wolff byl jedním ze čtyř testovacích jezdců, kteří se na jeho vývoji podíleli. Navíc byl v té době významným akcionářem firmy HWA, která se na vývoji vozu též podílela. Za volantem prototypů tak strávil moře času, pročež se nelze až tak divit, že s produkčním vozem najel jen 5 155 kilometrů. Případný zájemce se tak může připravit na špičkový stav, což ostatně platí i o zbývající dvojici.

My nicméně ještě chvíli setrváme u Mercedesu, který dostal do vínku dvakrát přeplňovaný šestilitrový dvanáctiválec. Pohonná jednotka přitom produkuje 670 koní a 1 000 Nm točivého momentu, jejichž přenos na zadní kola dostal na starosti automat. Stovku s ním kupé zvládá za 3,8 sekundy, zatímco jeho nejvyšší rychlost byla elektronicky omezena na 320 km/h. Šlo ale spíše o úlitbu bezpečnosti, neboť potenciál pohonné jednotky by ani při takovém tempu nebyl vyčerpán.

Přesunout se můžeme k Ferrari Enzo, které má najeto 2 379 km. Wolff má přitom na svědomí jen 350 z nich, ani v tomto případě tedy za volantem příliš nepobyl. To je ostatně i jeden z důvodů, proč vůbec svá auta prodává - dle vlastních slov na ně nemá dostatek času. Kromě toho přiznává, že „to nevypadá zrovna dobře, když jezdím ve Ferrari. Nyní proto přesedlám na elektrický Mercedes,“ uvádí Wolff, který jedním vrzem propaguje i elektrický pohon.

Ve srovnání s černočerným SL je přitom Enzo do jisté míry „tuctovkou“, vyrobeno jej totiž bylo 400 exemplářů, zatímco u třícípé hvězdy byla produkce jen 350kusová. Nicméně s Ferrari je spojena mnohem vyšší hodnota, dle odhadů by totiž mohlo být prodáno až za 3 miliony Eur (cca 76,5 mil. Kč). I proto, že za jeho volantem skončil na pár kilometrů Niki Lauda, když se před pár lety rozhodli ještě s Wolffovou ženou Suzie a šéfem stáje „provětrat“ některé kousky z jeho kolekce.

Enzo přitom kromě červené karoserie počítá s černým koženým interiérem, stejně jako LaFerrari Aperta. To je zde přitom nejvzácnějším vozem, neboť automobilka pustila do světa jen 210 aut. Wolff jej navíc pořídil jako zcela nové, je tak jeho dosavadním jediným majitelem. Vůz přitom nechal ozdobit velkým množstvím karbonových dílů, stejně jako sáhnul také po závodní telemetrii Ferrari a kamerovém kitu, jenž zaznamená vaši jízdu na okruhu včetně doprovodných dat.

Obě Ferrari doprovází certifikát autenticity, jenž potvrzuje originalitu karoserie, podvozku, motoru i převodovky. To u LaFerrari není až tak překvapivé, vůz má totiž najeto jen 50 km. Jeho 963 koní by tak mohlo změnit majitele i za 4 miliony Eur (asi 102 milionů Kč). Wolff si tedy prodejem této trojice přijde na nemalé peníze a je otázka, co s nimi má za lubem - čich na dobré investice měl vždy.

Toto Wolff prodává svůj Mercedes-Benz SL65 AMG, na jehož vývoji se jako jeden ze čtyř testovacích jezdců podílel. Foto: Tom Hartley Jnr., publikováno se souhlasem



Do světa ovšem míří i jeho Ferrari Enzo, za jehož volant se na pár kilometrů usadil i Niki Lauda. Foto: Tom Hartley Jnr., publikováno se souhlasem



A aby toho nebylo málo, nového majitele hledá také Ferrari LaFerrari Aperta. Ta je nejvzácnějším i nejvýkonnějším vozem z celé trojice. A rovněž i nejméně ojetým, na kontě má totiž pouze 50 km. Není tedy divu, že dle odhadů bude prodáno nejdráže. Foto: Tom Hartley Jnr., publikováno se souhlasem

Zdroj: Tom Hartley Jnr.

Petr Prokopec