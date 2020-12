Šéf FIA při smutném výročí promluvil o Michaelu Schumacherovi, řekl i to, co dříve ne před 3 hodinami | Petr Prokopec

Díky přátelství se sedminásobným mistrem světa Formule 1 zůstává jedním z mála lidí, kteří mají i nyní k Michaelovi přístup. O jeho stavu ale tentokrát nemluvil, emotivně vzpomenul na léta s ním prožitá.

Včera uplynulo přesně sedm let od hrozivé nehody Michaela Schumachera. Ten v roce 2012 pověsil závodní rukavice na hřebík a začal se více věnovat své rodině. Se synem Mickem pak 29. prosince 2013 vyrazil na lyže do francouzských Alp, nicméně navzdory malé rychlosti a nasazené ochranné helmě se vážně zranil po nárazu hlavou do skály. Od té doby pořádně nevíme, jak na tom sedminásobný šampion zdravotně je. Rodina se totiž obklopila mlčením a uvádí pouze tolik, že Michael je bojovník a dělá pokroky. Jak velké ovšem jsou, je tajemstvím.

Jedním z těch, kteří mají k Schumimu nadále přístup, je Jean Todt. Současný prezident mezinárodní automobilové federace FIA a někdejší šéf Scuderie Ferrari občas i pustí nějaké informace do médií, tentokrát ale u příležitosti smutného výročí o současnosti nemluvil. Místo toho pro magazín F1 Insider zavzpomínal na minulost, kdy spolu s Michaelem tvořili úspěšný tým, který i s pomocí dalších dokázal vyhrát pět šampionátů v řadě. I díky tomu se Schumi stal sedminásobným mistrem světa, což bylo až do letoška považováno za nevyrovnatelný rekord.

Právě při vzpomínkách na tyto časy řekl Todt i věci, které dříve nezmínil. „Všude po stěnách mých kanceláří a domů visí obrázky Michaela. Vždy si můj čas strávený s ním budu pamatovat jako nejlepší období svého života. Milovali jsme jeden druhého, neboť jsme spolu napsali opravdu neuvěřitelný příběh. A protože jsme při sobě vždy drželi v těžkých časech,“ uvádí Todt. I proto se ostatně z týmového šéfa stal Schumacherovým velmi blízkým přítelem. A právě proto má do jeho rezidencí v Glandu a na Mallorce nadále přístup.

Ze všech velkých cen přitom Todt nejvíce vzpomíná na závod v Japonsku v roce 2000. Schumi jej vyhrál, což mu přihrálo první titul v barvách Ferrari. „Když Michael vystoupal na pódium, byl to nejlepší moment v mém životě. Ukázalo se, proč mne vlastně Ferrari najalo. A proč jsem měl Michaela. Řekl jsem mu, že naše profesionální životy již nikdy nebudou stejné jako předtím. Splnili jsme očekávání všech, nejen italských, ale naprosto všech fanoušků.“

Todt však mimo to připomíná, kterak je přízeň fanoušků tohoto sportu vrtkavá. Než totiž došlo na zisk prvního titulu, každý se jej ptal, kdy konečně Ferrari znovu zvítězí. Vůbec posledním mistrem světa v barvách italského týmu byl totiž v roce 1979 Jody Scheckter. Schumi tak ukončil více než dvacetileté čekání a až do roku 2004 nikoho jiného na mistrovský post nepustil. Právě v té chvíli se ale lidé již začali ptát, kdy dominance Ferrari konečně skončí. A i jím dnes řízená FIA dělala skrze změny pravidel mnohé proto, aby pozici italské stáje zkomplikovala.

Nyní nezbývá nic jiného než dodat, že jméno Schumacher je znovu ve Formuli 1. Michaelův syn Mick bude totiž od příštího roku jezdit za tým Haas podporovaný stále větší měrou právě Ferrari. To je přitom znovu v nemalých problémech, neboť Pohár konstruktérů naposledy uchvátilo v roce 2008 a posledním mistrem za tým byl Kimi Räikkönen o rok dříve. Opět tu tedy máme nemalé čekání, které ale nejspíše příští rok neskončí. Jestli jej znovu ukončí až Schumacher, tentokrát Mick, je zatím nezodpověditelnou otázkou.

Michael Schumacher se dál zotavuje při nehodě a jeho stav není veřejně znám. Jean Todt k němu má přístup, letos ale emotivně vzpomněl hlavně na chvíle, kdy spolu na počátku milénia tvořili skoro neporazitelnou dvojici. Foto: Mercedes-Benz

