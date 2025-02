Šéf Fordu kapituloval. Po letech mazání medu kolem úst přiznal, že elektromobily trpí „neřešitelnými” problémy před 8 hodinami | Petr Miler

U některých typů aut a při jejich obvyklém využití se nutně neprojevují, u jiných jsou naopak velkým trápením. Říkáme to roky a nepochybujeme o tom, že Jim Farley to ví stejně dlouho. Akorát doteď nebylo „in” říkat pravdu.

Jsme přesvědčeni, že za současných podmínek budeme velmi obtížně hledat jakýkoli model využití auta, před kterým elektrické vozy obstojí jako komplexně nejefektivnější řešení. Už čistě z hlediska použitelnosti jich ze hry vypadne většina, neboť lidé si kupují auto podle toho, k čemu ho také potřebují párkrát do roka, ne podle toho, že s ním většinu dnů jezdí pět kilometrů do práce a pak dva kilometrů na nákup. A naprosté většině ostatních zasadí smrtící rádu vysoké provozní náklady dané hlavně velmi vysokou ztrátou hodnoty.

Je ale nakonec jedno, jestli bychom takové využití našli jedno, pět, desetinu nebo nula, tak či onak budou existovat lidé, kterým elektrické auto vyhoví z hlediska jejich preferencí nejlépe. A nemáme s tím žádný problém, nikdy jsme neměli - pokud si někdo takové auto koupit chce, ať si ho koupí, my to nikomu nezakazujeme. Problém těchto vozů je „jen” v tom, že se je někdo rozhodl nařídit úplně všem bez rozdílu jako tu nejlepší věc, což je prostě od začátku nesmysl. Problematický navíc není jen tento koncový stav, který by stejně nikdy nenastal, ale hlavně „násilné” kroky, které k němu mají vést. A veškerá ta neefektivita z nich pramenící.

Pokud se ptáte, proč je dnes Evropa tam, kde je, je to primárně přesně z tohoto důvodu - jdeme lovit srnu napalmem, volíme megalomanská řešení s ohromnou vnitřní neefektivitou. A nakonec fungují, že, srnka chcípne a dokonce se hned opeče, bingo! Jen jaksi odmítáme vidět, že jsme u toho spálili les, odpravili medvědí rodinu a mravencům zplundrovali rezidenci úplně na kaši. Nejvyšší spravedlnosti ale bylo dosaženo a když se kácí les...

Je to tupé a upřímně nás nepřekvapuje, že taková věc napadne politiky. Z čeho jsme byli roky zklamáni, je to, že takovou pitomost podporují automobilky. Ne všechny, část z nich z toho má rozum a říká v zásadě to, co říkáme my, jsou ale v menšině a kormidlem dějin netočí. U toho sedí lidé jako Jim Farley, kteří nemají problém iniciovat či implementovat pitomé plány a tvářit se, že jsou schůdné, protože odpovídají aktuálnímu politickému zadání.

Farley je ale jako šéf Fordu nakonec pořád jednou z těch ostřejších tužek v penále, neboť aspoň nehodlá trvat na dokončení sebetrýznění až do hořkého konce. Když tedy po letech konečně pochopil, že přejít jen na elektrickým pohon je pro Ford skutečně sebevraždou, zalitoval a označil to sám za pitomé. A protože když v mládí rozdávali páteře, zbyla na něj asi jen jedna z těch ohebnějších, nemá problém vrátit se do reality ještě víc. Což je vlastně dobře, jen je škoda, že kvůli tomu musel Trump vyhrát prezidentské volby v USA či co jej nakonec probralo z vlhkého snu.

Buď jako buď, Farley skutečně prozřel a kapituloval. Kolegové z Motor1 si všimli jeho oficiálního vyjádření, které docela vtipně uzavírá elektrickou éru Jamese D. Farleyho juniora, jak si správně celým jménem říká. Ačkoli byl kdysi velkým zastáncem elektrických aut a roky nám mazal kolem úst, jak jsou na všechno jednoduše nejlepší, nakonec sám zjistil, že prostě nejsou. A teď už snad horuje i za to, aby lidé kupovali něco jiného.

Po představení finančních výsledků společnosti za rok 2024 se nechal slyšet, že automobilkou kdysi tak vzývaná elektrická verze legendárního Fordu F-150 má spoustu limitů a pro řadu využití se prostě nehodí. „Není to dokonalé,” začal Farley nesměle v narážce na omezené tažné schopnosti vozu. „Pokud táhnete přívěs, není to dobrá technologie. Baterie musí být příliš velké,” uvedl. „Není to dobrá technologie”... Před pár léty by se za taková slova v souvislosti s elektromobily popravovalo na firemních dvorech bez soudů, už to je posun.

Farley ale neskončil zde a v podstatě potvrdil to, co říkáme roky - pokud máte auto s jakkoli vyššími požadavky na výkon, elektrický pohon jej z hlediska použitelnosti rozumně neobslouží. Stačí, aby auto bylo vyšší, těžší, výkonnější či víc z toho dohromady a vy jste potřebovali víc než jet osmdesátkou po okresce ve dvou nebo zvládnout jen 20kilometrovou trasu, a hra je u konce. Prostě to nefunguje, neexistují baterie, které by při rozumném objemu a hmotnosti pojaly dostatek energie, kterou mohou rychle doplnit. A není kolem toho cesty.

Náklady na baterie sice podle Farleyho klesají, rozumné řešení zmíněného ale prostě neexistuje - buď budete mít baterie s moc malou kapacitou, nebo takové s moc velkou hmotností, velikostí a cenou. Nic mezi tím, je to neřešitelný problém, alespoň dnes.

„U větších aut je ekonomika jejich provozu neřešitelná,” řekl dále Farley. „Jejich zákazníci mají pro elektromobily velmi náročné případy použití. Táhnou, jezdí do terénu, jezdí na dlouhé cesty. Tato vozidla mají horší aerodynamiku a jsou velmi těžká, což znamená velmi velké a drahé baterie. A zákazníci už prokázali, že za taková velká elektrická vozidla nebudou platit víc,” dodal.

Je to hezké prozření, nemáme ale pocit, že by Farley byl tak hloupý, aby to nevěděl už před mnoha léty. Tehdy ale bylo „in” dávat si stachanovské cíle. Dnes je v kursu víc realismu, Farley se zjevně dokázal přizpůsobit.

