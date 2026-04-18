Šéf Fordu prodal svůj exotický sporťák, který kdysi sloužil přímo Fordu, za dva roky vlastnictví na něm vydělal majlant

Jako šéf Fordu je někdy „na ránu", také je to ale nadšenec s vytříbeným vkusem. Tento stroj je sám o sobě pozoruhodný, Farley ho navíc intenzivně používal a nechal jej náležitě zrenovovat. Proč jej tedy prodal? Možná proto, že mu jeho aukce vynesla slušné jmění.
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Na Jima Farleyho se dá dívat různě. Pokud ho budete vnímat jen jako šéfa Fordu, pak si asi mnoho sympatií nezíská, neboť modrý ovál už nevede ani tak k desíti k pěti, jakožto spíše od pěti k nule. Zároveň jde ovšem o automobilového nadšence, který k motorům a spálenému benzinu přičichnul už v útlém dětství. Jeho dědeček totiž začal pro Ford pracovat už v roce 1918, Farley nicméně svou kariéru u modrého oválu neodstartoval. Začal u Lexusu a k modrému oválu se připojil až před jedenácti lety. Od té doby stoupal po kariérním žebříku jako zběsilý, až skončil v úplně nejvyšší pozici.
S tím, jak rostla i jeho výplata, se začala rozšiřovat také Farleyho sbírka aut. A musíme ocenit jeho i loajalitu. Dovolit si může skoro cokoli, přesto má většina vozů, které šéf Fordu vlastní, modrý ovál ve znaku. Anebo má k této značce tak či onak blízko. Mluvíme tu totiž o ikonách, jako je třeba Ford GT40 z roku 1966, Ford Coupe z roku 1934 nebo Shelby Cobra z roku 1964. Před dvěma lety pak Farley kolekci rozšířil o DeTomaso Pantera z roku 1972, které je s automobilkou spojené ještě víc než zbývajících 7 259 exemplářů tohoto italského kupé.
Alejandro De Tomaso totiž s Fordem uzavřel nadmíru lukrativní dohodu, která nespočívala jen v dodávkách osmiválcového motoru Cleveland. Automobilka totiž zároveň získala i práva na prodej kupé Pantera ve Státech, kde ho nabízela přes dealery značek Lincoln a Mercury. A právě díky tomu skončily tři čtvrtiny veškeré produkce právě na americkém trhu. Jeden z raných exemplářů byl dodán přímo Fordu, respektive jeho divizi Aeronutronic, která se zabývala komponenty pro letecký průmysl. Právě tam sloužil jako služební vůz.
O dva roky později ale vůz zamířil do rukou soukromého majitele v Kalifornii. Poté byl po osmnáct let vystaven v muzeu Yankee Candle Car v Massachusetts, než se v roce 2018 poprvé objevil na prodej v aukci Bring A Trailer. Tehdy nicméně při testovací jízdě došlo na drobný incident, který vyústil v lehčí kosmetické škody. Šest let na to se pak na stejném webu konala druhá aukce, a právě během ní Farley italské kupé s americkým osmiválcem koupil za 121 tisíc dolarů, což je dnešních 2,5 milionu korun.
Šéf Fordu následně nechal repasovat motor a převodovku, stejně jako došlo na renovaci kol a přečalounění interiéru. Na tyto modifikace došlo letos v lednu, kdy Farley nejspíše již tušil, že Panteru pošle do světa. Dost by nás proto zajímalo, kolik do kupé investoval, neboť to se znovu skrze Bring A Trailer prodalo za 293 tisíc dolarů, tedy za 6,1 milionu korun. Dvouletého vlastnictví jednoho auta tedy Farleymu vyneslo víc, než řada lidí vydělá za většinu svého života.
Na druhou stranu, prodaná Pantera zjevně nebude od nového majitele vyžadovat jedinou investici. Její osmiválec, který původně produkoval 355 kobyl, pak nejspíše v současné době překonává 400koňovou metu. Už v roce 2023 totiž došlo na jeho zásadní přepracování, kdy se zvětšilo vrtání i kompresní poměr. Farley pak nechal instalovat i lepší sání. Výkon pak míří pouze dozadu skrze pětistupňový manuál, přičemž řízení se musí obejít bez posilovače.
V podstatě zde tak máme ideál pro pravověrné nadšence, který navíc nemá na kontě ani 55 tisíc najetých kilometrů. Farley si vůz užíval po zhruba 3 000 km, což při jeho vytížení a zmíněné sbírce za dva roky není málo. Je tedy otázkou, proč se s Panterou nakonec rozloučil. Finanční nouze to asi nebyla, když si za loňský rok přišel na na největší výplatu, jakou kdy dostal, ale možnost přijít k pár milionům navíc mohloai tak hrát roli.
De Tomaso Pantera z roku 1972 patřilo po nějaký čas i šéfovi Fordu Jimu Farleymu. Ten se ovšem rozhodl, že ji prodá. Auto nechal pořádně zrenovovat, i tak si ale přišel na slušný balík. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroj: Jim Farley’s 1972 DeTomaso Pantera@Bring A Trailer
