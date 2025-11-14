Šéf Fordu říká, že zůstal v šoku poté, co jeho firma nakoupila čínské elektromobily a rozebrala je na díly
Petr ProkopecŠéf modrého oválu vytáhl podobné historky už několikrát, a tak se musíme ptát, za koho vlastně kope. Upřímnost se jistě cení, ale jaký smysl má srážet vlastní firmu, když tato zjištění beztak nevedou a snad ani nemohou vést ke krokům, které by ji pomohly dostat zpět do latě?
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Šéf Fordu říká, že zůstal v šoku poté, co jeho firma nakoupila čínské elektromobily a rozebrala je na díly
14.11.2025 | Petr Prokopec
Šéf modrého oválu vytáhl podobné historky už několikrát, a tak se musíme ptát, za koho vlastně kope. Upřímnost se jistě cení, ale jaký smysl má srážet vlastní firmu, když tato zjištění beztak nevedou a snad ani nemohou vést ke krokům, které by ji pomohly dostat zpět do latě?
Představte si, že jste generál a v předvečer klíčové bitvy svým vojákům místo povzbudivé řeči oznámíte, že soupeř, se kterým se zakrátko mají střetnout, je ve všech ohledech lepší, že má daleko vyspělejší techniku a že vlastně ani nechápete, jak mohl takové úrovně dosáhnout. Co myslíte, že se poté stane? Pokud tipujete, že do rána zůstanete na bojišti osamoceni, trefili jste hřebíček na hlavičku. Něco takového si ale šéf Fordu Jim Farley zjevně neuvědomuje. A proto již několikátý měsíc v řadě pokračuje ve chvalozpěvu, který nedopadá na jím řízenou značku, nýbrž na konkurenci.
Nově Farley přiznal, že technici Fordu rozebrali na díly několik elektromobilů vyráběných v Číně a také jednu Teslu. A on sám zůstal v šoku, když viděl výsledek a zjistil, že tito výrobci jsou daleko před nimi v rámci nákladů, efektivity a integrace softwaru. „Bylo pro mne velmi ponižující, když jsme rozebrali Model 3 a začali jsme rozebírat čínská auta. Bylo opravdu šokující, co jsme objevili,“ sdělil Farley reportérce Monice Langley v rámci podcastu Office Hours: Business Edition.
Konkrétně poukázal třeba na kabeláž, která je v případě Fordu Mustang Mach-E o takřka dva kilometry delší, než je tomu u konkurence. To ovšem elektromobilu modrého oválu přidává na hmotnosti i komplexitě. A logicky se tento nešvar podílí také na vyšší ceně. I proto měl Farley v roce 2022 založit divizi Model e, která byla zaměřena pouze na elektromobilitu. Zatím toho ale mnoho nedokázala, pokud za úspěch nebudeme považovat ztráty přesahující 100 miliard korun ročně.
Přesto všechno ovšem Farley hodlá u bateriového pohonu setrvat. „Od elektromobility nemůžete jen tak odejít, zvlášť pokud chcete být globální společností. Nehodlám to zkrátka vše přenechat Číňanům. Vždy jsem věděl, že tento segment bude po stránce obchodní brutální. Mým krédem je, že ty největší problémy je třeba vyřešit rychle a někdy je třeba tak učinit na veřejnosti, protože poté je vyřešíte ještě rychleji,“ dodal. Souhlasit s ním ale můžeme jen zčásti.
Dá se totiž pochopit, že pokud se celá branže nějakým způsobem posouvá, nelze jen tak přešlapovat na místě. Nicméně Ford se podobně jako mnoho dalších výrobců rozhodl, že za svou spalovací minulostí udělá velmi tlustou čáru a co nejrychleji a v co největší šíři přesedlá na elektromobilitu. S tou ovšem, jak Farley vlastně přiznal, neměl nejmenší zkušenosti. Ve vojenské terminologii tak značka poslala zkušené vojáky domů a do boje nasadila úplné zelenáče a doufala, že s nimi ovládne celý obor.
Porážka tak byla nevyhnutelná, přičemž schopný manažer by na Farleyho místě ihned poslal povolávací rozkaz oněm veteránům. Jenže k čemu dochází u Fordu? Třeba k ukončení výroby oblíbeného Focusu, za který mají zaskočit dražší a méně využitelné elektromobily. Do útoku tedy znovu mají zamířit zelenáči, jímž jejich generál dodává odvahy tím, že vyzdvihuje konkurenci. Tohle už je na polní soud, k němuž by Ford měl přistoupit co nejrychleji.
Mustang Mach-E má dle Farleyho o takřka dva kilometry delší kabeláž než konkurence, proto je složitější, těžší a dražší na výrobu. Něco takového měl ale šéf modrého oválu spíše držet pod pokličkou a přistoupit k patřičným opatřením, ne hlásat do světa, jak jsou soupeři lepší. Tím prodeje firmy stěží nakopne. Foto: Ford
Zdroj: Office Hours: Business Edition@Youtube
Bleskovky
- Číňané zkusili napodobit slavnou reklamu Land Roveru s vlastním off-roadem. Selhali tak, že se teď musí omlouvat celé zemi
14.11.2025
- Nadšenec ukázal, co se stane, když autu seberete pružiny a tlumiče. Bláznivého nápadu lituje ještě teď
13.11.2025
- Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
11.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Alex Marquez vyhrál Sprint ve Valencii včera 15:41
- Vítězem GP Macau Davey Todd včera 15:03
- Pole Position si vybojoval Holgado, 13. Salač včera 14:22
- PP v Moto3 si vyjel Adrian Fernandez včera 13:28
- Pole Position pro finále si vyjel Marco Bezzecchi, 16. Bagnaia; 17. Martin včera 11:32
Nejnovější články
- Nissan odpískal elektrickou Godzillu. Teď prý „zkoumá jiné cesty” kvůli „přehodnocení elektromobilů”
včera
- Číňané nakonec nabídnou všechno. Teď přichází s luxusním autem, na které si svého času netrouflo ani Audi
včera
- „Poklad” za 60 tisíc měsíčně: Majitel procitl ze zeleného snu, na tomto autě „provařil” za 3 roky 2 miliony
včera
- Seat odhalil vůbec nejrychlejší auto, jaké kdy stvořil. Vyndali z něj omezovač, vy z něj můžete vyndat sedačky
včera
- Shořelou obří dopravní loď skutečně celou zapálil elektromobil, ukázalo vyšetřování, úřady jeho výsledky do poslední chvíle tajily
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva