Šéf Fordu se z návštěvy Číny vrátil zděšený. Poté, co viděl v tamních továrnách, neví, zda má Ford vůbec nějakou budoucnost
Petr ProkopecMožná bude lepší, když šéfové západních automobilek přestanou jezdit po výletech, a začnou zase pracovat na „svém písečku”. Zejména návštěvy Číny jim zjevně nedělají dobře - ukazují jim, v jakém sebeklamu oni a vlastně i většina celé „západní společnosti” dosud žili.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Šéf Fordu se z návštěvy Číny vrátil zděšený. Poté, co viděl v tamních továrnách, neví, zda má Ford vůbec nějakou budoucnost
včera | Petr Prokopec
Možná bude lepší, když šéfové západních automobilek přestanou jezdit po výletech, a začnou zase pracovat na „svém písečku”. Zejména návštěvy Číny jim zjevně nedělají dobře - ukazují jim, v jakém sebeklamu oni a vlastně i většina celé „západní společnosti” dosud žili.
Není nic zvláštního, když si jedna automobilka koupí vůz jakékoli jiné a následně jej rozpitvá do posledního šroubku. Stejně jako není neobvyklé, když šéf některé firmy vyrazí na návštěvu jiné. Snadno se totiž může poučit, a na základě nově nabytých zkušeností zvládne implementovat třeba zcela odlišné výrobní postupy. Nebo ho napadne zlepšení týkající se logistiky či třeba poprodejních služeb. Popř. pro změnu dojde k názoru, že této konkurence se nemusí obávat.
Jim Farley stojí v čele Fordu už pět let. Loni pak spolu s finančním ředitelem modrého oválu Johnem Lawlerem vyrazil do Číny, aby otestoval automobily místních značek. A právě Lawlerovi nezbylo než svému nadřízenému říci: „Jime, jsou daleko před námi.“ Šlo tehdy o hořkou pilulku na spolknutí, ze které se Farley mohl poučit. Pokud sám shledal, že značky, které ještě před pár lety ani neexistovaly, jsou aktuálně na takové úrovni, pak měl ze své pozice přijít u Fordu se zlepšeními.
K čemu ovšem v mezičase došlo? Zmínit můžeme letní prezentaci chystané rodiny dostupných elektrických modelů, které Farley přirovnává k legendárnímu Modelu T. Ten přitom ve světě aut představoval skutečný mezník, neboť díky zavedení pásové výroby došlo na výrazné zlevnění. Zcela nový vůz si díky tomu mohl v Americe koupit v podstatě kdokoli, kdo si po pár měsíců udržel práci. Inspirací pro výrobní procesy přitom Henrymu Fordovi byla hlavně návštěva Japonska.
Kdyby bylo možné zmíněné elektromobily koupit a jejich cena by skutečně byla nízká, nejspíš bychom neřekli ani popel. Jenže ona rodina má dorazit až za dva roky. A to ještě bude na trh přicházet postupně. Z toho mála, co o nich víme, se navíc zdá, že soupeřit nezvládá ani se stávající čínskou produkcí. Pokud ovšem Farley již loni uznal, že Říše středu je daleko před modrým oválem, co bude říkat ve chvílích, kdy zmíněné novinky budou debutovat?
Odpověď se nám začíná rýsovat již nyní, šéf Fordu totiž nedávno navštívil Čínu znovu. A znovu se vrátil zděšený, jak informuje The Telegraph. Tentokráte se vrátil s poznáním, že „kvalita jejich vozů je vysoce nadřazena tomu, co vidím na západě. S Čínou nyní soupeříme na globální úrovni, a to nikoli pouze v segmentu elektrických aut,“ uvedl šéf modrého oválu a významně řekl: „Pokud tuto bitvu prohrajeme, Ford nemá budoucnost.”
Být dozorčí radou automobilky, rovnou mu oznámíme, že budoucnost u Fordu nemá právě Farley. Modrý ovál totiž měl náskok v mnoha ohledech, třeba řízení, řazení a podvozky jeho aut byly na úrovni, které se většina konkurence ani nepřibližovala. Jak jsme pak zmínili, s inovativními výrobními postupy začal dřív než kdo jiný. Jenže poslední dekády je tato značka definována hlavně manažerskými selháními. Jedněmi z posledních je pak „násilné” přesměrování investic od spalovací techniky k té elektrické, kterou chtěl Ford prodávat plošně a to co nejrychleji.
Farley tento orchestr řídí už pět let a moc dobře ví, že elektrická auta jsou jen zdroje obrovských ztrát. A jakkoli hlavně v posledním roce a kousek mnohokrát uznal, že elektromobilita byla sázkou na mrtvého koně, zkouší ho sedlat znovu a znovu. Vlastně tak není překvapivé, že o budoucnosti Fordu mluví tak, že možná neexistuje - s jeho přístupem tato značka opravdu žádnou mít nebude. Tady je zapotřebí si vykasat rukávy, začít znovu efektivně vyrábět to, co lidé chtějí a co si mohou dovolit. Elektromobily, které mají dorazit za dva roky, to vážně nejsou.
Pokud bude Jim Farley soustavně jen jezdit do Číny a poté naříkat, jak se tamní konkurence začíná modrému oválu vzdalovat, pak skutečně nemá žádnou budoucnost. Foto: Ford
Zdroj: The Telegraph
Bleskovky
- Číňané po zkopírování Bugatti a Rolls-Royce měli obšlehnout také Bentley, nedivili bychom se už ničemu
20.10.2025
- Vtipálci ukázali riziko aut řízených nikým, desítky robotických taxíků zcela zablokovaly provoz a netušily, která bije
18.10.2025
- Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
16.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Kawasaki Z650 S: s vylepšenou elektronikou včera 12:05
- Toprak mistrem světa ačkoliv Bulega vyhrál i potřetí 19.10.2025
- Aprilia se dočkala: Vyhrál Raul Fernandez 19.10.2025
- Vítězem Masia, 18. Vostatek 19.10.2025
- Herrera slaví titul 19.10.2025
Nejnovější články
- Bizarní novinku Audi vytáhli na veřejné silnice. Pořád vypadá jako 20 let starý koncept, navíc s „rakouským knírkem”
včera
- Němci postavili ojetý VW Passat proti dalšímu miláčkovi mezi domácími služebáky. A vysvětlili, proč „pašík” táhne jako nic jiného
včera
- Šéf Fordu se z návštěvy Číny vrátil zděšený. Poté, co viděl v tamních továrnách, neví, zda má Ford vůbec nějakou budoucnost
včera
- Motor 1,8 bez turba, látkové gauče místo sedaček, „švihadla”. K mání je spása odpůrců moderny jako dodnes nejeté auto
včera
- Volbu německého auta roku asi ovládli zahraniční novináři. Z pěti nejlepších vozů není německý ani jeden
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva