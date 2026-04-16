Šéf Fordu se zamiloval do čínských aut, nechce ale, abyste si je vy mohli kupovat
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Svým způsobem se to logické, ale neříká se tomu pokrytectví? Nebo patetický protekcionismus? Anebo prostě neschopnost mlčet tehdy, kdy je lepší neotevírat ústa? Tak či onak vyjádření Jima Farleyho zvedají obočí.
Šéf Fordu Jim Farley v uplynulých letech pomalu nevynechal příležitost, aby mohl pět chválu na elektromobily. Nejednalo se však nutně o modely modrého oválu, nejvíc bylo slyšet jeho básnění o čínských autech. Takové Xiaomi SU7 si Farley dokonce nechal přivézt do Spojených států, kde ho půl roku denně používal. Na jeho adresu pak uváděl, že „jde o fantastické auto“. Prakticky přesně rok na to pak navštívil Čínu, kde si prohlédl některé továrny tamních výrobců. A pro změnu oznámil, že „jejich kvalita je vysoce nadřazena tomu, co vidím na západě“.
Aktuální vývoj by tedy Farleyho měl potěšit. Spojené státy se tedy dál ukrývají za hradbou 100procentních cel, kvůli čemuž se Číňanům dovoz jejich elektromobilů do země nevyplatí, ovšem Kanada a Mexiko již výrobcům z Říše středu otevřely svou náruč. BYD dokonce na americkém kontinentu zahájil stavbu nové továrny, pročež by Farley měl pomalu začít otevírat šampaňské, neboť se do Ameriky konečně dostanou vozy, jež miluje, a dočká se přímé konkurence, která posune Ford dál. Jenže realita je diametrálně odlišná.
Šéf Fordu se objevil v pořadu Fox & Friends stanice Fox News, kde oznámil, že čínská hrozba je reálná a musí být zastavena stůj co stůj. „Neměli bychom je pouštět do naší země. Výroba je srdcem i duší naší země, a pokud proti těmto exportům prohrajeme, bude to pro naši zemi devastující,“ uvedl Farley. Ve své tvrdé kritice pak pokračoval s tím, že čínská auta nepovedou jen ke krachu amerických automobilek, ale ještě ke všemu představují bezpečnostní hrozbu. „Všechna mají 10 kamer. Mohou tak sbírat velké množství dat,“ dodal.
Je zajímavé, že nic z toho nevadilo ve chvíli, když si užíval za volantem Xiaomi. Zrovna tato společnost je v případě svých mobilních telefonů už víc než dekádu spojována s jistými kontroverzemi právě na tomto poli. Tady prostě zas jednou někdo rychleji mluvil, než myslel. A teď se mu to vrací.
Nyní dal prostě najevo, že má z čínských aut nahnáno, místo ochoty uznat vlastní nedostatky používá klasickou výmluvu - hovoří o podpoře čínské vlády, díky níž tamní výrobci svá auta prodávají pod cenou. „Ani náhodou se tak nejedná o férový souboj,“ zmínil Farley a asi zapomněl, že stovky miliard dotací na elektrické projekty dostal i Ford.
Suma sumárum nám tak říká toto: Naše vláda nacpala biliony daňových poplatníků do elektrických aut, čínská udělala totéž, tamní automobilky ale dospěly k lepším výsledkům. Ta naše teď nikdo nekupuje, ta jejich by teoreticky mohl, a tak bude lepší se tvářit, že neexistují. I když jsem ještě nedávno říkal, že jsou skvělá. Tento člověk je podle nás už pěkných pár pátků ostudou celé branže. A nemůžeme dospat dne, kdy své místo ve vedení Fordu vymění za jiné.
Poslední dva roky Jim Farley pomalu líbal čínské zadnice, nyní však chce zabránit čínským automobilkám ve vstupu na americký trh. Vidí v nich ekonomickou a bezpečnostní hrozbu, najednou... Foto: Ford
Zdroj: Fox News
