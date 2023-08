Šéf Fordu zkusil chvíli žít s elektromobilem. Přiznává, že až tak poznal stav věcí ve skutečném světě před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Škoda, že to nezkusil dřív, chce se dodat. Jim Farley už léta počítá s elektromobily jako s jedinými auty, která chce Ford v budoucnu nabízet, až v roce 2023 si ale zkusil s takovým autem žít. A zjistil, jaká osina v zadnici to může být.

V současném světě bychom nenašli mnoho vrcholných automobilových manažerů, kteří jsou elektromobilitou posedlí víc než Jim Farley. Šéf Fordu už před víc jak dvěma roky zatroubil k sázce „all in” na elektromobily a my se od té doby jen divíme, proč to udělal. Jel vůbec někdy takovým autem, aby poznal, jak nevhodné pro některá využití může být?

Jistě jel, ale zjevně s žádným z nich nezkusil žít, jak se ukazuje nyní. Až před pár dny strávil delší čas ve společnosti elektrického pick-up F-150 a poznal v podstatě přesně to, o co se nedávno podělil jeden z kupců téhož auta. Ten postupně nacpal 2,2 milionu Kč do elektromobilu, nabíječek i solárních panelů, aby zjistil, že je mu to všechno stejně skoro k ničemu. „Nemůžu s ním jezdit na svou chatu u jezera. Nemůžu s ním vyrazit na kempování do divočiny. Nemůžu s ním jet ani na výlet. Můžu s ním jezdit jen ve městě - je to největší podvod moderní doby,” řekl doslova se záměrem vrátit se zpět ke spalovacím vozům.

Šéf Fordu pochopitelně není tak příkrý, jeho vyjádření ale vyznívají podobně. Minulý týden vyrazil na cesty ve stejném Fordu F-150 Lightning, aby se projel po Route 66 a americkém západu, svou cestu pak zdokumentoval na ex-Twitteru alias sociální síti X (takže X-Twitteru?). Z jeho slov vyplývá, že na vlastní kůži zažil, jakou osinou může být život s elektrickými auty, zejména pak kvůli jejich dobíjení. A uznal, je potřeba udělat hodně pro zlepšení toho, jak zákazníci používání těchto vozů vnímají.

„Dobíjení byla docela výzva,” řekl Farley mimo jiné poté, co i v Kalifornii prošpikované dobíjecími stanicemi mj. strávil 40 minut dobíjením 40 % kapacity baterie. „Byl to opravdu dobrý 'reality check' toho, čím si naši zákazníci procházejí,” uvedl dále. Záměrně jsme ponechali nepřeložené spojení „reality check” - nejen proto, že se obtížně překládá, a proto se i v češtině takto používá, ale také kvůli tomu, že má smysl jej opisem přeložit zvlášť. Z definice jde o poznání stavu věcí ve skutečném světě, což je přesně to, čím si Farley prošel. A je to dobře, jen se musíme ptát - není to trochu pozdě roky poté, co zavelel k přechodu na výlučně elektrický pohon budoucích Fordů?

Přijde nám to celé absurdní. Někteří fandové elektromobilů říkají cosi ve smyslu: „Sjeďte si s elektrickým autem a už nikdy nebudete chtít zpět!” Já říkám: „Sjeďte si s elektrickým autem a už nikdy nebudete chtít znovu!” Dobře, je to podobně přehnané, druhý zmíněný scénář je ale jednoduše mnohem pravděpodobnější. A fakt, že zkušenost s elektromobilem výše zmíněným způsobem popisuje i šéf Fordu, zvedá obočí.

Za normálních okolností by to byl impuls přehodnotit celou nesmyslnou strategii modrého oválu, ale to Farley jistě neudělá. Prý vše spasí využívání Superchargerů Tesly od příštího roku, které ale bude brzy používat každý a bude to znovu podobná osina jako cokoli jiného dnes. Navíc ani sebelépe fungující dobíječka neřeší to, že dnes máte v několikatunovém autě se stovkami koní ekvivalent nádrže na maximálně 20 až 25 litrů nafty, která se doplňuje nejméně desítky minut. Je to jiný svět. A pokud ho poznáte, nemůžete nevidět, že nefunguje jako ten, který důvěrně znáte už dekády. Tohle je evoluce?

Je hořce vtipné, že si šéf Fordu až nyní pořádně zkusil elektrický F-150 Lightning a zjistil, jak mizerně se s ním žije. Neměl se o to zajímat dřív? Foto: Ford

Zdroj: Jim Farley@X

Petr Miler

