Šéf Formule 1 se nečekaně vložil do debaty o automobilovém průmyslu. Říká, že politici mu způsobili nevratné škody, které ničí i F1

25.4.2026 | Petr Miler
Tak pragmatický postoj jsme z takového místa nečekali, ale díky bohu za něj. Šéf F1 říká, že politický tlak na elektrifikaci všech aut bez rozdílu je nerealistický požadavek, který automobilový průmysl nesmyslně dostal do problémů, jež se teď stejně nesmyslně přenáší i do Formule 1.
Už nemá smysl mluvit o tom, že evropskému automobilovému průmyslu hrozí rozklad, on už v rozkladu je. Soustavně není schopen posílat na trh smysluplné produkty za rozumné peníze a aktuální situace největší zdejší automobilky vše shrnuje celkem zřetelně. To se z mnoha důvodů může stát, bizarní je, v jaké míře se tváříme, jako by se to nedělo. A jak nejsme schopni pojmenovat příčinu a konečně s ní něco začít dělat.
Chápeme, že většina lidí na patřičných pozicích je v komplikované situaci, ve které se snaží nedráždit, jakkoli obtížně snášíme, když nadšeně aplaudují krásným šatům nahého císaře. O to víc je třeba si vážit každého, kdo je v této situaci schopen odhodit přetvářku, vzpomenout si na to, co jej dostalo do pozice, ve které se nachází, a znovu bojovat za správnou věc.
Není to šéf automobilky, ale bývalý vysoce postavený manažer automobilové firmy to je. A dnes má pozici vlastně ještě vyšší, je to šéf Formule 1, tedy nikoli asociace FIA, ale obchodního molochu, který celý tento sportovní cirkus provozuje - bývalý šéf Scuderie Ferrari Stefano Domenicali.
Ve svých 60 letech a zářnou kariérou za zády by také mohl být tím, kdo si dožije spokojený život, ale zjevně stále touží bojovat za správné věci. A tak se nyní v rozhovoru pro Motorsport nečekaně vložil do debaty o automobilovém průmyslu, jasně pojmenovat příčiny jeho probíhajícího úpadku a negativního vlivu, který to zprostředkovaně má na Formuli 1. Ve stručnosti řečeno - automobilový průmysl poslali ke dnu politici, kteří jsou nyní také těmi, kdo sekundárně zabíjí zjevně skomírající ef-jedničky, jež se staly technicky podobně nesmyslnými jako sama auta.
Domenicali si opravdu nebral servítky, když říká, že tlačení automobilového průmyslu do elektrifikace coby způsobu, jak si udržet konkurenceschopnost, je cesta k pravému opaku. Přestože elektromobily na trhu sklidily parciální úspěch, výrobcům aut způsobily mnohem víc problémů, které nyní přináší negativní sekundární efekty do mnoha dalších odvětví. O tom našem bychom mohli vyprávět, Stefano Domenicali ale pochopitelně nosí v srdci hlavně Formuli 1.
Právě tím vysvětluje, proč je dnes F1 „tak moc hybridní”, i když jde od začátku i zřetelně nesmyslný koncept, před jehož riziky varoval kdekdo od Adriana Neweyho po Maxe Verstappena. A měli pravdu, fungování nových ef-jedniček je přesně tak mizerné, jak tvrdili. Domenicali k tomu říká, že rizika byla zřejmá, ve své pozici ale neměl na výběr. Tento sport je závislý na zapojení výrobců aut, a tak jsou pravidla nastavována tak, aby byl atraktivní primárně pro ně. A zpráva od výrobců byla podle něj jasná.
„Všichni výrobci jasně naznačili, že buď se vydáme tímto směrem, nebo se nebudou o tento sport nebudou vůbec zajímat,” říká dnes Domenicali. A popisuje, že u automobilek to obvykle nezačalo, ale prostě to vzaly za své a tlačily stejnou agendu dál, mluví o dominovém efektu. Tlak na elektrifikaci podle něj vyvíjí hlavně regulační orgány EU, jakkoli hloupé to i podle něj je.
Šéf F1 říká, že je jednoduše nemožné, aby celý globální vozový čítající bezmála 2 miliardy aut přešel na elektrický pohon. Politici to ale nechápou, automobilky se jim to ani nepokusily vysvětlit a slepě to následovaly. A tak jsme tam, kde jsme, přičemž situaci dnes popisuje jako obtížně řešitelnou až zcela nevratnou.
„Jak jsem zodpovědně řekl, někteří politici na evropské úrovni to bohužel nechápali, což pro evropský automobilový průmysl vytvořilo problémy, které jsou dnes téměř neřešitelné nebo řešitelné jen velmi obtížně,” uvádí dále Domenicali. Sám cestu v elektrifikaci nevidí, i pro Formuli 1 vidí jako ideální řešení syntetická paliva a zachování spalovacích motorů jako klíčového pohonu. A mluví, že Formule 1 pořád může přehodnotit, nakolik je elektrifikace monopostů nezbytná.
Nyní pozitivně hovoří o tom, že budoucnost F1 postavená na e-palivech a spalovacích motorech by mohla pomoci snížit velikost a hmotnost aut, což by jezdcům i týmům znovu umožnilo jezdit maximum a tlačit vpřed hranice možného. Přesně to dnes ve Formuli 1 nevidíme, je to šampionát ve strategii využití rekuperované resp. spalovacím motorem vyrobené elektřiny, na který se dá dívat jen s obtížemi.
Dodejme, že to není poprvé, co se Domenicali na toto téma rozhovořil, ale v tuto chvíli a v jeho pozici coby provozovatele „poloelektrické” Formule 1 bychom tak jasný postoj nečekali. Ale tím spíš jsme za něj vděční, přestože nepředpokládáme, že něco změní. Ve světě „jedné pravdy” nic totiž změnit nejde, dokud se nezmění atmosféra k takovému uvažování vedoucí.
Letošní ef-jedničky jsou zdevastované nesmyslnou mírou elektrifikace jejich pohonů, to je zřejmé. Šéf Formule 1 o tom je kupodivu schopen otevřeně hovořit a pojmenovat i příčinu. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team, tiskové materiály
Zdroj: Motorsport
