Jeho základní motivaci nemíníme rozporovat, jakkoli je třeba se ptát, zda by náhodou nebylo jednodušší se prostě víc snažit. Ale i kdyby výsledkem měl být jiný kurs, tak proč zrovna tenhle?

včera | Petr Prokopec

Šéf Jaguaru zkusil obhájit, co s firmou provádí, zjevně pořád nechápe

Foto: Jaguar

Jeho základní motivaci nemíníme rozporovat, jakkoli je třeba se ptát, zda by náhodou nebylo jednodušší se prostě víc snažit. Ale i kdyby výsledkem měl být jiný kurs, tak proč zrovna tenhle?

Jaguar dál připomíná Titanic v posledních hodinách své aktivní služby. Jen s tím rozdílem, že zatímco zaoceánská loď šla ke dnu poté, co její posádka v noci uviděla ledovec až na poslední chvíli a do poslední chvíle se katastrofě snažila předejít, britská automobilka si fatální nebezpečí stvořila sama, hledí mu do tváře už nějaký čas a nezdá, že by chtěla byť jen zpomalit či uhnout. Místo toho míří plnou parou vpřed. A jakkoli existuje jistá šance, že horu ledu prorazí a bude pokračovat dál, mnohem reálnější je osud Titanicu napodobí do posledního detailu.

Stejně jako měla nechvalně proslulá loď svého Edwarda Johna Smithe, tak i Jaguar má svého kapitána, ředitele Rawdona Glovera. Ten do svého křesla usedl už v roce 2018, skutečně má tedy veškerou rošádu spojenou s přesunem od spalovacích aut k drahým elektromobilům na povel. Nově zástupcům části médií umožnil, aby se na sedadle spolujezdce svezli v chystané elektrické novince. A záhy s nimi následně zasedl k rozhovoru.

Rawdon veškeré změny nepřekvapivě obhajuje, podle něj byly nutné k tomu, aby automobilka přežila. „Dříve jsme se pohybovali v té části trhu, která je obecně ovládána Němci, i když ne zcela. A nefungovalo to. Jaguar nefungoval komerčně. Stáli jsme tedy na křižovatce, neboť jsme nemohli pokračovat s tím, že budeme pokračovat v tom, co jsme dělali, jen ve větší míře. Něco takového zkrátka nefungovalo,“ sdělil Glover kolegům z Top Gearu.

Britové se proto rozhodli prozkoumat svou minulost, nicméně pouze v tom směru, aby zjistili své silné stránky, které by přenesli do moderního věku. Do jisté míry tak vlastně odporují svému aktuálnímu sloganu „Copy Nothing“, neboť jakkoli nedochází na přímé zkopírování aut typu E-Type, to, čím byla značka známa dříve, bez inspirace se to neobešlo. Za zlé jí to samozřejmě nemáme, nicméně onoho sloganu by se pro vlastní dobro měla zbavit.

„Když se ohlédnete za dobou, kdy byl Jaguar úspěšný, zjistíte, že jeho nabídka byla v tu chvíli omezená. Po většinu času se soustředil na překrásná sportovní auta a překrásné sedany, nikoli však ve velkém množství, nýbrž nabízené za vyšší ceny,“ dodal Glover. A přesně tuto strategii chce automobilka zopakovat, jen s tím rozdílem, že nově vsadí na elektrický pohon. A právě tady se rýsuje zásadní problém, z bohatých po něm dávno nikdo netouží.

Přesně na tuto klientelu ovšem značka chce nově zaútočit. „Dosud jsme se v případě cen v průměru pohybovali okolo 1,5 milionu korun. Nově ale má jít o více než dvojnásobek, tedy o 3,3 milionu korun,“ přiblížil změny Glover. Dle něj proto značka „nechce příliš mnoho dealerů, kteří budou prodávat příliš málo aut. Ve Velké Británii jich tak budeme mít zhruba 20 procent původního stavu,“ sdělil pro změnu kolegům z Autocaru.

Abychom byli féroví, můžeme uznat, že Gloverova výchozí motivace má hlavu i patu. Jakkoli se Jaguar mohl snažit víc, prát se s dobře etablovanými Němci, zejména pak s BMW, je velmi obtížné a snazší bude hledat konkurenční výhodu jinde. Ale tím pochopení končí. Kdyby Jaguar chtěl jít opačným směrem, tedy nabídnout levnější auta pro širší publikum s puncem slavné značky, může to fungovat a uživí to i současnou dealerskou síť. Vyrazit mohl i výš, byť by to vždy bylo riskantní, ale se skutečně žádoucím produktem. Zkusit to s něčím, čím naprostá většina potenciální klientely předem pohrdá a už před léty se to zdálo hloupé, je absurdní.

Glover dále zmiňuje, že aby automobilka u produkční verze své elektrické novinky dosáhla požadovaných proporcí, musela si od základu vyvinout vlastní architekturu. Něco takového rozhodně nebylo levné. Kdyby přitom investovala do spalovacího pohonu, které by bylo uzpůsobeno biopalivům, jejichž vývoji by se Jaguar rovněž věnoval, snadno by si za své vozy mohl účtovat daleko víc. A žádný ze zákazníků by se neotočil na podpatku. Takhle to bude mít opravdu těžké, pokud jeho mise není předem odsouzena k neúspěchu.


Produkční Type 00 se dost možná skutečně bude jmenovat „Typ nula nula“. Zatímco ale Britové tím zkouší odkazovat na výfukové emise, reálně tím budou reflektovat spíš číslo, k němž budou konvergovat jejich prodeje. Foto: Jaguar

Zdroj: Top Gear, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

