Šéf VW se velmi odvážně vyjádřil k řešení situace na Ukrajině, Ukrajinci mu to hned dali sežrat

Dnes se jediným široce přijímaným postupem zdá být podporovat Ukrajinu a snažit se zašlapat Rusko, Herbert Diess si ale odvážně dovolil navrhnout něco jiného. A jak se dalo očekávat, píchnul hlavně do ukrajinského hnízda.

Před dvěma a půl měsíci se naplno rozhořel konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, který způsobil zejména v Evropě pořádný chaos. Ten navíc přišel po dvouletém boji s koronavirem, který zásadně zkomplikoval podnikání v jakémkoli oboru, ten automobilový nevyjímaje. Konflikt na Ukrajině problémy jen umocnil, a tak výrobci aut znovu zavírají továrny či jinak omezují výrobu. Mimo to je dražší prakticky vše, nač se podíváte, a je tak zřejmě jen otázkou času, než bude koupě nového auta pro většinu lidí tím posledním, na co pomyslí.

Ve výsledku tedy není překvapivé, že by šéf koncernu VW Herbert Diess byl rád, kdyby válka skončila. To by byl rád asi každý normální člověk, přesto je pozoruhodné, jakým způsobem se k situaci vyjádřil. Běžně slýcháme od podobně vysoce postavených lidí jen volání po další podpoře Ukrajině či trestání Ruska, Diess říká něco jiného. V podstatě žádá, aby se Ukrajina s Ruskem domluvila na udržitelném způsobu koexistence.

Kdyby k dohodě došlo, podle Diesse by to umožnilo zrušit sankce, které poškozují německou ekonomiku, a tedy pochopitelně i samotnou automobilku. Volání po mírových jednáních jsou v poslední době výjimečná a jako taková je nelze označit za nerozumná, Diessovy komentáře nicméně vzbudily odpor ze strany Ukrajinců. Ti mu vzkázali, že by ohledně míru měl spíše apelovat na Putina, se kterým se prý zná, ne je.

„Myslím, že bychom měli udělat vše proto, aby tato válka opravdu skončila, byla obnovena jednání a aby se svět znovu otevřel. Neměli bychom se vzdávat volných trhů a volného obchodu a dle mého bychom se neměli vzdávat ani diskuze,“ uvedl Diess na setkání špiček automobilového průmyslu pořádaném listem Financial Times. Mimo to dodal, že pokud bude pokračovat jak válka na Ukrajině, a to i ta obchodní, pak trpět bude „především Evropa, stejně jako Německo. Myslím si ale, že špatné to bude pro celý svět.“

Pochopitelně se na to dá hledět různě. Někteří říkají, že naplnění Diessových slov by bylo jen pokračováním politiky, která skončila současným konfliktem. Jiní ale namítají, že Diess jen volá po beztak nevyhnutelném postupu, neboť Rusko nelze zašlapat do země. A stejně tak se Rusku nepodaří za současného stavu věcí přemoci Ukrajinu. Tak proč se nevydat cestou kompromisu co nejdříve a nezabránit škodám, kterým se ještě zabránit dá.

Ukrajinci pochopitelně zastávají první zmíněné. „Nejlepší strategií pro stěžejní německé podniky by mělo být ukončení veškerých obchodních vztahů s Ruskem, a poté výzva Rusku, aby přestalo s válkou a vrátilo se k diplomacii,“ uvedl v reakci na Diessovo prohlášení ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Ukrajinský velvyslanec Andrej Melnyk pak šéfa VW Group vyzval, aby „kontaktoval Kreml a vyzval k ukončení operací“.

Ukrajina má i podporu německého kancléře Olafa Scholze, dle kterého Evropa před „brutální silou nesmí kapitulovat“. Problémem však je, že jednotlivé státy EU nejsou jednotné, neboť se liší jejich závislost na ruské ropě a plynu. Zatímco tedy některých zemí by se utažení kohoutků i zákaz obchodu s Ruskem prakticky nedotklo, třeba v Česku by nastal kolaps. Podobně je na tom nicméně také Slovensko, Maďarsko a i ono Německo. Přesto jsou zaváděny sankce v jiných oblastech, které ale značně poškozují také země, které je uvalují.

Na situaci lze mít tisíc názorů a ten Diessův je zkrátka jedním z nich. A nepostrádá racionalitu, neboť doufat v brzkou kapitulaci Ruska je bláhové a cokoli jiného bude bolet, i koncern VW. Přesto máme pocit, že jeho volání nebude vyslyšeno a bude se čekat na chvíli, než že se jedna ze stran vojensky či ekonomicky zhroutí. Co se zbytku Evropy týče, experti již nyní mluví o tom, že se s následky konfliktu bude potýkat dekády. Pokud něco takového říkají již po dvou měsících, raději ani nechceme domýšlet, co bude, když válka bude pokračovat.

Herbert Diess vyzývá k ukončení bojů a k obnovení diplomacie, z Ukrajiny mu ovšem vzkazují, aby Němci nejprve přeťali veškeré vztahy s Ruskem. Foto: Volkswagen

