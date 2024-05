Šéf koncernu VW si na autosalonu vyzkoušel nejnovější elektrické Audi a zhodnotil ho jedním slovem: „Katastrofa.” dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Je to asi to poslední, v co jako nejvyšší šéf automobilového koncernu doufáte, když po letech vývoje vyrazíte vyzkoušet plody práce svých podřízených. Olivera Blumeho čeká ještě spousta práce.

From hero to zero, tedy z hrdiny nulou. Snad žádné jiné americké rčení se nehodí lépe pro vystižení situace, do jaké se dostává koncern Volkswagen. Německá automobilka se totiž v roce 2016 navzdory dieselovému skandálu vůbec poprvé stala největší automobilkou světa. Tou zůstala ještě po čtyři následující roky, kdy se vedení opět ujala Toyota. Od té doby se Japonci první pozice nevzdali, a to mimo jiné proto, že se Němci dobrovolně vzdali svých největších zbraní. Po kauze Dieselgate se totiž VW začal od odvracet od spalovacích a zejména dieselových aut. A tlačit na začal elektromobily v domnění, že si tím umete cestu k návratu na výsluní.

Velkým zastáncem elektrického pohonu byl někdejší koncernový šéf Herbert Diess, který chvílemi působil spíše jako zaměstnanec Tesly a podřízený Elona Muska než jako hlava německého molochu. Jeho odtržení od reality mu nicméně zlomilo vaz, pročež byl s účinností od 1. září 2022 nahrazen Oliverem Blumem, tehdejším i stávajícím šéfem Porsche. Ten zůstává nohama na zemi o něco víc, i když jeho skutečný vztah k elektromobilitě není zcela jasný. A po Diessovi zametá nepořádek.

Jeho úspěchy jsou nestálé, neboť zdědil i jedno velmi shnilé jablko, softwarovou divizi Cariad. A jak se zdá, právě s ní je spojená spousta patálií, kterými si koncern VW již hezkých pár let prochází. O těch nejnovějších se zmiňuje německý Manager Magazin, který s odvoláním na své zdroje ve firmě informuje o tom, jak si šéf VW a Porsche šel v doprovodu ředitele Audi Döllnera na sklonku dubna na autosalonu v Pekingu vyzkoušet elektrické Porsche Macan a spřízněné Audi Q6 e-tron. Jeho reakce na jízdu v druhém ze zmíněných aut však do pochvaly měla hodně daleko.

Blume měl projev Audi po jízdě shrnout jediným slovem: „Katastrofa.“ Hlavním důvodem takového hodnocení měl být právě software Cariadu, který dle lidí, kteří vůz též otestovali, nefunguje na sto procent prakticky nikdy. Místo toho je třeba počítat se stejnými problémy, jaké koncern trápí již pět let v kuse - tedy se zamrzáním obrazovky, pomalou aktivitou a značným chaosem. Porsche tak zjevně udělalo velmi dobře, když zmíněný Macan osadilo softwarem od externích dodavatelů a nikoli tím koncernovým.

Pro Audi to nicméně znamená další pohromu, neboť automobilka aktuálně zastavila výrobu ve své nové čínské továrně, dokud nebude k dispozici vylepšený software. Q6 e-tron v prodloužené verzi určené pro místní trh se tak sice bude v omezené míře vyrábět, ovšem hotová auta nezamíří do showroomů, nýbrž na firemní parkoviště, kde budou čekat na instalaci přepracovaného palubního systému. Jak rychle se tak ovšem stane - a s jakým výsledkem -, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Problematickým softwarem nicméně není osazeno jen toto elektrické SUV, ale všechny elektromobily koncernu VW, Škody nevyjímaje. Není tak divu, že elektromobily VW jsou na tom prodejně často ještě hůř než obdobně koncipované vozy konkurence. Blume přitom příchod nové platformy SSP odložil na pozdější dobu, neboť si chtěl být jist, že VW neudělá stejnou chybu dvakrát. Nicméně čas je přesně tím, co dnes Němci nemají.

Q6L e-tron se zatím ukázalo pouze zvenčí... Foto: Audi



...prodloužená verze ale zjevně najede na stejný styl kabiny jako základní provedení. Znamená to, že dostane i tentýž software, který koncernový šéf Oliver Blume označil za katastrofu. To pro Audi není dobré. Foto: Audi

Zdroj: Manager Magazin

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.