Šéf Lamborghini dostal přes prsty za své komentáře na adresu elektromobilů, naštěstí se ihned úplně napravil
Petr Prokopec„Ale né, samozřejmě dělám si srandu, on je nesmrtelnej, on by zvládnul celou bandu!” Tak nějak působí slova Stephana Winkelmanna, který nedávno uvedl, že Lamborghini odpískalo svůj první elektrický model s tím, že dělat taková auta by byl jen „drahý koníček”. Teď říká, že byl špatně pochopen.
Šéf Lamborghini dostal přes prsty za své komentáře na adresu elektromobilů, naštěstí se ihned úplně napravil
včera | Petr Prokopec
„Ale né, samozřejmě dělám si srandu, on je nesmrtelnej, on by zvládnul celou bandu!” Tak nějak působí slova Stephana Winkelmanna, který nedávno uvedl, že Lamborghini odpískalo svůj první elektrický model s tím, že dělat taková auta by byl jen „drahý koníček”. Teď říká, že byl špatně pochopen.
Na konci února Stephan Winkelmann otevřeně řekl v podstatě jen to, co si dávno myslí celý svět - tedy že na elektrické Lamborghini není nikdo zvědavý. Doslova řekl, že zájem o takové auto je „skoro nulový” a projekt tak byl po několika odkladech definitivně odpískán. To by dávalo smysl, neboť zdroje investované tímto směrem by automobilka mohla využít jinde - zejména u spalovací části nabídky, která už přestala být čistě benzinová a dobře to není. Místo toho Urus, Temerario i Revuelto používají hybridní techniku, která zejména hmotnost menšího ze sporťáků poslala do absurdních výšin, a tak v přímém srovnání dostává nakopáno i od levnější konkurence.
Winkelmann navíc nezůstal jen u těchto slov, velmi pochybovačně se vyjádřil i na adresu elektromobility obecně. Potýkání se s elektrickými auty označil za „drahý koníček”, neboť vyžadují enormní investice, skýtají ale minimální možnosti návratnosti. „Výrazné investice do vývoje elektromobilů, když trh a zákaznická základna nejsou připraveny, by byly drahým koníčkem a projevem finanční nezodpovědnosti k akcionářům, zákazníkům, našim zaměstnancům a jejich rodinám,” řekl Winkelmann a označili jsme to za diplomatické.
Jistě to tak vnímal též, ale značka naneštěstí spadá pod koncern Volkswagen, který stále trvá na tom, že budoucnost patří elektrickému pohonu, i kdyby se Ursula von der Leyen měla vrátit ke „koze” (tím myslíme zejména ženám dobře známé vybavení gynekologických ordinací). Winkelmann tak v mezičase musel zamířit na kobereček, kde mu bylo vysvětleno, že i Lamborghini musí projevovat k elektrickému pohonu víc vstřícnosti, neboť tím pomáhá utvářet jeho image. A tu automobilka potřebuje budovat v pozitivním, ne negativním duchu.
Nově tedy v rozhovoru pro Autocar uvedl, že byl v únoru byl špatně pochopen a vůbec to tak nemyslel. „Neřekl jsem to tímto způsobem, to bych rád zdůraznil,” sdělil nyní s tím, že i když slova o drahém koníčku platí, Lambo jej bude provozovat dál - akcionáři, zaměstnanci, rodiny, na tom už teď nesejde.
Práce na prvním firemním elektromobilu tak podle něj pokračují, jen pomaleji. „Časová osa se nyní posunula za rok 2030. Budeme velmi pozorně sledovat, jak se v budoucnu u našich zákazníků mění přijímání elektrických aut. Pokračujeme ovšem v práci na věcech, které jsou podstatné, abychom byli připraveni. Mluvíme tu ale o něčem, co je velmi emotivní záležitostí a co nelze racionálně vysvětlit,“ zmínil dále.
„Lamborghini si nekupujete proto, abyste se dostali z jednoho bodu do druhého, ale protože jde o váš dětský sen, nebo se chcete odměnit za nemalé pracovní nasazení, chcete něco, co překoná vaše očekávání,“ řekl dále Winkelmann s tím, že značka se u elektromobilu snaží hlavně zajistit, aby se jeho zvuk a emoce s ním spojené lišily od konkurence. Přitom ale dodal, že jedním z důvodů, proč zákazníci tato auta odmítají, je absence zvuku. Tím ale jen potvrdil, že Lamborghini stojí před nemožnou misí, což sám jistě ví - jeho první rozhovor nebyl špatně pochopen, k tomu vůbec nedává prostor, prostě jen řekl, co si reálně myslí.
Postup Winkelmanna tak připomíná pravidelná vystoupení Morgana Freemana před komisí posuzující možnost jeho podmínečného propuštění ve filmu Vykoupení z věznice Shawshank, u kterého pravidelně říká, jak se napravil. Také Stephan W. „se napravil”, ale věříme mu to asi stejně jako to komise věřila Freemanově Ellisi Boydovi Reddingovi. Až Winkelmann řekne to, co nakonec Reddinga z vězení dostalo, bude to jistě uvěřitelnější...
Než se tak stane, máme se dočkat sériové verze modelu Lanzador, která by v nabídce měla zamířit pod Urus. O její pohon by se mělo starat identické ústrojí, tedy čtyřlitrový osmiválec s hybridní technikou. Na letošek pak značka chystá pár dalších novinek, které budou odhaleny na červencovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu a na srpnovém Týdnu aut v Monterey. Jednou z nich nejspíš bude Revuelto Roadster, tedy otevřená verze dvanáctiválcového hybridu.
Koncepční Lanzador se nakonec stane produkční realitou, jen již nepůjde o ryzí elektromobil, nýbrž o osmiválcový plug-in hybrid. Elektromobil šéf firmy nedávno otevřeně odpískal a pohanil, teď to bere zpět. Proč asi? Foto: Lamborghini
Zdroj: Autocar
