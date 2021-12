Šéf Lamborghini věří, že spalovací motory neskončí, krk jim má zachránit stále přehlížené řešení před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Mnozí šéfové automobilek se tváří, jako by bylo jen otázkou času, až elektrický pohon bude vlastní všem autům bez rozdílu. Stephan Winkelmann mezi ně nepatří, elektřina podle něj bude jen součástí mixu.

Stephan Winkelmann patří mezi nejschopnější automobilové manažery světa. Dojnou krávu udělal nejprve z Lamborghini, než začal se stejnou vehemencí uvádět na trh nové a zejména daleko dražší varianty Bugatti. Přitom soustavně tvrdil, že v obou případech nemáme v brzké době očekávat elektromobily, neboť zákazníci na ně ještě nejsou ani připravení, ani zvědaví. Navíc ani jedna značka by dle jeho názoru nedokázala poslat na vůz tak dobrý vůz, aby dostál obvyklým očekáváním.

Bugatti se ale v mezičase dalo do holportu s chorvatským Rimacem, což jinak než příchodem elektrického modelu nemůže skončit. Winkelmann i proto pozici šéfa opustil a vrátil se k Lamborghini, kde na elektrickou strunu nadále nehraje. Přesto potvrdil, že v roce 2027 nebo 2028 dorazí i elektrické Lamborghini. Neznamená to však, že by sedmapadesátiletý manažer změnil své postoje, spíše našel jakýsi kompromis.

Lamborghini totiž během této dekády čeká další expanze, neboť současné tříčlenné portfolio by měl doplnit další zcela nový model. Winkelmann sice neupřesnil, oč půjde, novinku však popisuje jako „univerzálnější“. Disponovat by pak měla dvěma dveřmi, stejně jako nástupci modelů Aventador a Huracán. V jejich případě se pak sice taktéž počítá s elektrifikací, ovšem jen částečnou, neboť pohon dostanou na starosti hybridní jednotky.

Winkelmann totiž věří, že spalovací motory neskončí a bude je možné dále prodávat díky stále přehlíženému řešení - syntetickým palivům, jimž se v rámci koncernu VW věnuje především Porsche. „Legislativci rozhodnou, co nám bude dovoleno dělat od roku 2030 dále. Na druhou stranu ale věříme, že to bude příležitostí pro syntetická paliva, která jsou CO2 neutrální a bude je možné vyrábět v takovém množství, aby mohlo pohánět naše vozy. Toto je příležitost, ke které si chceme nechat otevřenou cestu,“ řekl Winkelmann v rozhovoru pro Yahoo Finance.

Šéf Lamba zároveň dodává, že rozhodnutí o budoucím směřování firmy v současné době rozhodně čekat nemáme, neboť zkrátka nikdo neví, co bude. Nepřímo tím naráží na halasná prohlášení řady jeho kolegů, kteří si malují elektrickou budoucnost na roky 2025, 2030 nebo 2035, aniž by věděli, jestli za dva týdny budou mít dost čipů na výrobu auta vyvinutého v roce 2015.

Z jeho slov je ostatně cítit i nejistota týkající se syntetických paliv. Nejde o toto řešení jako takové, Winkelmann si je spíše dobře vědom toho, že koncern VW je nakloněn spíše elektrifikaci. Po technické stránce přitom není co řešit - Porsche syntetickými palivy již dnes pohání svá závodní auta, za pár let pak na ně kompletně přesedlá Formule 1. A pokud jsou syntetická paliva úspěšná v motorsportu, pak se jeho využití u silničních aut rozhodně nemusíme obávat.

A svým způsobem by se o své angažmá nemusel bát ani Winkelmann, navzdory „antielektrickým” postojům. Ten nově uvedl i to, že letošní rok bude pro Lamborghini rekordní, a to jak v rámci prodejů, tak v případě obratu i zisku. Vedení koncernu by tak muselo být již vskutku šílené, pokud by šéfa této značky chtělo vyhodit jen proto, že chce zákazníkům nabízet primárně to, co chtějí.

Stephan Winkelmann sice není do elektromobility tak žhavý jako šéf koncernu VW Herbert Diess, to by však pro jeho budoucnost nemuselo být až tak problematické. Jím vedené Lamborghini totiž vydělává stále více peněz. Foto: Bugatti

Zdroj: Yahoo Finance@YouTube

Petr Prokopec

