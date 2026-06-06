Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí

Tento člověk na první pohled působí dojmem, že je totálně mimo realitu, historicky ale proslul upřímností, která předchází změnám ve fungování jím řízené firmy. Existuje tedy naděje, že ani tímto prohlášením jen planě nestřílí do vlastních řad, ale chystá se něco změnit.

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Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí

dnes | Petr Prokopec

Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí

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Foto: Lotus

Tento člověk na první pohled působí dojmem, že je totálně mimo realitu, historicky ale proslul upřímností, která předchází změnám ve fungování jím řízené firmy. Existuje tedy naděje, že ani tímto prohlášením jen planě nestřílí do vlastních řad, ale chystá se něco změnit.

Snahu Lotusu rozšířit nabídku i o jiná než superlehká sportovní auta není těžké chápat, je to cesta k širšímu zásahu na trhu, který jí může dovolit prosperovat. Pokud by tedy britská firma ovládaná dnes čínským Geely zůstala současně věrná oněm lehkým sporťákům, těžko by na její adresu šlo pronést jediné kritické slovo. Jenže takto to neproběhlo.

Lotus z nabídky odpálil klasické, nutno dodat úspěšné puristické modely jako Elise či Exige, a místo nich nenabídl nic. A s výjimkou Emiry nenabízí nic, co by je aspoň vzdáleně připomínalo. Místo toho se pateří nabídky měly stát elektrické modely úplně jiného charakteru. Kde se tedy Elise a Exige pohybovaly s hmotnostní okolo tuny či dokonce pod ní, tam sedan Emeya a SUV Eletre dosahují víc než dvojnásobku, na kontě mají 2 455 a 2 600 kilo. Což je šílené na jakékoli auto jakékoli značky, natož pak na Lotus.

V tomto kontextu může zaskočit aktuální prohlášení šéfa Lotusu. Feng Qingfeng podle Car News China uvedl, že jakékoli sportovní auto, jehož hmotnost přesahuje 1,8 tuny, je mizerné. Tím ovšem třiapadesátiletý manažer spustil salvu do vlastních řad, neboť jediným modelem, který Lotus momentálně nabízí, a který je pod touto metou, je ona spalovací Emira, která má na kontě zhruba 1 460 kilo. Ovšem i vlajková loď značky, supersport Evija, je s 1 894 kg příliš těžká.

Jen u hmotnosti navíc šéf Lotusu nezůstal. Podle něj je totiž dalším naprostým nesmyslem touha výrobců po příliš vysokém výkonu, neboť v dnešní elektrické éře lze tisícovek koní pod kapotou dosáhnout velmi snadno. Jenže tak početné stádo se podle něj velmi špatně krotí, dané vozy tedy mají značný problém s ovladatelností. Znovu se člověku chce mu připomenout, že Evija má na kontě 2 039 kobyl, zatímco Emeya a Eletre jsou v elektrické verzi přibližně na polovině.

Bylo by ale snadné Fenga Qingfenga označit za člověka, který ani netuší, co sám nabízí, se znalostí jeho historie to lze označit za první možný krok na cestě k nápravě. Feng je technik a v minulosti - poté, co Lotus dostrkal k nabízení téměř jen těžkých elektromobilů - uznal, že dokud sám nezačal jezdit po okruzích, nechápal, proč by někdo měl chtít spalovací auto. Ať to pochopil a Lotus se k nim nyní vrací.

Teď by se tedy mohl vrátit i k lehkým autům, což nejenže nezní špatně, ale mohlo by to i zachránit firmu před dalším úpadkem prodejů. Ano, směrem k současné produkci je to od Fenga kontraproduktivní, jeho upřímnost a rána do vlastních řad ale je současně tím správným impulsem k tomu něco změnit. Takovým, který lidé ve vedení postupně se potápějících firem typu Volkswagen nejsou schopni vydat a doufají, že bazírování na dosud neúspěšné strategii firmě najednou přinese úspěch.


Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí - 1 - Lotus Evija X 2024 prvni foto 01Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí - 2 - Lotus Evija X 2024 prvni foto 02Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí - 3 - Lotus Evija X 2024 prvni foto 03Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí - 4 - Lotus Evija X 2024 prvni foto 04Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí - 5 - Lotus Evija X 2024 prvni foto 05Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí - 6 - Lotus Evija X 2024 prvni foto 06Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí - 7 - Lotus Evija X 2024 prvni foto 07Šéf Lotusu říká, že auta vážící přes 1,8 tuny jsou mizerná. Asi zapomněl, že sám skoro nic jiného nenabízí - 8 - Lotus Evija X 2024 prvni foto 08
Feng Qingfeng vidí těžká elektrická auta s vysokým výkonem jako mizerná. A má pravdu, dvoutunový sporťák nikdy nebude opravdu dobré auto. Že je přesně takovým vozem i vlajková loď značky, tedy skoro dvě tuny vážící Evija disponující více než dvěma tisícovkami koní, nemusí být nutně tak hloupá okolnost - přesně to může chtít šéf Lotusu změnit. Foto: Lotus

Zdroj: Car News China

Petr Prokopec

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