Šéf Mercedesu-AMG v posledním rozhovoru před propuštěním prokázal, že své pozici absolutně neměl co dělat

Petr ProkopecAutomobilové firmy zjevně nechápou, že ta správná auta pro nadšence dokáže dělat jen nadšenec. Jen takový člověk skutečně rozumí tomu, co lidi nutí vzít miliony a utratit je za auto, které racionálně vzato nepotřebují. Michael Schiebe mezi takové lidi opravdu nepatří.
včera | Petr Prokopec
Automobilové firmy zjevně nechápou, že ta správná auta pro nadšence dokáže dělat jen nadšenec. Jen takový člověk skutečně rozumí tomu, co lidi nutí vzít miliony a utratit je za auto, které racionálně vzato nepotřebují. Michael Schiebe mezi takové lidi opravdu nepatří.
S pořízením spousty věcí si kupujete nějaký pocit, emoci, kterou může leckdo vnímat jako docela povrchní. Však proč lidé jdou a koupí si u Diora kabelku za statisíce, i když v ní odnesou věci úplně stejně jako v tašce s namalovanými Ninja Želvami za tři stovky? Protože to v nich vyvolává nějaký pocit - líbí se jim ona taška, líbí se jim, jaké reakce vyvolává v okolí, mezi jaké lidi se tím pasují, co tím dávají najevo... Jsou to racionálně vzato pitomosti, zbytečnosti, ale lidé za to platí velké peníze, a tak to nelze šmahem smést ze stolu jako nic. Je to rozhodně něco.
Navíc platí, že ačkoli je projevem toho skutečně vcelku povrchní pocit, jeho podstata musí být hluboká. Lidé obvykle nezískají nic z výše zmíněného tím, když ta kabelka nebude od Christiana Diora, ale dříve či později rozpoznatelný „fejk”. Bude se vám líbit taková taška, pokud se vám začne po dvou dnech rozpadat? Budete sledovat reakce okolí, když budete vědět, že si hrajete na něco, čím nejste? Kam vás pak taková věc zařadí, co tím dáte najevo? Bude to všechno zdrojem nějaké formy ostudy, ne těch pocitů, které jste chtěli mít.
Může se zdát, že jsme si spletli okénko prohlížeče a tento článek měl skončit někde na FashionForu, je to ale jen pokus vysvětlit to, co někteří ne a ne pochopit. S automobily je to totiž úplně stejné. Když už za ně utratíte tolik, co řada lidí nevydělá za dekádu, také chcete nějaký pocit. Jednoduše tedy nechcete, aby se v interiéru nacházela imitace karbonu a kůže. Místo toho vyžadujete, aby šlo o skutečná uhlíková vlákna a useň, která ještě nedávno běhala na pastvě. A toužíte i po pocitech vycházející z technické podstaty vozu, které ve vás nevyvolávají jen skvělé technické parametry.
Tím se dostáváme k „fejkům”, které začínají být spojené s elektrickými vozy. Jejich výrobci totiž dospěli k názoru, že lidem, kteří si u těch spalovacích užívali jejich zvuku, vibrací, projevů řazení a dalších typických vlastností, které jsou tím zajímavější, čím výjimečnější auto si koupíte, bude do budoucna stačit, když vše zařídí reproduktory a jiná divadýlka.
Jedním z velkých zastánců těchto systémů byl i Michael Schiebe, dnes už naštěstí bývalý šéf divize AMG. Ten se v posledních měsících „blýsknul“ prohlášeními natolik nelogickými, že mu skutečně muselo začít „šibat“. Uváděl totiž kupříkladu, že jeho týmu se na základech platformy AMG.EA povedlo vyvinout „nejlepší elektrický osmiválec na trhu“. Pohonná jednotka dle něj měla zajistit dokonalé pouto mezi vozem a řidičem, přičemž ten měl dále podlehnout simulovanému řazení, i kdyby dříve vůči němu byl maximálně skeptický.
„Musíme zajistit, aby taková auta byla nadmíru emociální. A i když jde o elektromobily, dostáváte odezvu, protože přesně to naši zákazníci na svých vozech milují,“ uvedl znovu v Schiebe v rozhovoru pro WhichCar, tím posledním před jeho propuštěním. A znovu tak ukázal, že ve své pozici absolutně neměl co dělat. Klientela AMG po oněch pocitech skutečně touží, v tom má pravdu. Očekává ale skutečnost, reálný projev vycházející z přítomnosti spalovací jednotky pod kapotou, ne hru na totéž.
Pokud by pak chtěla rychlý elektrický pohon, dávno mohla a dál může zamířit třeba k Tesle, která jí za méně peněz nabídne lepší dynamiku. Navíc bez jakékoli přetvářky. Nic z toho ovšem Schiebe zjevně nepochopil. Místo toho až do poslední chvíle žil ve svém vlastním světě, ve kterém lidé dosud nakupující kabelky v Pařížské ulici ze dne na den zcela změní své uvažování a pro tu další zamíří na zmiňovanou vietnamskou tržnici. Navíc by za ni měli dát ještě víc než za tu skutečnou, to je skutečně absurdní a nepochopitelné uvažování.
Slovy klasika: co jen se na tom mohlo pokazit? No naprosto všechno, takovému vábení zkrátka nikdo nemohl podlehnout. Ostatně pokud se svými elektromobily nezaujal ani Mercedes, jen stěží mohla ohromit divize AMG jako taková.
Když se ovšem podíváme na Schiebeho kariéru, vlastně nás jeho „mimozita” nepřekvapuje. Nikdy totiž nešlo o pravověrného nadšence, který by přivstal ve čtyři ráno, jen aby mohl vyrazit na prázdnou okresku. Když totiž u Mercedesu v roce 2004 nastoupil, věnoval se plánování strategických projektů a posléze přestoupil na kontrolu marketingu a prodejů. Šéfem AMG se pak stal v březnu 2023, tedy v době, kdy tato divize mířila na tenký led. Jenže jí nezarazil, místo toho přidal do kroku. A to mu zlomilo vaz. Litovat ho opravdu nebudeme, v této pozici se nikdy neměl ocitnout.
Michael Schiebe zjevně žil ve svém vlastním vzdušném zámku, kde lidé nevyžadují autenticitu, ale klidně dají majlant za faleš. Není tak divu, že musel Affalterbach opustit. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: WhichCar
