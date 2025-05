Šéf ostrých Mercedesů ani po totálním fiasku čtyřválcové C63 nepochopil nic, o současném automobilovém průmyslu to říká všechno před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud chcete v pár větách shrnout celý hlavní problém dnešního automobilového světa, Michael Shiebe pro vás udělá přesně to. Nepochopíme, jak je možné, že se takoví lidé dostali do svých pozic, stejně jako nepochopíme, proč i v nich po tak zřetelných selháních zůstávají.

Připusťme, že řídit významnou součást automobilové firmy není snadné, stejně jako řídit ji celou. Některá rozhodnutí ale přece nejsou zase tak složitá. Vaším úkolem je v prvé řadě co nejlépe uspokojit přání klientů za respektování platných pravidel či vnímání nabídek konkurence, a to tak, aby na tom společnost pokud možno něco vydělala. Začít pak musíte vždy u toho prvního, protože pokud v tomto bodě selžete, násobíte celý zbytek rovnice nulou. A jak známo, nula krát cokoli je vždy nula.

Přesto v tomto bodě dnešní automobilový průmysl selhává především. Ještě je možné to nějak chápat u široce zaměřených produktů, v jejichž případě jsou preference zákazníků poněkud rozostřené či zamlžené tím, že jich uspokojujete příliš mnoho naráz a některé jdou jeden proti druhému. Ale co když máte udělat výkonný model pro nadšence? To je dnes - paradoxně - to nejjednodušší zadání.

Není těžké zjistit, co takoví lidé chtějí, jsou to často - zvlášť u jedné značky - podobní „pacienti”. Nemusíte v takovém případě ani moc hledět na některá regulatorní omezení, neboť takových aut obvykle prodáte pár tisíc z milionů. A je pak celkem jedno, jestli mají normovanou spotřebu 6, 8 nebo 12 litrů benzinu, jestli u toho vygenerují 150, 200 nebo 300 gramů CO2 na km, v rámci flotilových emisí nepředstavují skoro nic. Taková auta opravdu musí být v prvé řadě uspokojivá, neboť míří za klientelou, která ví, co chce, je ochotna za to platit a dělá vám jméno. Kdo si na silnici všimne BMW 320d? Nikdo, jezdí jich milion. Ale zkuste vyjet s bobrem... Teď myslíme poslední M3, dostanete palce nahoru i dolů, je to auto, které vzbuzuje nějakou emoci. A když z něj vystoupí nadšený majitel, všichni kolem ho chtějí také.

U takových aut tedy nemusíte sahat po downsizingu, nemusíte lidi nutit do automatických převodovek, nemusíte do nich montovat start-stopy, nemusíte dělat žádné z těch stupidit, které v očích nadšenců ruinují nová auta už skoro 20 let. Prostě nemusíte, nemusíte a zase nemusíte, můžete si vybrat zákazníka jako střed vaší pozornosti a slíznout smetanu. Přesto to skoro nikdo nedělá.

Někteří se snaží aspoň o nějaký kompromis, třeba ono BMW (tedy až na kompletně nesmyslnou novou M5), někteří se ale nesnaží o nic. Na piedestalu je mezi nimi Mercedes-Benz, který s třídou C a vrcholným C63 od AMG udělal ještě něco horšího než BMW s onou M5 - dal mu místo motoru V8 čtyřválec a udělal z něj o několik metráků těžší plug-in hybrid. Auto tak přišlo v podstatě o všechno, roky ho nechce skoro nikdo a situace v tomto směru jen graduje.

Psali jsme o tom mnohokrát, a tak se nebudeme opakovat, Mercedes prostě dostal lekci. Jeho nejváženější klientela na něj udělala dlouhý nos, otočila se k němu zády a nedala mu ani korunu. Automobilka to mohla brát jako lekci, mohla se nyní podívat tváří v tvář realitě, uznat, že mohutně chybovala ignorací preferencí zákazníků, kteří si těžký čtyřválcový hybridní pohon s nestálým výkonem a nanicovatým projevem nepřejí, ale ne. Nepochopila nic.

Dokázal to zas jednou šéf AMG Michael Shiebe v rozhovoru pro Motor Trend, ve kterém i po všem popsaném mimo jiné řekl: „Asi jsme mohli našim zákazníkům tuto technologii lépe vysvětlit. Existují fanoušci ryzích motorů V8 a je těžké je přeorientovat na hybridní čtyřválcovou technologii.”

Je k tomu vůbec nutné něco dodávat? Do prkenný ohrady, je tak těžké pochopit, že tady není co vysvětlovat? Že problémem není „vysvětlování”, ale produkt sám, který je zřetelně nesmyslný, inferiorní a především nežádaný a zvlášť v případě tohoto modelu nemá smysl cpát ho lidem do chřtánu za každou cenu? Je to ta nejprimitivnější linie k pochopení celé věci a Schiebe nemá dost smyslu pro realitu, aby pochopil aspoň to.

V komunitě klientů AMG vyvolalo jeho vyjádření velký poprask, neboť je vnímáno jako kdyby řekl, že chyba je v zákaznících. Chyba nikdy není v zákazníkovi a v tomto případě obzvlášť ne, chyba je na straně automobilek, které s neskutečnou arogancí preference zákazníků zřetelně ignorují a jedou si svou až do hořkých konců. A z Schiebeho vyjádření je patrné, že klidně až za hořké konce, neboť čtyřválec má z C63 od AMG dostat s faceliftem padáka. Toho by měl dostat i Schiebe, pokud soudnost neztratil aspoň zbytek vedení Mercedesu. Pro takto uvažující lidi dělající tak zbytečné a hloupé chyby není v řízení automobilových firem místo.

Zazvoní zvonec a tomuto nesmyslu bude konec? Pokud ano, ani to nepřiměje Mercedes pochopit, že chyboval a důvodem nezájmu o tento vůz je v prvé řadě sám produkt. Foto: Mercedes-Benz

