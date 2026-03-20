Šéf Rolls-Roycu odepsal plány na přechod jen na elektrický pohon, jeho komentář k věci je ale naprosto směšný
včera | Petr Miler
Elementární zdravý rozum, opravdu naprosté inteligenční minimum a stopové zbytky logiky by komukoli i s nulovou orientací v oboru zabránily takové rozhodnutí kdy učinit. A Chris Brownridge se teď tváří, že to někdy dávalo nějaký smysl? Směšné.
Někteří nenesou dobře, když jsme k jejich jednání příkře kritičtí, ale máme pocit, že to je jediná cesta k nápravě věcí. Člověk může udělat chybu, jistě, stává se to všem z nás. Jen stoprocentní akceptace vlastního selhání, důsledná identifikace jeho příčin a neméně nekompromisní snaha se stejnému omylu vyhnout ale vede ke katarzi, která nás jako jediná posune vpřed.
V automobilovém průmyslu to nevidíme, a tak s o to větší vehemencí ukazujeme prstem na ty, kteří se pokrytecky tváří, že vlastně žádnou chybu neudělali, akorát to holt špatně dopadlo. Funguje to snad tak v našich každodenních životech? Jistěže ne.
„Skvěle jsem řídil, ale napálil jsem do stromu a celá rodina zemřela.”
„V manželství jsem se vždy rozhodoval správně, ale žena se se mnou kvůli mé nevěře rozvedla.”
„Udělal jsem dokonalou večeři, ale všichni se otrávili.”
Takové fráze neřekl se vší vážností nikdo a nikdy. Každý by se mu vysmál. Můžete udělat chybu jako řidič? Ano a může to mít tragické následky. Ale nejednali jste v danou chvíli správně a jen pochopení toho, co jste pokazili, vám dovolí příště nechybovat - bude-li nějaké příště. Můžete ve vztahu s někým ztratit kontrolu nad svými pudy a „ujet”? Asi byste neměli, ale stát se to může, pak jste ovšem v manželství zcela jistě nerozhodovali správně a nepochopení vlastního selhání vám nedovolí se příště zachovat lépe, ať už ve vztahu s kýmkoli. Musím pokračovat?
Jsou to jasné věci, každý soudný člověk je tak vnímá. Všichni se rozhodujeme v určitých situacích ad hoc a někdy je to prostě špatně - někdy i velmi zřetelně špatně. Ale pořád to může být lidské, pokud následuje uvědomění si vlastního omylu a ona katarze. Mám pocit, že v životě je to normální a dominující proces, v automobilovém světě velká rarita.
Výjimkou se rozhodl nestát šéf Rolls-Roycu Chris Brownridge, který dokonce hájí rozhodnutí, za které ani nenesl přímou odpovědnost, jakkoli mu byl přítomen. Také Rolls totiž před pár léty ohlásil, že dokonce už od roku 2030 nebude nabízet nic než elektrická auta. Stříkala z toho neproveditelnost, Rolls-Royce je značka s konzervativní klientelou, která nabízí těžká a výkonná auta mající zvládat libovolný přesun s naprostou samozřejmostí. A navíc má spoustu klientů na dnes tak probíraném Blízkém východě, kde na elektrický pohon není zvědavý skoro nikdo.
Přesto firma takové rozhodnutí učinila. A snes, stejně jako mnoho jiných, říká, že tenhle plán hází do koše.
V rozhovoru pro Timesy to oznámil generální ředitel firmy Chris Brownridge s tím, že plán přejít do roku 2030 jen na elektromobily padá a automobilka bude pokračovat ve výrobě dvanáctiválcových motorů. „Na každého klienta, který miluje elektromobil, připadá jeden, který ho nemiluje,” řekl svérázně. A objevně dodal: „Uznáváme, že někteří klienti chtějí radši mít motor V12. Dvanáctiválec je součástí naší historie.”
To nejhloupější ale teprve přišlo. Navzdory totálnímu fiasku naprostého nesmyslu pouhé 4 roky po jeho ohlášení uvedl, že rozhodnutí přejít jen elektrický pohon „bylo v danou chvíli správné”. A nám hlavy reflexivně letí do zdí a dokola do nich naráží.
Ksakru, pane Brownridgi, nebylo. Nikdy nebylo a nikdy být ani nemohlo, za jakýchkoli okolonstí. V době, kdy byly tyto naprosto očividně nesmyslné plány oznamovány, jsme bez ohledu na technickou, ekonomickou, obchodní nebo jakoukoli jinou realitu opakovali pouze elementárně logické tvrzení: Nabídnout také elektrická auta? Proč ne, někdo je chce a bude kupovat, tím si lze i pomoci. Ale oznamovat konec čehokoli? To přece nikdy, nikdy nedávalo žádný smysl. Copak zlákáte byť jen jediného zákazníka tím, že něco nenabídnete? Je to naprosto absurdní.
Je to vždy ryzí prohra, protože i kdyby existoval jediný člověk, který chce dál kupovat spalovací auta, ztratíte tím aspoň jeho. Ale nezískáte nikdy nikoho, tento „negativní marketing” je jednoduše nekonečně tupý. Nebo snad myslíte, že nějakému pekařství prospěje prohlášení: „Už vám nikdy nenabídneme nic jiného než housky?” Pokud kupuji jen nebo také housky, je mi to jedno, nic pozitivního to pro mě neznamená. Pokud kupuji výlučně rohlíky, už nikdy nepřijdu.
Nepochopit tuto základní logiku ani s odstupem času je ostudně ubohé a máme pocit, že Chris Brownridge je další člověk, který ve své pozici nemá co dělat. Ale asi v ní ještě chvíli zůstane, k čemuž stačí to, že bude jednat jinak. Mateřské BMW už potvrdilo, že spalovací motory včetně těch dvanáctiválcových pro Rolls-Roycy protáhne i emisní normou Euro 7 a bude je nabízet dál. Takže... Rozejděte se, nic se nestalo. Akorát další manažer automobilky ze sebe udělal hlupáka před celým světem. A my tomu opravdu nechceme jen nečinně hledět.
Poslední vyjádření šéfa Rollsu Chrise Brownridge je směšné. Oznamovat přechod jen na elektrická auta nedávalo nikdy žádný smysl, Brownridge to ale nechápe ani poté, co tenhle záměr odpískal. Foto: Rolls-Royce
Elektrický Spectre neuspěl a po úvodním zájmu o většinu kupců zase přišel. Nabízet jen takové vozy by ale nedávalo smysl, i kdyby se mu náhodou dařilo lépe. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: The Times
