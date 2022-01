Šéf Samsungu si před 30 léty koupil absolutní vrchol německého luxusu, dnes je na prodej skoro nejetý před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fantastische Fahrzeuge Michael Fröhlich, publikováno se souhlasem

Jde v podstatě o unikátní auto, mimořádně luxusní provedení vrcholného Mercedesu své doby s maximální výbavou i nejlepší dostupnou technikou. Nejezdit s takovým autem je skoro hřích, tady se to ale stalo a výsledkem je zcela výjimečná nabídka.

Když Mercedes v roce 1991 nabídl model 600 SEL, šlo o to absolutně nejlepší, co jste si u této značky mohli pořídit. Vrcholná limuzína stála v době svého vzniku 206 tisíc německých marek, což podle tehdejšího kurzu vycházelo na asi 3,8 milionu československých korun. Možná si dnes říkáte, že to nebyl špatný kauf, tehdy jsme ale v průměru brali 3 792 Kčs a auto za skoro čtyři miliony si mohlo dovolit jen pár šikovných lidí, kteří se uměli chopit nově nabízených příležitostí - ať už v dobrém či zlém.

Už z toho je zjevné, že o novém Mercedesu 600 SEL generace W140 mohli tou dobou téměř všichni Češi jen snít, jiným ale ani ten nebyl dost dobrý. Jedním z nich se stal tehdejší šéf jihokorejského koncernu Samsung, který chtěl 600 SEL, ale ne úplně běžný. Obrátil se tak na belgickou firmu Carat Duchatelet, která z Mercedesů té doby dělala absolutní vrcholy německého automobilového luxusu. A právě od ní si svůj 600 SEL nechal dotvořit k obrazu svému

Prodloužená limuzína dostala tehdy veškerou možnou výbavu, kterou do ní bylo možné instalovat. Fax, televize s VHS, telefon k řidiči, lednička... Z výbavy je tu naprosto vše, co si dovedete (a někdy možná ani nedovedete) v autě představit. Kůže, dřevo, kovy a další materiály použité v interiéru jsou naprosto prvotřídní. Muselo být něco nechat se s takovým autem vozit po schůzkách, šéf Samsungu toho ale zjevně využíval jen velmi okrajově. Tak se stalo, že vůz je nyní na prodej s pouhými 32 205 km na tachometru. Najet něco málo přes 1 000 km ročně v průměru je na jakoukoli třídu S opravdu komicky nízké číslo, ale přesně po takovém „zápřahu” je dnes na prodej.

Nabízí jej německá firma, která se na podobné historické skvosty specializuje a říká, že auto je přesně v tom stavu, v jakém se zdá být - 1A. Přes minimální nájezd mu nechyběl pravidelný servis a je prý v dokonale provozuschopném stavu bez jakýchkoli skrytých vad a s garantovaným nájezdem. To zní přesvědčivě, ostatně najít na fotkách víc než pár kosmetických chybiček je nemožné.

Bezchybný má být i šestilitrový motor V12 generace M120, který na zadní kola posílá až 408 koní a 580 Nm přes automatickou převodovku, s tím parádu naděláte i dnes. Cena 70 000 Eur (asi 1,7 milionu Kč) není vyloženě nízká, jsou to ale doslova drobné ve srovnání s oněmi 3,8 milionu Kčs. Tolik navíc stál „obyčejný” 600 SEL W140, tenhle skvost musel přijít na ještě násobně vyšší sumu. Hřích nekoupit? Berte to s nadsázkou, ale skoro to tak vypadá.

Zdroj: Mobile.de

