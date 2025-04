Šéf Seatu náhle skončil, těsně před tím ale v rozhovoru popsal, jak na tom dnes automobilka je včera | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Už fakt, že do poslední chvíle dávat rozhovory, jasně ukazuje, že jeho odchod nejspíš nebyl dobrovolný a rozhodně nebyl plánovaný. Co bude se Seatem teď? Na to se ptáme už nehezky dlouho. A po stejnou dobu se zdá, že odpověď na tuto otázku nemá ani sám mateřský koncern.

Wayne Griffiths, momentálně už bývalý šéf Seatu, v poslední době mezi nejvyšší manažery koncernu Volkswagen, jako jsou Schäfer nebo Zellmer, příliš nezapadal. Tito dva a mnozí další totiž navzdory zřetelným problémům, které pokus přejít jen na elektrická auta přináší, nevidí budoucnost v ničem jiném. To Brit stojící v čele španělské značky si stále ponechával kritický odstup. Ani on sice nikdy neplaval proti proudu, neměl ale problém konstatovat, že pod hlavičkou Seatu bychom nemá smysl takové auto nabízet, protože se na něm zkrátka nedá vydělat.

Těžko říci, zda mu tato slova obrazně řečeno zlomila vaz a přispěla k tomu, že byl odvolán, nebo se zkrátka již na neutěšený stav nechtěl dále dívat, a skončil sám. V oficiálním komuniké totiž Seat zmínil pouze tolik, že Griffiths odstupuje „na vlastní žádost, aby se věnoval novým výzvám“. Kdo bude jeho nástupcem, zatím nebylo vzhledem k náhlosti jeho odchodu upřesněno. Pokud ale koncern VW dosadí do čela značky někoho, kdo bude přizpůsobivější a bude stejně jako ostatní manažeři velebit elektromobilitu, pak Seat čekají jen problémy.

Ještě před svým náhlým koncem v čele značky se totiž Griffiths svěřil kolegům z Auto Expressu, že Seat potřebuje znovu najít cestu, po které by mohl neochvějně kráčet. Dokonce i v době elektrické, kdy by měl sloužit jako základní vstupenka do koncernového klubu. Jako taková by se tedy značka měla zaměřit na mladší klientelu, které nabídne „dostupnou elektromobilitu. Ale nejen dostupnou pro zákazníka, ale i pro nás, což je další háček - udělat malá auta ziskovými,“ uvedl.

Zrovna tato meta je zatím v rámci koncernu nedosažitelná, a to dokonce natolik, že Seat - stejně jako žádná další značka - ani nechtěl participovat na vývoji Volkswagenu ID.1. „Pokud chcete být součástí projektu, musíte zaplatit svůj podíl na vývojových nákladech. Nelze zkrátka jen přijít s jiným logem, je třeba, aby šlo o skutečný Seat, a to stojí peníze. Aktuálně je byznys Cupry ziskovější, proto bylo lepší utratit dané peníze za nové Cupry,“ dodal dále Griffiths.

ID.1 se tedy španělského příbuzného nedočká, stejně jako malý elektromobil nedorazí ani s logem Audi či Škody. Tedy v nejbližší budoucnosti, v té trochu vzdálenější je ale takový vůz dle bývalého šéfa Seatu nevyhnutelný. To ale pro španělskou automobilku může být problém, neboť VW u chystané novinky cílí na startovní cenu okolo půl milionu korun. Takové peníze ale mladí nemají, navíc je nedají za „nákupní tašku“ vhodnou akorát tak do města a nejbližšího okolí.

Vývojový šéf značky Werner Tietz k tomu navíc uvedl, že Seat přesto nehodlá představit žádný úplně nový spalovací vůz, místo toho počítá s tím, že Ibiza a Arona projdou výraznou modernizací, která by měla zajistit zájem publika o ně do konce dekády. Co ale přijde poté? Místo vytoužené prosperity to naopak může být konec značky, ostatně na takřka půl milionu korun dnes startuje právě ona Ibiza, která je větší a problémy s dojezdem ji netrápí.

Přesto všechno ale už nejde o takový bestseller, jakým čtyřmetrový hatchback býval, ona cena je zkrátka příliš vysoká. Griffiths měl něco takového přímo před očima, do jisté míry tak musel bojovat ve válce, kterou nešlo vyhrát a ve které mohl maximálně tak rozhodovat, jak velké budou oběti. Opravdu by nás tak nepřekvapilo, kdyby jej něco takového přestalo bavit a tak raději zvednul kotvy a Titanic opustil - jak praví britští kolegové, Seat je momentálně na rozcestí a jeho budoucnost je v nejlepším případě mlhavá.

ID.1 se koncernových sourozenců prý nedočká. A není vlastně divu, neboť malou Škodu či Seat za půl milionu korun by nikdo nekupoval. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.