Šéf Škody už na to přišel. „Nemůžete lidi přinutit kupovat elektromobily," říká

Působí to jako prozření, Klaus Zellmer ale musí ještě ujít kus cesty, aby pochopil, co je to trh a jak se na něm chovat. Současně s uvedeným totiž přesto opakuje, že podporuje EU ve snaze zakázat spalovací auta od roku 2035. Jaký to dává smysl?

Česká Škoda je další z automobilek, která na vlastní oči nejlépe vidí, jak obtížné je zejména na některých trzích prodat elektromobily jakkoli většímu počtu lidí. Pokud ze hry odstraníte dotace, daňové výhody, příkazy, zákazy a jiné formy přerozdělování a manipulace s trhem, jste pomalu na nule.

Škodovka to má před očima víc než kdo jiný, neboť je to pořád česká firma, pro níž je český trh extrémně důležitý - je to její druhé největší odbytiště na celém světě. To už něco znamená, nezájem Čechů o elektromobily ale jako by pro firmu neznamenal nic - i když takový Enyaq podporuje horem dolem, letos si v Česku za první kvartál vybralo elektromobily pouhých 218 zákazníků z 20 573 kupců celkem. To je 1,05 procenta tržního a prakticky nulový meziroční posun.

Tváří v tvář takovému stavu bychom v kůži automobilky využili každé možnosti, abychom proti nařízení takových aut všem už za necelých 11 let (to je dnes snadno jediný delší životní cyklus určitého modelu, je to strašně brzy) bojovali, neboť je zřejmé, že většině svých zákazníků nebude mít co prodávat. Ale ne, Škoda naopak takové věci podporuje horem dolem a kolegové z vedení naší redakce by mohli napsat knihu o tom, jak moc se škodovka snaží, aby jakékoli kritické hlasy směrem k jejímu smýšlení nebyly slyšet.

Jako blesk z čistého nebe tak přichází slova šéfa Škody Klause Zellmera, který dosud jako by značku slepě vedl k elektrické budoucnosti za každou cenu. Zničehonic se postavil na stranu šéftechnika Mazdy, který kritizuje EU za „týraní” spalovacích, zejména pak dieselových aut, protežování elektromobilů a přehlížení syntetických paliv. Nežertujeme, Zellmer se skutečně přidal na stejnou loď, tedy alespoň na první pohled.

„Je zjevné, že existuje spousta lidí, kteří elektromobil prostě nechtějí. Ještě na to nejsou připraveni, nelíbí se jim, mají pro to různé důvody. A nemohu dostatečně zdůraznit, že nemůžete tyto lidi přinutit, aby utratili své peníze za něco, co nechtějí,” řekl Zellmer kolegům z Auto Weeku. To zní jako rajská hudba pro naše uši, stejně jako jeho poznámky k syntetickým palivům: „Můžete okamžitě snížit emise CO2 celého vozového parku o 50 procent, pokud byste smíchali benzín a CO2 neutrální syntetické palivo v poměru 50:50. Ale je bizarní, jak se o tom nedá jednat, to považuji za pozoruhodné,” dodává.

Něco takového by měla logicky následovat slova o tom, že nařizování elektrických aut je neschůdné, je třeba s ním skončit a přemýšlet o maximálním rozumném nasazení syntetických paliv. Zellmerova vyjádření ale obvykle mají daleko k logickým. A tento případ není výjimkou. I když tedy nejprve ještě váhavě dodává: „Racionálně řečeno, budoucnost aut patří elektromobilům. Bezpochyby. Ale pokud je lidé nechtějí kupovat, je to zkrátka tak,” což je poloviční nesmysl - hovořit s dnešními možnostmi a známým stavem technického vývoje o jasné budoucnosti je mimo realitu. Ale zmínka o tom, že rozhodující slovo má nakonec zákazník, je zkrátka fakt. Pak ovšem přejde k čisté politice a diplomacii.

„Vezměte prosím na vědomí, že by si lidé neměli myslet, že jsem proti elektromobilům. Jejich nařízení od roku 2035 je dobré, musí existovat pevný termín. Ale odpor proti širšímu pohledu na celou věc je nepřirozeně velký,” uzavírá své vyjádření na toto téma. Elektromobily tedy nelze lidi přinutit kupovat, syntetická paliva jsou nesmyslně přehlížena, ale proti elektromobilům nejsem a jejich nařízení je skvělé - jaký smysl to v pár větách po sobě dává?

Takže jsme ve výsledku zatím tam, kde jsme byli. Zellmer se očividně zuby nehty bojí, aby si snad náhodou někdo nemyslel, že odporuje EU a nařizování elektromobilů, za to se dnes vyhazuje z práce. Přesto je to posun, neboť je vidět, že ani on nakonec před tržní realitou neuteče. A zůstáváme skálopevně přesvědčeni, že před ní neuteče ani celá Škoda, ani celý průmysl a onen zákaz bude zrušen ještě dlouho před tím, než bude zaveden, takové hlasy těch nejpovolanějších jsou slyšet stále víc. Ostatně, žádný „pevný termín” pro budoucí technické řešení čehokoli totiž naopak existovat nesmí, to je od počátku ten největší nesmysl, který jednoho dne nevyhnutelně dožene sám sebe.

Šéf Škody Zellmer projevil znaky kritického racionálního myšlení. Snad to příště dotáhne až do konce. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Week, Škoda Auto

