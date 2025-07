Šéf Škody se vyjádřil k budoucnosti tlačítek v interiérech českých aut, snad mu lze věřit před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jedním z největších nesmyslů moderních aut je zbavení jejich interiérů prakticky všech tlačítek a přesunutí ovládání na dotykové displeje. Škoda se tomu s velkým facelifty Superbu a Kodiaqu dokázala ubránit, ale co bude dál? Šéf automobilky hovoří sympaticky, ale raději si počkáme na činy.

S dotykovými displeji je to pomalu stejné jako se sirkami - mohou být velmi dobrým sluhou, ale také podobně zlým pánem. Pokud je doplníte fyzickými tlačítky, s nimiž lze ovládat ty nejzákladnější funkce, jako je nastavení klimatizace, hlasitost audiosystému, intenzitu vyhřívání sedadel apod., prakticky není důvod ke kritice. Jenže výrobci se v posledních letech snaží, aby z interiérů vyhnali i ta. Je to nejlevnější a nejuniverzálněji použitelné řešení napříč modely, a tak u těch nejnovějších vozů o klasické tlačítko často už skoro nezavadíte, maximem bývají dotykové plošky na volantu. A ty přes haptickou odezvu také nejsou moc uživatelsky přívětivé.

Na aut se kvůli tomu snáší stále víc kritiky, v reakci na níž si automobilky nezřídka sypou popelu na hlavu a mluví o nápravě. Jenže realita za jejich sliby značně pokulhává. Ostatně se jen stačí podívat na to, co u své poslední novinky udělala Mazda. Mračit se ovšem můžete také na Hyundai. A je otázkou, zda do stejné skupiny nezamíří také Škoda, ale zatím tam není. A podle jejího šéfa ani nebude.

Dnes škodovky nabízí chytré ovládací prvky zvané Smart Dials, které jsou ve své podstatě klasickým tlačítkem, navíc ale se zabudovaným displejem. „Tohle je směr, kterým je třeba kráčet,“ uvedl při rozhovoru s britským magazínem The Independent šéf mladoboleslavské automobilky Klaus Zellmer. „Potřebujeme tlačítka. A potřebujeme také displeje. Potřebujeme něco, co ucítíte a co nebude rozptylovat vaši pozornost,“ zmínil dále.

Zellmer nám tak pro jednou mluví z duše. Pokud totiž výrobci zhoršují bezpečnost svých aut tím, že kvůli úspoře nákladů záměrně stáčí zrak řidičů ze silnice k dotykovým displejům, je to prostě špatně. Však intenzitu proudění ventilace člověk může štelovat i několikrát během pár minut, než najde optimum. Pokud se přitom pohybuje ve městě klasickou padesátkou, znamená to, že za jednu sekundu ujede 14 metrů. Jen pouhý pohled na displej, kde je třeba najít ikonku teploty, vás tak může dostat do neřešitelné situace. S tlačítkem se to nestane.

Škoda zatím ovladači Smart Dials osadila nové generace modelů Superb a Kodiaq. Řidič přitom skrze ně může ovládat právě teplotu klimatizace, stejně jako vyhřívání či ventilaci sedadel. Do budoucna se ale toto řešení má objevit i u dalších vozů značky. Zellmer pak přiznává, že systém zpočátku měl své mouchy, ty se ale povedlo vyřešit. „Myslím, že v případě softwaru jsme ušli dlouhou cestu. Zpočátku jsme se trápili, ale u softwaru je dobré, že ho můžete modernizovat. A to jsme udělali,“ uvedl.

Co přijde dále? „To je jeden z našich hlavní úkolů. Chceme vše zjednodušit, ne udělat ovládání komplikovanější. Naopak je třeba, aby bylo intuitivnější. Jednou z věcí, na které se pokaždé ptám, je, zda to lidé opravdu potřebují. A pokud to snižuje jejich pozornost, pak je třeba takové řešení zlepšit, dodal Zellmer. Ač s ním tedy v mnoha ohledech nesouhlasíme a máme velké výhrady k jeho krokům, strategiím i vyjádřením, v tomto ohledu si šéf Škody i značka samotná zaslouží nemalou pochvalu. Teď jen aby nešlo o stejně prázdná slova jako Mazdy, Hyundai anebo nakonec i BMW. Také to proti beztlačítkovým interiérům dlouho protestovalo. A co nabízí dnes...

Smart Dials jsou lék Škody na přemíru dotykového ovládání v moderních autech. Prý chce u takových řešení zůstat - snad tomu můžeme věřit. Foto: Škoda Auto

Zdroj: The Independent

