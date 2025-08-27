Šéf Škody přiznal, že firma se bez spalovacích aut neobejde, ceny elektromobilů snižuje uměle na svůj účet
Petr ProkopecJako správný zástupce značky spadající pod koncern VW se soustavně rozplývá při každé zmínce o elektrických modelech. Jako ty nejvýznamnější ale vnímá Octavii, Superb a Kodiaq. Vedle nich ovšem spalovací káru potáhnou i Fabia, Kamiq a Scala. A také na Karoq došlo.
včera | Petr Prokopec
První letošní půlrok se v Evropě nesl ve znamení Škody. Mladoboleslavská automobilka totiž překonala veškerá očekávání a stala se třetí nejlépe prodávanou značkou aut na starém kontinentu. Kromě toho dosáhla na 8,5procentní ziskovou marži, díky čemuž teď plní koncernovou kasu jako žádná jiná značka pod křídly Volkswagenu. Dokonce i Porsche nebo Audi se nyní musí smířit s rolemi „chudých příbuzných“, což je dáno jejich snahou co nejrychleji přejít na elektromobilitu.
Zajímavé je, že podobnou strategii zastává také Škoda, ovšem její cesta rozšiřování portfolia o nové elektrické modely, nikoli nahrazování stávajících vozů elektrickými verzemi, funguje o poznání lépe. I když tedy na spoustě trhů po jejich elektrických novinkách pomalu neštěkne pes (ani Česko k tomu nemá daleko), výsledky jsou solidní. Od ledna do června v Evropě prodala 72 tisíc elektromobilů, načež jí patří druhá příčka po mateřském VW. Enyaq má přitom ze 75 procent lákat ke značce zcela novou klientelu (což ale současně znamená, že z dosavadních zákazníků nezajímají elektromobily skoro nikoho, je to meč se dvěma ostřími), pročež mladoboleslavští nemíní zpomalit. Dorazit tak mají jak menší SUV Epiq, tak větší SUV s názvem SpaceBEV, a dokonce i elektrická Octavia, o které je v poslední době řeč pravidelně.
Na téma všech těchto novinek se nově vyjádřil šéf Škody Klaus Zellmer, který nedávno podepsal novou tříletou smlouvu. Dle něj úspěch malého SUV bude dán jeho podstatou. „Epiq dostane lithium-železito-fosfátové baterie, neboť ty jsou po stránce cenové nejlevnější,“ sdělil kolegům z Auto Expressu. Co se pak většího SUV týče, v jeho případě „jsem hrdý na to, že ve velké míře připomíná koncept Vision 7S. Produkční verze tedy o mnoho nepřišla, s výjimkou sebevražedných dveří,“ uvedl dále.
Elektrická vlajková loď značky se přitom má ukázat v druhé polovině příštího roku a kromě většího prostoru v kabině, než s jakým je spojen spalovací Kodiaq, nabídne i větší baterie, než jaké Škoda nyní využívá. To pochopitelně povede k nemalé ceně, neboť 40 procent z ní tvoří právě akumulátorový paket. I proto Epiq přesedlává na jednodušší typ LFP, který má Škodě umožnit nejen lépe bojovat s čínskou konkurencí, ale také na elektromobilech neprodělávat. V rozhovoru Zellmer otevřeně přiznává, že i když se třeba Elroq a Karoq přiblížily cenově, nákladově tomu tak není. Ke sblížení cen elektromobilů a spalovacích obdob tedy došlo jen za cenu ztrát.
Novým cílem automobilky je nyní 10procentní zisková marže, ke které by se měla dostat někdy na sklonku této dekády. Tou dobou by Škoda chtěla prodávat také víc než 1 milion aut ročně, což zní odvážně, ale jen současnou optikou - v roce 2018 byly už cílem pro letošní rok dokonce 2 miliony aut za rok. Tak tomu ovšem bylo v době, kdy ještě bodovala na čínském trhu. Tamní úspěch je však již minulostí, nově se tak značka zaměřuje spíše na starý kontinent, kde chce oproti konkurenci bodovat nižší cenou. A také s pomocí spalovacích aut, která se původně měla stát minulostí co nejrychleji.
Jakkoli se Zellmer při každé zmínce o elektromobilitě rozplývá, reálně vidí, že sázka pouze na ni by firmu rychle dovedla spíše do záhuby než k rekordním maržím. Proto Fabia, Kamiq či Scala zůstanou v nabídce i po roce 2030, ačkoli měly skončit v roce 2027 s tím, že si všichni místo nich koupí nový Epiq. „Tak to nefunguje,” říká dnes Zellmer. V mezičase pochopitelně dojde na jejich omlazení, půjde však spíše o větší či menší facelifty než zcela nové generace. A to navzdory tomu, že si Zellmer uvědomuje: „Nemůžete jen tak prodlužovat životní cyklus a myslet si, že si toho nikdo nevšimne.”
I přes příchod elektrické Octavie pak v nabídce zůstane i ta spalovací, která by měla dorazí i s plug-in hybridním pohonem. Půjde ale znovu jen o „nenové” auto, to se může škodovce vymstít.
Zajímavé pak je, jaké modely Zellmer považuje za nejdůležitější. Pokud totiž sázíte na jím chválené elektromobily, jste vedle. Místo toho Šéf Škody na první příčku okamžitě pasoval Octavii jakožto firemní bestseller. Kromě toho poukazuje i na Superb, který „je v Indii vnímán podobně jako Mercedes. A z pohledu ziskovosti je to také Kodiaq,“ dodal. I on tedy reálně hoří spíš pro spalovací auta, říká něco jiného. Žijeme znovu v době, kdy je třeba umět číst mezi řádky?
Klaus Zellmer vkládá nemalé naděje do elektrického SUV Epiq, a to kvůli jeho lithium-železito-fosfátovým bateriím, které mají srazit výrobní náklady. I tak ovšem šéf mladoboleslavské značky ví, že bez spalovacích aut se neobejde - už ví, že tohle auto všechny menší spalovací škodovky nezastoupí, a tak je automobilka bude nabízet dál. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Auto Express
