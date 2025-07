Šéf této automobilky přiznal, že už bohužel nemá lidem co prodat, elektromobily jsou pro ní zcela ze hry před 7 hodinami | Petr Miler

Je to pozoruhodný stav věcí, který nakonec ukazuje, jak stále více roztříštěným se současný automobilový svět stává. A platí to nakonec i v případě postoje automobilky k elektrickým vozům, které Koenigsegg po několika pokusech pro tuto chvíli zcela odmítá.

Typickým problémem automobilek dnes je, že mají auta, ale nemají pro ně zákazníky. Není to dáno až tak makroekonomickými faktory, jakkoli i ty hrají svou roli, ale spíš sázkou na nechtěný typ vozů, které automobilky kvůli všemožným přerozdělovacím mechanismům vyrábějí v takovém počtu, v jakém je vyrábět mají, nikoli v tom, jakém jsou schopny je prodat. Koenigsegg je přesně v opačné situaci - má zákazníky, ale nemá pro ně už žádná auta. A fakt, že se elektromobilům zcela vyhnul, v tom hraje podstatnou roli.

V rozhovoru pro Top Gear obojí přiznal sám šéf firmy Christian von Koenigsegg, který potvrdil, že i minulý týden představená specialita jménem Sadair's Spear, která vznikne v 25 exemplářích, je už teď rozprodaná. A to samé platí pro ostatní modely značky na dlouho dopředu.

Von Koenigsegg tak s lítostí řekl, že už lidem bohužel nemá co prodat. „Všechny naše modely jsou momentálně vyprodané, nemáme co prodávat,” uvedl. Zní to jako luxusní problém - a do jisté míry to je luxusní problém -, není to ale černobílé. Vzhledem k tomu, že tento stav nebude trvat jen pár týdnů či měsíců, firma nemá čím držet nad vodou své dealery a pochopitelně musí odmítat potenciální zákazníky. Ani jedno není dlouhodobě dobré pro byznys, navíc to Christianovi způsobuje i jisté emocionální potíže. „Je to otravné, protože je zábavné komunikovat s nadšenci a plnit si jejich sny,” říká.

Zakladatel a šéf automobilky říká, že další rok až rok a půl nepřijde nic nového, teprve pak si zákazníci budou moci znovu něco objednat. Samozřejmě to neznamená, že by firma prodala tisíce aut, stačilo pár stovek - aktuálně jí čeká dokončení výroby 125 Jesek, 70 kusů modelu CC850 a 300 Gemer. V případě posledních dvou zmíněných zatím nebyl kupcům dodán ani jeden vůz.

Jedním z důvodů, proč se Koenigsegg topí v přemíře poptávky, je fakt, že se vyhnul zcela elektrickým modelům. Jak ukazuje případ Rimacu, prodat taková auta je problém a Christian von K. to vycítil včas - žádné takové auto tedy nepostavil a žádné takové ani neplánuje.

„Zájem o plně elektrická auta této úrovně je extrémně nízký,” potvrzuje von Koenigsegg Rimacova slova s tím, že s elektromobily zkušenosti a mají své výhody, ale v těchto sférách trhu nic podstatného neznamenají. „Po chvíli chcete něco cítit, chcete si s tou bestií povídat, chcete s ní vést dialog. Chcete pulzování, pumpování, teplo, zvuky, řazení, všechny tyto aspekty, které auto prostě oživují,” je přesvědčen dnes a dodává: „Řekl bych, že elektromobil je trochu víc robot.”

Ve vzdálenější budoucnosti pochopitelně nevylučuje nic, ale: „V tuto chvíli jsme spokojeni s tím, jak to je,” uvádí. Celý tento příběh tak ukazuje prohlubující se roztříštěnost automobilového světa. Podobné značky si mohou dál dovolit následovat poptávku a být ekonomicky v pohodě, stejně jako jejich zákazníci si za nějakých 100 milionů mohou pořídit, co sami uznají za vhodné, a být v pohodě s pořízenými vozy. Srovnejte si to se situací na „trhu” o pár pater níž...

Klasicky střižená auta jako CC850, to je to, co teď živí Koenigsegg. Dokonce tak dobře, že má vyprodáno na roky dopředu. Dosáhl toho i díky tomu, že se vyhnul ryze elektrickým autům. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Top Gear

