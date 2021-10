Šéf VW kompletně otočil, z bojovníka proti nesmyslům EU se stal bojovník proti autům před 4 hodinami | Petr Miler

Pro mnohé bude těžké si na to ještě vzpomenout, šéf VW Diess ale ještě před pár lety upozorňoval na nedostatky elektrických aut a a kritizoval EU za to, že je chce nařídit. Teď už zjevně vidí budoucnost v bicyklu.

Říká se, že jen blbec nemění svoje názory a určitě není automaticky špatné, když pod tlakem okolností přehodnotíte pohled na to či ono. Je ale vždy třeba zkoumat ony okolnosti a zajímat se o to, zda jde o následek lepšího pochopení věci, nebo jen oportunistickou změnu postoje nemající se zdravým rozumem nic společného.

Jsme přesvědčeni, že šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess udělal to druhé. Byl to on, kdo ještě před pár léty zmiňoval nedostatky elektromobilů a otevřeně kritizoval EU za to, že je chce nařizovat. Co se od té doby změnilo? Ve faktické rovině nic podstatného - elektrická auta mají stále stejné nedostatky a přístup EU chtějící všechno nebo nic je pořád stejně problematický. Šéf VW dnes ale platí za obrovského zastánce obojího a EU dokonce vyzývá k tomu, aby dál přitáhla šrouby.

Automobilka v mezičase zkrátka nainvestovala do elektrických aut spoustu peněz a je si pochopitelně vědoma omezeného zájmu o ně, na mnoha trzích marně sahají byť po 1% podílu. A tak v rámci ochrany svých investic chce, aby je EU nařídila co nejdříve, neboť jen tak se s nimi nejspíše nespálí. Hovořme o situaci podobné té, kdy se Andrej Babiš ještě jako ryzí podnikatel zasloužil pár dnů před volbami o svolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny a přehlasování prezidentského veta nejdoucího na ruku povinnému přimíchávání biosložek do paliv.

Ale zpět k doktoru Diessovi. Tento jeho obrat jsme zmiňovali již vícekrát a kde kdo si mohl myslet, že u něj už zůstane a šéf VW bude nyní zkrátka horovat za elektromobilitu horem. Ale kdepak, ani elektrická auta mu nemusí být dost dobrá a jeho změna pohledu na věc nutně nemusí být až tak oportunistická.

Nově se s pár dalšími zaměstnanci VW vydal do práce na kole a hovoří o tom, že jen bicykly jsou dost dobré pro zdraví a přírodu: „Cyklistika je zábavná, zdravá a prospěšná pro životní prostředí. V přeplněných městských centrech bude automobil - včetně bezemisních elektrických vozů - v budoucnu akceptován pouze tehdy, bude-li mít bicykl dostatek prostoru v celém mixu mobility,” napsal Diess na Twitteru.

V reakci na to se někteří obávají o jeho psychické zdraví, neboť tím už bojuje nejen proti benzinům a dieselům, ale zjevně i autům jako takovým. Nebo se z VW stane výrobce kol a Diess bude bojovat za jejich nařizování ze strany EU místo aut? Po všem, co se dosud událo, to vyloučit rozhodně nelze.

