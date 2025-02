Šéf VW ukázal, že nejenže neumí řídit firmu, neumí řídit ani auto. Kolega z vývoje ho zničil, i když měl pomalejší vůz včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Berte to celé s humorem, ale nakonec nám to přijde výmluvné. Šéf Volkswagenu Schäfer dokázal být s rychlejší autem lepší akorát při zrychlení v přímce, k čemuž není třeba téměř žádný um. Jakmile došlo na skutečné řízení, jeho akcie šly prudce dolů.

Pokud existuje nějaký soubor pravidel pro správné korporátní chování podřízených při setkání s nadřízenými, vsadíme se, že mezi nimi i najdeme něco jako: „Nikdy neporážej šéfa při přátelských kláních na firemních večírcích!” I když se může zdát, že dát nadřízenému co proto v šipkách nebo kulečníku mimo sídlo firmy je nevinné, něco nám říká, že ješitnost těchto lidí to nemusí brát s nadhledem ani tehdy. A vše se proti vám může o pár dnů později obrátit v práci, prostě to za to nestojí.

Trochu se tedy divíme výsledku souboje, který zachycuje přiložené propagační video Volkswagenu. To svede na jedno místo Thomase Schäfera, generálního ředitele značky VW, a Jonase Thielebeina, vedoucího technika sportovní divize R. Otevřeným cílem jejich klání je ukázat, že modely R od VW jsou i v rukou „lopaty” tak rychlé, že je může s úspěchem používat i váš pes, a tak se Schäfer s Thielebeinem postupně utkají ve sprintu, v okruhové jízdě a v driftovací soutěži.

Celé video je docela úsměvné, neboť působí velmi strojeně. Němci se prostě neumí uvolnit a působí při této kratochvíli podobně přirozeně jako Petr Fiala při opékání buřtů. Přesto máme pocit, že šéf automobilky chtěl vyhrát, neboť si pro klání sám přidělil vrcholný „krátký” Golf R Black Edition s řadou specifických prvků včetně režimu pro co nejrychlejší jízdu po okruhu, dokonce po Severní smyčce Nürburgringu. Technik divize R si vedle toho musel vystačit k obyčejným Golfem R Variant, tedy kombíkem, který je těžší, delší, má omezenou maximální rychlost a žádnými specialitami pro ostrou jízdu vybaven není. Dokonce dostal panoramatické střešní okno.

Pokud by tedy Schäfer uměl aspoň trochu řídit, minimálně se Thielebeinovi coby jistě zkušenějšímu pilotovi v klíčových disciplínách vyrovná, neboť Golf R je auto, ze kterého není moc těžké dostat maximum (a to říkáme jako kompliment, ne stížnost) a technickou nadvládu včetně klíčového poměru výkonu a hmotnosti jeho „černé edici” nikdo nesebere. Ale nestalo se, což je v tomto případě docela výmluvné.

Thomas Schäfer je podle nás jednou z nejtemnějších postav moderní historie Škody a Volkswagenu. Také českou automobilku dříve vedl velmi podobným způsobem, nyní se ale ukazuje být učiněným mistrem servility přímo u VW, který firmu i ve stavu dekády nepoznané krize léčí tím, co ji zabíjí. Automobilku podle nás řídit neumí a auto zjevně též ne, neboť ve zmíněných kláních zvítězil pouze ve sprintu v přímce, kde v podstatě všechno udělá auto za vás. Jízda přímo vpřed, to by mu šlo, i jako šéf VW byl v takové roli „v pohodě”, dokud se od něj nevyžadovala jakákoli kreativita. Nyní tápe.

Totéž se ukázalo i ve srovnání na krátkém okruhu, kde jej Thielebein s časem 1:07.50 zničil o 4,8 sekundy, cože je na tak krátké trati rozdíl asi deseti tříd. A s rychlejším autem pod zadkem snad dvanácti. V driftovacím klání na mokrém asfaltu pak šéf VW vystřihl jen pět úspěšných jízd bokem, i když i na tohle má auto režim, který to dělá prakticky za vás. Vedoucí technik R byl znovu o parník jinde, dosáhl 14 úspěšných pokusů.

Schäfer tak jasně prohrál, za tohle ho ale nevyhodí, to se spíš Thielebeinovi divíme, že jej takto zašlapal do země. Aby tedy nakonec nešel on, však podobně umínění šéfové mají v manažerských pozicích kolem sebe raději poslušné nýmandy než schopné individuality... Berte to všechno s nadsázkou, jsou to humorné analogie, které se samy nabízí. Ale aby nakonec i na tomto šprochu nebylo pravdy trochu...

„Ty pudeš!” nabízí se citovat jednu českou filmovou klasiku. Jonas Thielebein zničil šéfa Volkswagenu Thomas Schäfera ve vzájemném klání. A to si ředitel vzal lepší auto. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.