Šéf VW už si nevidí ani na špičku nosu, jeho slova při prezentaci poslední konceptu nemají s realitou společného ani ň | Petr Miler

Docela by nás zajímalo, na jaké planetě tento muž žije. Už před pár léty byl v pozici šéfa Škody mimo realitu tak moc, že člověk mohl nad každou jeho druhou větou jen kroutit hlavou. A dotáhl to ještě dál, teď musíme kroutit hlavou na 9 z 10 jeho vyjádření.

Kdybychom měli volit v anketě „Top vtipálek automobilového světa”, šéf Volkswagenu by byl horkým kandidátem na nejvyšší příčku. Bohužel pro něj by se ale ocitl v roli toho člověka, jehož vystoupením se všichni smějí, aniž by o to on sám usiloval. Řeč je pochopitelně o Thomasi Schäferovi, který se nakonec občas i zábavný být pokouší, tehdy je ale pro změnu trapný.

Měli jsme kdysi možnost jej poznat ještě jako šéfa Škody a přišel nám při jakémkoli vyjádření směrem k budoucnosti české automobilky neuvěřitelně odtržený od reality jejího působení na trhu. Tuto pozici - tedy pozici šéfa, pro jistotu - nakonec opustil, sama škodovka si ale moc nepomohla. Nahradil jej totiž člověk, který je z úplně stejného těsta. Američané by jej asi častovali slovy „brother from a different mother”, pravidelně tak opravdu působí.

Ale zpět k panu Schäferovi, kterého si neradi bereme do úst příliš často, zas jednou ale nemůžeme jinak. Minulý týden si totiž vzal na starosti prezentaci poslední novinky VW, ze které se vyklubal další obtížně prodejný nesmysl postavený primárně kolem přerozdělovacích mechanismů. Na jeho prezentaci hrála hudba tak pikantní, až ji sama automobilka nakonec stáhla. A když jsme hledali jiný záznam dnes zastíraného momentu přímo na kanálech VW, narazili jsme na Volkswagen News na video níže. A to si prostě nemůžeme nechat pro sebe.

Najatý moderátor, který podle všeho jinak provozuje vlastní kanál, na kterém zaručeně nestraně hodnotí i produkty VW, na něm ukazuje pozadí akce i samotný ID.Every1. A dělá svou práci, to je v pohodě. V čase 5:55 ale dostane prostor Herr Schäfer a hlava z toho jde kolem. Myslím, že ani nemusíme jeho jednotlivá slova komentovat, stačí si je prostě přečíst a zamyslet se nad tím, jak mnoho mají společného s realitou (zvýraznění jsou naše):

„ID.Every1 je auto, které sedne všem. Je to auto, které jsme vyvinuli kolem zákazníka. Takže je pro mladé lidi, staré lidi, firemní využití, pečovatelské služby a všechno! Skvělý dojezd, super prostorný interiér. Tohle auto za tyhle peníze, myslím, že to bude vítěz,” uvedl. Také už si klepete na čelo a ptáte se, jestli opravdu mluví o tom „compliance car”, které je „levné” nebo „dostupné” asi tak, jak vidí každý soudný člověk? Počkat, to není vše.

„Volkswagen se stát znovu lidovým autem,” říká dál Schäfer a dodává: „VW je společnost, který vám musí vytvořit úsměv na tváři, je tu vždy pro vás a je vždy puntíčkářská. Tohle auto je přesně to, co potřebujete.” Jsou to neuvěřitelná slova, naprosté otočení reality naruby. Však je to nahý císař, je to auto ušité jen podle mechanismů EU - je malé, nemístně drahé, opravdu dobře neposlouží skoro nikomu, s tradicemi Volkswagenu nemá společného lautr nic a vedle Golfu za přibližně stejné peníze ho nepotřebuje nikdo. Abychom byli fér - pan S. také řekl, že „zvenčí jako velký up, uvnitř jako Polo”, což bude asi to jediné, co na jeho slovech zavání reflexí skutečnosti.

Ferdinand Piëch kdysi slavně řekl, že vyhodí každého, kdo udělá stejnou chybu dvakrát. Thomas Schäfer ji dělá už asi podesáté, dokola mlátí do vrat s tou samou nabídkou, kterou lidé odmítají. Dotáhl to tak daleko, že se všechny modely ID prodávají dohromady hůř než samotný Golf. A co on? „Oops! ... I Did It Again,” bude asi jeho oblíbená píseň. Piëch je ale mrtvý, a tak Schäfer řádí dál.

Kdyby někdo jako Wolfgang Porsche, předseda dozorčí rady mateřského Porsche SE, měl soudnost, tak po shlédnutí tohoto videa řekne něco jako: „Jděte a vyhoďte toho klauna!” Nestane se to, vítěz byl vyhlášen předem a hru na skvělá elektrická auta výborná pro všechny budeme zjevně hrát až do hořkého konce. A tvářit se u toho budeme, že vyvíjíme skvělá auta za vynikající peníze s úchvatnou využitelností a pro všechny. Hanba všem, kteří tyhle očividné nesmysly po šéfovi VW papouškují. A čest těm několika málo, kteří se nebojí nahému císaři říkat pravými jmény.

Chápeme, že zástupce automobilky musí být optimista a trochu přehánět. Ale říkat zmíněné o tomto autě? Probůh, to je obracení černé v bílou a samo o sobě je to tak nesmyslné, že to ničemu nemůže pomoci - jsou to dokonale kontraproduktivní vyjádření, neboť z nich nikdo soudný nemůže věřit ani slovu. Foto: Volkswagen

