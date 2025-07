Šéf výrobce elektromobilů je totálně mimo. V těžkých časech křičí, že tradiční značky elektroauta nikdy nechtěly a přejí si jejich konec 28.7.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Richard Truesdell, Wikimedia Commons, CC ASA 4.0

Pokud si tohle vážně myslí, ukazuje tím jen míru svého odtržení od reality. A také tím bodá nůž do zad tradiční automobilky, která jej drží nad vodou. Vlastně bychom byli rádi, kdyby se nemýlil, firmy jako VW to ale s elektromobily myslí smrtelně vážně a žádnou falešnou hru s nimi nikdy nehrály.

Americkým prezidentem dnes už podepsaný „BéBéBéčkový“ zákon způsobil spoustě lidí neklidné spaní. Nejde sice vyloženě do důsledku, neboť pro rychlé přijetí musel obsahovat spoustu kompromisů, i tak ale utahuje kohouty řady vydatných penězovodů mířících k rozličným „zeleným” projektům. A firmy zabývající se elektrickými auty nejsou výjimkou.

Reakci Elona Muska, který se kvůli tomuto zákonu pohádal s Donaldem Trumpem, viděl celý svět, zrovna Tesla ale - máme pocit - na omezení části přerozdělování peněz ve prospěch elektrických aut spíš relativně vydělá, neboť její vozy se navzdory svému stáří jako jedny z mála starají o vydatnou organickou poptávku, která ke svému životu dotace nepotřebuje. Prodeje jiných žijí z tzv. federálního kredit ve výši až 7 500 USD (asi 157 tisíc korun) mnohem vydatněji. A křik potrefených hus naznačuje, kteří to asi budou.

Jednou z takových je zjevně RJ Scaringe, zakladatel a šéf Rivianu. I jím řízená automobilka pochopitelně tyla z vládní politiky, jakkoli až tak úspěšná jako Tesla nikdy nebyla. Dodnes se potýká se svým hospodařením a je otázkou, kde by dnes Rivian byl, nebýt loňské mohutné investice Volkswagenu. O to víc překvapí, že si právě na automobilkách jako VW nyní Scaringe rozhodl vylít svůj vztek.

RJ totiž podle Inside EVs označil za viníky nastalé situace zavedené automobilky, které prý elektromobily nikdy nechtěly se vší vážností nabízet a prodávat. Měly se jen tvářit, že takovým směrem chtějí kráčet, ve skutečnosti ale vždy toužily prodávat spalovací vozy a nyní by nejraději celou elektrickou vlnu pohřbily. „Ti, se kterými ve Washingtonu. bojujeme nejvíc a stojí nás to nejvíc energie, jsou lidé z automobilek. Jde o odraz jejich skutečné touhy, aby celá takhle elektrická záležitost zmizela,“ uvedl s tím, že to mají „staré” automobilky, kdo si měl omezení podpory elektrických aut prolobbovat.

Větší pitomost jsme jakživ neslyšeli. V tomto oboru se pohybujeme několik dekád, jsme v úzkém kontaktu prakticky se všemi automobilkami na různých úrovním a můžeme vám se vší vážností říci, že jasná většina z nich přeje pravý oprav. Jsou to v prvé řadě ony, které investovaly do elektrických aut miliardy a dělají první poslední, aby vás donutily tyto vozy kupovat, i když jim řeknete tisíckrát ne.

Je úplně jedno, jestli se bavíte s místním zastoupením nebo s centrálou, existuje jen pár značek s místy racionálnějším uvažováním, kdy které dogmaticky nejdou za jediným cílem. A už déle než dekádu tahají za kratší kus provazu. Ani teď si v USA nic neprosadily, Trump postupuje tak, jak postupuje, ve snaze splnit své volební sliby, kterými získal podporu obyčejných lidí.

Jasně, tradiční automobilky jsou flexibilnější a když vidí, že v USA jejich elektrická pohádka končí, přizpůsobí se snáz než Rivian, který alternativu nemá. Udělají to nerady, ale bez odporu, nikdo si nechce rozhněvat aktuálně vládnoucí politiky. Takovou možností Scaringe nedisponuje a možná právě to ho frustruje, podávat ale nyní věc tak, že celá „elektrická revoluce" byla nějaká zelená hra, která najednou přestala být zajímavá... To je opravdu projevem paranoie.

Rivianu a Scaringovi zkrátka hrozí, že budou odtrženi od ruky, která je krmí. A jakkoli by nyní mohl snadno světu dokázat, že elektromobilita má navrch a dokáže se prosadit sama o sobě, přichází místo toho křik. Neboť bez razantního pokroku v bateriích na toto opravdu nikdy nedojde. Nebylo by přitom špatné, kdyby si to uvědomila i Evropa. Ta ale má nyní spíše pocit, že když USA odstupují od zeleného boje, může v něm zvítězit. Jenže tohle je boj, ze kterého nevzejdou vítězové, nýbrž jen poražení.

Pick-up R1T měl ve světě aut způsobit revoluci, jenže i čtyři léta po vyrobení prvního kusu se prodává v zanedbatelných počtech. Konec podpory elektrických aut v USA jeho oblibu jistě nezvýší, odtud pramení frustrace nejen Muska, ale zjevně i Scaringe. Foto: Rivian

Zdroj: Inside EVs

