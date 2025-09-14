Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995

Pozoruhodné je, že to byly zatím hlavně interiéry „jeho” aut, které se setkaly kritiky za svou vizuální lacinost i uživatelskou nevstřícnost. A také to byl on, kdo dřív kritizoval to, co sám teď dělá. Najednou je prostě všechno naopak, že by potřeboval jen odvést pozornost?

včera | Petr Prokopec

Foto: Audi

Šéfdesignér Mercedesu Gorden Wagener si v Mnichově rozhodně nebral servírky. Nejprve zhodnotil práci umělé inteligence, která je podle něj „z 99 procent na ho...“. A poté obrátil svou pozornost přímo k hlavní konkurenci, tedy k Audi a BMW.

V jejím případě - a hlavně pak v souvislosti s novinkou čtyř kruhů - mluví o tom, že interiér „vypadá, jako kdyby byl navržen v roce 1995“. A hlavním důvodem je podle něj - podržte se - absence velkých obrazovek. V tomto směru má jistě Mercedes-Benz navrch, palubky jeho nových modelů už skoro nic jiného než displeje netvoří.

„Nemůžete ignorovat obrazovky. Pokud máte malou obrazovku, automaticky tím vysíláte vzkaz, že si majitel sednul do malého auta,“ uvedl Wagener. Ten před pár dny oslavil 57. narozeniny, což pořád není bůhvíjak vysoký věk. Paměť mu ale přesto začíná vynechávat, proto jen připomeneme, co zmiňoval na počátku roku. Obří obrazovky tehdy podle něj nebyly „nic luxusního“. Mercedes se proto měl zaměřit na hledání luxusu v jiných oblastech, především pak v řemeslném zpracování a sofistikovanosti.

Tato slova by ale s novým GLC zjevně nešla dohromady. Proto Wagener nově obhajuje to, co před pár měsíci hanil. A především to, co sám stvořil. A jakkoli lze do jisté míry souhlasit s tím, že interiér koncepčního Audi z dnešního úhlu pohledu vypadá zastarale, je to nutně špatně? Vždyť jde koneckonců o předobraz sportovního vozu, který by neměl posádku rozptylovat naprostými nesmysly, kterými jsou třeba vozy Mercedesu přeplněné.

Jenže přísloví „mluviti stříbro, mlčeti zlato“ Wagener evidentně nezná. A proto se pustil také do BMW iX3, tedy do prvního člena rodiny Neue Klasse. Nikoli proto, že by kabina působila zastarale, ta je zase až moc futuristická. „Co tato automobilka udělala? Před pár lety ukázala koncept, který měl informace rozložené po celé spodní části čelního okna. A tomu já nefandím, protože vše je tak vzdálené, že se to nedá přečíst,“ uvedl na adresu mnichovské novinky.

„Protože přitom vše vypadá titěrně, může vás to rozptylovat. Navíc potřebujete ovládací rozhraní, neboť je to mimo váš dosah. Takže je třeba před to instalovat dotykovou obrazovku, což udělali. Máme zde tedy nejen konvenční řešení, ale navíc i komplikované, neboť informace nacházíte na různých úrovních, což není intuitivní. Oni si ale musí myslet, že je to progresivní a rozhodně jim to není proti srsti, jinak by něco takového neudělali,“ pokračoval Wagener v kritice BMW.

Popravdě řečeno jeho kritika není mimo realitu. Jenže pokud něco takového říká zrovna Wagener, je to totéž, jako když zloděj křičí: „Chyťte zloděje!“ Kdejaký vůz za poslední dekádu, pod který se tento člověk podepsal, je neatraktivní zvenčí, zevnitř nebo rovnou v obou případech. Neškodilo by tedy zamést si před vlastním prahem. Něco takového ale nečekáme, ostatně třeba o svých elektrických propadácích si myslí, že s nimi předběhl dobu. A jen proto se neprodávají. Tady si sebekritičnost vzala dlouhou dovolenou...


Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 1 - Audi Concept C vs BMW iX3 vs Mercedes GLC 2025 oficialni 01Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 2 - Audi Concept C vs BMW iX3 vs Mercedes GLC 2025 oficialni 02Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 3 - Audi Concept C vs BMW iX3 vs Mercedes GLC 2025 oficialni 03
Oslovuje vás víc koncept čtyř kruhů, ... Foto: Audi

Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 4 - BMW iX3 2025 prvni oficialni sada 10Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 5 - BMW iX3 2025 prvni oficialni sada 11Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 6 - BMW iX3 2025 prvni oficialni sada 16
...produkční SUV z Mnichov, nebo... Foto: BMW

Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 7 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 03Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 8 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 04Šéfdesignér Mercedesu znovu perlí, vysmívá se interiérům Audi a BMW pro jejich „prťavé” displeje, prý jsou jako z roku 1995 - 9 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 25
...vás bere spíš znovu sériové SUV třícípé hvězdy? Řekněte vy. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.