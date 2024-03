Šéfdesignér Stellantisu je fanda k pohledání, vlastní na míru upravenou legendu Lancie. Teď ji posílá do prodeje před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Je jedním slovem skvělé, když auta pro nadšence navrhují nadšenci. Právě tím je Ralph Gilles, mezi jinými autor novodobého Dodge Viper, který v garáži našel místo i pro pečlivě vyladěnou Lancii Delta HF Integrale Evo I. Teď ale musí do světa.

Šéfdesignér koncernu Stellantis Ralph Gilles propadl automobilům už jako malý kluk. V osmi letech pak začal kreslit různé koncepty, v čemž vlastně neustal. Když mu bylo čtrnáct, jeho teta zaslala jeden z obrázků tehdejšímu šéfovi Chrysleru Lee Iacoccovi. Odpověď nakonec přišla od K. Neila Wallinga, který byl tehdejším vedoucím designérem americké automobilky. Zjevně talentovanému mladíkovi pak doporučil, aby se přihlásil na jednu ze tří škol, kde se designu mohl naučit s cílem jej později uplatnit právě v řadách Chrysleru.

To se i stalo a už ve svých 22 letech, v roce 1992, se Gilles stal součástí designového oddělení Chrysleru. V roce 2001 měl již na povel všechna velká a rodinná vozidla, čtyři léta poté se severoamerickým vozem roku stal Chrysler 300, pod který se Gilles podepsal. V roce 2009 se možná i překvapivě stal šéfem značky Dodge, pro kterou následně navrhl Viper třetí generace. Šest let na to byl již šéfem designu koncernu Fiat Chrysler Automobiles, v roce 2021 pak zakotvil ve stejné pozici u nově zformovaného Stellantisu.

Gilles je tedy již dvaatřicet let věrný stejnému zaměstnavateli. A nikoli jen v rámci pracovního nasazení. V roce 2018 si totiž pořídil opravdový skvost, legendu Lancie jménem Delta HF Integrale Evo I. Prakticky hned po koupi nechal přepracovat pohonnou jednotku, načež se přeplňovaný dvoulitr dočkal nových hřídelí Colombo Barian, úchytů ARP, řídicí jednotky Eprom Fast Road, svodů Walkers Garage, nového katalyzátoru, rozvodů a těsnění.

Šlo tedy jak o generálku, tak modernizaci motoru. Jaký je nicméně nyní jeho výkon, Gilles bohužel neprozradil - v letech 1991 a 1992, kdy se Evo 1 vyrábělo, však dvoulitr produkoval 210 koní. O jejich přenos na všechna čtyři kola se nicméně staral pětistupňový manuál, který ve voze zůstal nedotčen. A stejně tak je možné počítat také se středovým diferenciálem Ferguson a samosvorným zadním diferenciálem Torsen. Spojka je nicméně již nová, stejně jako brzdy.

Gilles vůz koupil za 53 tisíc dolarů (cca 1 228 000 Kč), přičemž výše popsané úpravy jistě nebyly levnou investicí. Šéfdesignér Stellantisu se nicméně i přesto rozhodl s Lancií rozloučit, přičemž za jejím volantem mnoho času nestrávil (tachometr aktuálně ukazuje 101 162 km, tedy o zhruba pět tisíc kilometrů více než při koupi). Co přesně jej k prodeji vedlo, zmíněno nebylo, auto je ale k mání přes aukční web Bring A Trailer.

Online dražba přitom končí za necelé dva dny, zatím poslední příhoz činí 50 000 USD (asi 1,15 milionu Kč). Na skvělý obchod to tedy zatím nevypadá, pročež by Gilles možná nakonec měl Deltu raději šoupnout zpátky do garáže. Už jen proto, že zvenčí i zevnitř vypadá naprosto skvěle a zcela popírá, že byla vyrobena ve stejné době, kdy Gilles nastoupil k Chrysleru - tedy před dvaatřiceti lety. Nakonec se na ni podívejte sami.

Gillesem stále ještě vlastněná Delta HF Integrale Evo 1 byla nalakována červenou barvou Rosso Monza a stojí na 15palcových originálních kolech Speedline. Dovnitř se mimo jiné nastěhoval budík informující o stavu turbodmychadla. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

